CHARLOTTE WESSELS: ecco il video di ''Chaing Sunsets''

21/06/24
ALCEST
Les Chants de l’Aurore
21/06/24
PORTRAIT
The Host
21/06/24
WAGE WAR
Stigma [Digitale]
21/06/24
SUMAC
The Healer
21/06/24
KITTIE
Fire
21/06/24
CAINITES
Revenant
21/06/24
HYPERDONTIA
Harvest Of Malevolence
21/06/24
CONSTRUCT OF LETHE
A Kindness Dealt in Venom
21/06/24
SARKE
Endo Feight
21/06/24
CAVALERA
Schizophrenia [Re-recorded]
17/06/24
MEGADETH + GUEST
ALCATRAZ - MILANO
17/06/24
MR. BUNGLE + OXBOW + SPOTLIGHTS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
18/06/24
HANABIE.
BONSAI GARDEN, VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
19/06/24
LOVEBITES
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
19/06/24
TURNSTILE + GUESTS
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
19/06/24
SLUG GORE
FESTA PER LA LIBERTÀ DEI POPOLI - CASSANO D’ADDA
20/06/24
LOW-L FEST 2024 (day 1)
SPAZIO 4.0, VIA A. MANZONI 21 - PIACENZA
20/06/24
ARAB STRAP
ROCCA MEDIEVALE - CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
21/06/24
ATREYU
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
21/06/24
LOW-L FEST 2024 (day 2)
SPAZIO 4.0, VIA A. MANZONI 21 - PIACENZA