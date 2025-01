CONCERTI 17/01/25

SCALA MERCALLI

MONSTERS A-LIVE CLUB, VIA DINO SACCENTI 31/33 - PRATO 17/01/25

WITHIN DESTRUCTION

EL BARRIO - TORINO 17/01/25

GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO

DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG) 17/01/25

BREAK ME DOWN + SKW + WHAT ABOUT TOMORROW

ROCK\'N\'ROLL CLUB, VIA MAGENTA 77 - RHO 17/01/25

INVERNOIR + ROME IN MONOCHROME + EVERLASTING SLUMBER

METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) 17/01/25

SRL + LOCULO + VOX INFERI + NECROFILI

CLUB HOUSE FREEDOM, VIA DI BRAVA 132 - ROMA 17/01/25

ZU

SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO 17/01/25

DAIMON + NÀRESH RAN

TEATRO LINGUAGGICREATIVI, VIA EUGENIO VILLORESI 26 - MILANO 18/01/25

UNCLE ACID & THE DEADBEATS

PALCO 19, VIA OSPEDALE 19 - ASTI 18/01/25

ANCILLOTTI + SCALA MERCALLI

SPAZIO WEBO, VIA Y. A. GAGARIN 161 - PESARO (PU) Lista Concerti METALLIZED CHARTS 2024 - Le classifiche della Redazione

12/01/2025 (1389 letture) FACCIAMO IL PUNTO

Senza rubare troppo spazio alle classifiche dei redattori, è comunque corretto dare uno sguardo sull’anno appena trascorso. Aiutati anche dagli Alberto Silini “Griso” possiamo cominciare a fare il su un anno intenso e, a suo modo, difficile. Inutile girarci intorno: per stare dietro tempestivamente al numero di uscite dovremmo quasi raddoppiare l’attuale staff, un obbiettivo che, pur avendo lasciato il bando aperto praticamente da marzo, non siamo riusciti minimamente a ottenere. Alzando un attimo lo sguardo dal nostro ombelico, questo volendo ci dice qualcosa: l’età media della redazione si innalza, mentre i nuovi ingressi under 30 sono sempre meno e questo ha inevitabilmente delle ricadute; se sia il riflesso di un cambiamento generazionale difficile dirlo, dal nostro angolo visuale, ma certo è un qualcosa col quale abbiamo dovuto e dovremo fare i conti.

Allo stesso modo, non possiamo nasconderci che la scelta -voluta e che rivendichiamo con orgoglio- di non avere pubblicità sul sito ha le sue conseguenze in altri termini: eventuali investimenti sono a nostro carico ed essendo tutti volontari, è facile capire quante altre opportunità vengano meno.

Detto questo, seppure con qualche doloroso ritardo e qualche inevitabile mancanza, cerchiamo se non altro di dare un contributo in termini di qualità dei nostri scritti e di selezione di ciò che, a nostro avviso, davvero merita attenzione. In un mondo nel quale le uscite sono decisamente troppe, per un pubblico che dal lato suo sempre meno investe tempo reale nell’approfondire il singolo disco o la singola band, crediamo che questo resti un riferimento importante. Al tempo stesso, manteniamo uno sguardo sul passato attraverso i Rispolverati e la finestra su ciò che "non è metal, ma potrebbe piacere ai metallari" della Low Gain, nostre rubriche fisse storiche e che ancora riservano sorprese, commenti e, perché no, curiosità e polemiche.



Da un punto di vista musicale, registriamo l’assenza di particolari innovazioni o tendenze deflagranti come possono essere stati l’esplosione dei vari sottogeneri negli anni Novanta e le loro derive Post degli anni Duemila. Forse, il filone maggiore degli ultimi anni è proprio quello del Revival, che ormai investe ogni corrente al punto da saturarla oltremodo con uscite che vorrebbero ricreare la "magia dei tempi migliori" e che invece spesso finiscono per banalizzarla e stereotiparla, senza aggiungere nulla a quanto fatto dalle band storiche. Le eccezioni esistono, per fortuna, ma in troppi casi si finisce per accontentarsi della minestra riscaldata, sia chi la propone, che chi la mangia.

