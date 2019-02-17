CHANGELING: il visualizer di ''Changeling'' dal debutto

04/04/25
ALLEGAEON
The Ossuary Lens
04/04/25
FRANTIC AMBER
Death Becomes Her
04/04/25
SCOWL
Are We All Angels
04/04/25
ROTTING CHRIST
35 Years of Evil Existence – Live in Lycabettus
04/04/25
BENEDICTION
Ravage of Empires
04/04/25
CAPTAIN BLACK BEARD
Chasing Danger
04/04/25
MIZMOR
Alluvion
04/04/25
L.A. GUNS
Leopard Skin
04/04/25
PAT TRAVERS
Statesboro Blues (Live in Baltimore 1982)
04/04/25
WARFIELD
With the Old Breed
03/04/25
BAMBOLE DI PEZZA
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
04/04/25
OZRIC TENTACLES
EREMO CLUB, VIA GIOVINAZZO, KM 779 - MOLFETTA (BA)
04/04/25
URAL + EXPLORER + FINAL STRUGGLE
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA
04/04/25
STEVE WYNN
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
05/04/25
OZRIC TENTACLES
BREAKLIVE, VIA DEL COMMERCIO 70 - ASCOLI PICENO
05/04/25
ASGARD
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
05/04/25
CULT OF FIRE + THE GREAT OLD ONES + CARONTE
REVOLVER CLUB, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
05/04/25
Mantras for Peaceful Death over Europe
Revolver Club - San Donà di Piave
05/04/25
OVER THE TOP FEST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
06/04/25
OZRIC TENTACLES
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE