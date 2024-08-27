Live Report

30/08/24
OCEANO
Living Chaos
30/08/24
CONCRETE WINDS
Concrete Winds
30/08/24
LEPROUS
Melodies of Atonement
30/08/24
CONSTANCIA
IV Evermore
30/08/24
PHAETHON
Wielder of the Steel
30/08/24
MODERN RITES
Endless
30/08/24
OTHER WORLD
Tenebrous
30/08/24
GRENDEL SYSTER
Katabasis into the Abaton / Abstieg in die Traumkammer
30/08/24
PNEUMA HAGION
From Beyond
30/08/24
ELLENDE
Todbringerin
30/08/24
FESTA ROCK NOVEDRATE (day 1)
FESTA ROCK NOVEDRATE, VIA PIAVE, 1, 22060 NOVEDRATE (CO)
30/08/24
CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN + NEURASTY
FLAVA BEACH - CASTELVOLTURNO (CE)
30/08/24
THE BLUEBEATERS
BRIANZA VELENOSA FESTIVAL - PARCO SUPERGA - MUGGIÒ (MB)
30/08/24
THE JESUS AND MARY CHAIN
TODAYS FESTIVAL, PARCO DELLA CONFLUENZA - TORINO
30/08/24
MARGINI FEST 3 (day 1)
GIARDINO DEGLI ARCIERI - GROSSETO
30/08/24
MEGANOIDI
PARCO TITTONI - DESIO (MB)
31/08/24
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)
31/08/24
SUBURBIÆ – UNEXPECTED FEST
ARENA DE CAROLIS, VIA DEL TIRO, TERAMO
31/08/24
ITALIAN METAL HEROES FESTIVAL
SEGNACCO TARCENTO, VIA VITTORIO ALFIERI 52 - TARCENTO (UD)
31/08/24
FESTA ROCK NOVEDRATE (day 2)
FESTA ROCK NOVEDRATE, VIA PIAVE, 1, 22060 NOVEDRATE (CO)