Alla fine, l’unico aspetto che va oltre anche al semplice fenomeno di costume, è l’apertura sempre più ampia e trasversale al mondo femminile nelle band metal e affini. Un dato questo che merita attenzione: se un tempo gli esempi erano limitati e per questo molto facilmente identificabili, oggi sono tantissime le band interamente al femminile o composte anche da donne. Un elemento che, a sua volta, sta generando moltissima attenzione sui social e non solo, con pagine e pagine dedicate al fenomeno, spesso in realtà esclusivamente incentrate sull’aspetto più o meno avvenente delle artiste, ma che per forza di cose certifica una normalizzazione che appariva tutt’altro che scontata e che ormai va oltre anche agli stereotipi di genere, contribuendo a un ritorno di attenzione per il metal.



Un ultimo punto sulle classifiche stesse: al solito, le Top 5 individuali sono esposte in ordine di consegna, mentre la classifica riassuntiva altro non è che quanto deriva dalla sommatoria delle scelte individuali. Quindi, anno travolgente per Opeth e Judas Priest, con la sorpresa dei Blood Incantation che hanno davvero saputo scavarsi uno spazio importante nelle preferenze dei nostri redattori e non solo, con qualche inevitabile distinguo. Al di là dei titoli e dei nomi, scorrendo le scelte dei redattori risulta evidente quanti dischi di rilievo siano usciti quest’anno e tanti ne mancano ancora (aggiungeteli voi!!!), il che sembra confermare che anche in anni di sovrabbondanza di uscite, la qualità c’è ancora e resiste su tutti i fronti e tutti i sottogeneri. Un elemento di riflessione che piace sottolineare, a conferma dello stato di salute del genere hard’n’heavy. Quest’anno abbiamo anche deciso di inserire una categoria per il Top of the Flop, che offre in realtà indicazioni abbastanza nette, seppure sempre molto frastagliate. Da notare il caso dei Leprous, di Kerry King e dei citati Blood Incantation che figurano sia tra le scelte delle Top 5 sia nel Top of the Flop, a conferma di dischi che hanno diviso gli ascoltatori e i nostri redattori.



Chiudiamo qui, con i migliori auguri per uno splendido 2025 a tutti voi e a noi di Metallized!!!



ENRICO LATINO “TINO84”

Quest’anno arrivo ad una nuova cifra tonda anagrafica, e di conseguenza mi devo rassegnare a capire che certe cose cambiano inesorabilmente, tra le quali anche il mio beneamato metal. Certo, non lo si scopre ora, il bacino di utenza si è ampliato da parecchio, e con esso alcune atmosfere più oscure e meno accattivanti si sono fatte via via più difficile da trovare, in luogo di una certa “accessibilità e vendibilità”.

In ogni caso qualcosa di cui gioire si trova sempre:



TOP 5:

1. Horna - Nix (Hymnejä Yölle)

2. Darkthrone - It Beckons Us All..

3. Brodequin - Harbringer of Woe

4. Sear Bliss - Heavenly Down

5. My Dying Bride - A Mortal Binding



TOP FLOP:

In un mercato stracolmo di album validissimi dal punto di vista tecnico e produttivo, oltre che sistemi di fruizione sempre più inflazionati che devono ricorrere a vari meccanismi per far emergere i prodotti di punta, originalità e sonorità meno accessibili sono sempre più difficili da scovare.

Buone feste e buon 2025 🥳



MARCO TONTI “SICKBOY”

Da un punto di vista strettamente personale non vedo l'ora di gettare questo 2024 nella tazza e tirare lo sciacquone. Su come stanno andando le cose là fuori, in un mondo sempre più folle (per non parlare del nostro Paese), è meglio stendere un velo pietoso. Ma scacciamo il pessimismo e guardiamo alle cose belle, come il nostro amato heavy metal, un genere musicale che non sembra conoscere crisi, anzi, si dimostra oggi più vitale e attuale che mai.

Ecco la mia (sofferta come sempre) classifica:



TOP 5:

1. High On Fire - Cometh the Storm

2. Knocked Loose - You Won't Go Before You're Supposed To

3. Decesead - Children of the Morgue

4. Fulci - Duck Face Killings

5. Mayhemic - Toba



TOP FLOP:

Evildead - Toxic Grace



MICHAEL ROSENBERG “DJ”

Corse e rincorse, attese, tantissimi viaggi, pugni battuti sulla scrivania, ma anche belle emozioni e la consapevolezza di essere arrivati in fondo e a testa alta anche in questo anno. Musicalmente un anno non straordinario ma ben ancorato a solide uscite dei grandi vecchietti, specialmente in ambito hard rock e heavy.



TOP 5:

1. North Sea Echoes - Really Good Terrible Things

2. Deep Purple - =1

3. Riot V - Mean Streets

4. Rage - Afterlifelines

5. Vanden Plas - The Empyrean Equation



TOP FLOP:

Creepshow, nuovo singolo degli Avantasia, davvero terribile…sperando sia uno scherzo di Tobi e il nuovo album previsto per il 2025 sia di ben altro spessore!



MASSIMO PATRUCCO “MATOCC”

Il 2024 è stato un anno particolare per la musica pesante ma sono tre le cose che più mi hanno colpito: parlando dì batteristi c'è stato da un lato il "ritorno a casa" di Mile Portnoy e dall'altro l'addio ai palchi di Nicko McBrain. Rimanendo in casa Maiden mi ha molto rattristato la dipartita di Paul Di'Anno che, pur con tutti i suoi difetti, ha comunque rappresentato in gioventù lo spirito ribelle del metal. Ecco la mia top 5: nomination fuori concorso per Songs of a Lost World dei The Cure.



TOP 5:

1. Judas Priest - Invincible Shield

2. Blood Incantation - Absolute Elsewhere

3. Marilyn Manson - One Assassination Under God – Chapter I

4. Kerry King - From Hell I Rise

5. Rage - Afterlifelines



TOP FLOP:

EvilDead - Toxic Grace: ci si aspettava molto di più visto il buon predecessore uscito nel 2020.



SIMONE CALLONI “MCCALLON”

Un 2024 che si è inserito nel solco tracciato dall’anno precedente, con molte uscite, alcune anche da parte di band blasonate o comunque particolarmente apprezzate dal sottoscritto, ma che talvolta non hanno saputo lasciare il segno; non sono tuttavia mancati momenti di buona musica e di interessanti scoperte. Ecco dunque la mia Top 5 per l’anno appena trascorso; in chiusura, una delusione: non un disco brutto o scarso, ma per il quale nutrivo aspettative ben diverse, che sono risultate invece in un ascolto che non ha lasciato particolari tracce.



TOP 5:

1. Deep Purple - =1

2. The Aristocrats - Duck

3. Artificial Language - Distant Glow [EP]

4. Bruce Dickinson - The Mandrake Project

5. Visions of Atlantis - Pirates II: Armada



TOP FLOP:

Black Country Communion – V



RICCARDO C. FERDENZI “METALRAW”

2024 abbastanza buffo per me dal punto di vista musicale: album strepitosi ma ascolti sporadici. Mi sono spesso “rifugiato” nel passato, tra riascolti e riedizioni di album leggendari di Rush, Blue Oyster Cult, Testament, Riot, Sepultura e Armored Saint. In pieno stile comfort food, insomma, i miei ascolti “nuovi” sono stati notevolmente ridotti rispetto al solito. Ma poco male, perché sono riuscito ad ascoltare una manciata di album che hanno subito conquistato il podio 2024 senza indugi. Ecco i primi che mi vengono in mente:



TOP 5:

1. Judas Priest - Invincible Shield

2. Triumpher – Spirit Invictus

3. Darkest Hour – Perpetual | Terminal

4. Witherfall – Sounds of the Forgotten

5. Riot V – Mean Streets



TOP FLOP:

Dust Bolt – Sound & Fury



MATTEO TRAMBUSTI “AFTERDARK”

Il 2024 si conferma a livello personale un anno complesso, ma allo stesso tempo soddisfacente, con importanti picchi in campo di status.

Musicalmente parlando è stato un anno dO piacevolissime scoperte, purtroppo funestate anche da cocenti delusioni, che nonostante tutto non mi hanno tolto l’entusiasmo per il futuro della nostra musica preferita!



TOP 5:

1. Nestor - Teenage Rebel

2. Kyssin' Dynamite Back With A Bang!

3. Myles Kennedy - The Art of Letting Go

4. Judas Priest - Invincible Shield

5. Magnum - Here Comes the Rain



TOP FLOP:

Black Country Communion – V



ALBERTO SILINI “GRISO”

Sta cominciando a diventare banale dirlo. Eppure, anche quest'anno, stare dietro alle centinaia di uscite discografiche è stato davvero difficile. In qualità di recensore, ho potuto più facilmente di altri (tentare di) tenere il passo, e il mio giudizio è più che positivo. Tantissimi infatti i prodotti di qualità: dagli immarcescibili “nomi grossi” (Invincible Shield è stata la sorpresa dell'anno per me) ai gruppi totalmente e fieramente underground (andate a sentirvi l'ultimo dei The Healing Process), il nostro genere musicale preferito gode di uno stato di salute davvero straordinario. Non possiamo che rallegrarci, e prepararci per un altro anno, ne sono sicuro, altrettanto florido.



