CHARLOTTE WESSELS: disponibile il video di ''Ode to the West Wind''

21/09/2024 - 09:29 (95 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 5 ma che è sta roba non mi pare neanche metal.... 4 @Spirit una specie di pop metal, ma questo duetto non mi sembra funzioni molto. Era meglio il video di Simone con Alissa, mi pare (ma neanche quello da strapparsi i capelli, sicuramente...) 3 ..ma cos\'è stà roba? 2 Se continua così, Alissa avrà cantato più canzoni con altri che con gli Arch Enemy. 1 Ennesimo centro.Aver mollato i Delain è stata un\'ottima scelta,non mi stancherò mai di dirlo.