TOP 5:

1. Shrapnel – In Gravity

2. Lucifer – Lucifer V

3. The Healing Process – Theme and Variations

4. Wolfbrigade – Life Knife Death

5. Judas Priest – Invincible Shield



TOP FLOP:

Molchat Doma – Belaya Polosa



DAVIDE ORLANDI “GT_ORO”

Il 2024 è stato un anno molto complicato per il sottoscritto, e non sono riuscito a dare alla musica lo spazio che avrei voluto. I miei ascolti si sono purtroppo limitati ai soli album recensiti per Metallized e a pochissime altre eccezioni. Nonostante tutto, mi sono fortunatamente trovato a confrontarmi con ottime uscite in ambito prog metal, e questo ha alleggerito non poco alcuni momenti davvero pesanti che mi hanno accompagnato durante questi ultimi mesi. Ecco quindi la mia Top 5:



TOP 5:

1. Airbag - The Century of The Self

2. Opeth - The Last Will and Testament

3. Caligula's Horse - Charcoal Grace

4. Wheel - Charismatic Leaders

5. Leprous - Melodies of Atonement



TOP FLOP:

Indubbiamente i Myrath con Karma, veramente deludente date le capacità del gruppo.



JACOPO BIZZOTTO “INDIGO”

Il primo termine che userei per descrivere il 2024 in ambito metal è “divisivo”: lo sono stati il clamoroso album dei Falling in Reverse (la mia recensione più criticata dal 2020!), la girandola PosT-UmANa dei Bring me the Horizon, l’incredibile “quasi-scioglimento” degli As I Lay Dying e ovviamente il ritorno dei Linkin Park 2.0, evento che mi ha spaccato il cuore a metà non approvando l’utilizzo del nome storico in una line-up senza Chester. Di quest’anno mi tengo stretto anche la nascita dei Feed the Wolves (dalle ceneri degli Allele, per me un gruppo molto speciale) e la bellissima reunion dei Three Days Grace con il singer originale Adam Gontier, due eventi che mi lasciano buone sensazioni in vista di un 2025 come sempre da vivere all’insegna del metal moderno e alternativo.



TOP 5:

1. Falling in Reverse – Popular Monster

2. Darko (US) – Starfire

3. Bring Me the Horizon – Post Human: NeX GeN

4. As I Lay Dying – Through Storms Ahead

5. Erra - Cure



TOP FLOP:

Seether – The Surface Seems So Far



ALESSANDRO BIONDO “SNAP”

Una delle cose che ho amato di più quest’anno è vedere i Gojira alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi e la doppia vittoria delle squadre italiane nella coppa Davis di tennis: Epico! Ho amato “Il mio amico robot”, cartone che non ha bisogno di parole e “Terrifier 3” al cinema la notte di Halloween (raga, Damien Leone ha spaccato tutto!). Break dei Traitors è il brano che ho letteralmente “consumato” e i The Callous Daoboys sono stati la mia scoperta più figa dell’anno. Cos’altro? Assange è libero e… Questa riforma del codice della strada è vomitevole. Passo e chiudo!



TOP 5:

1. God is an Astronaut – Embers

2. Zeal & Ardor - Greif

3. Brittany Howard - What Now

4. Metz - Up On Gravity Hill

5. Opeth - The Last Will and Testament



TOP FLOP:

Seether - The Surface Seem So Far



ALESSANDRO QUELL’OLLER “HORROR MANIAC”

Un anno che ha visto molti ritorni inaspettati di artisti ormai dati per dispersi provenienti dall’ambiente mainstream come i Linkin Park e Marilyn Manson, e che ha visto invece conferme in ambito estremo sia da parte delle vecchie glorie sia da parte delle nuove leve tra cui sono presenti anche degli artisti italiani che hanno saputo catturare l’interesse a livello internazionale. E per quanto riguarda l’heavy bisogna essere orgogliosi del fatto che vecchie glorie come i Judas Priest siano ancora capaci di fare nuova musica con entusiasmo.



TOP 5:

1. Blood Incantation – Absolute Elsewhere

2. Fleshgod Apocalypse – Opera

3. Fulci – Duck Face Killings

4. Judas Priest – Invincible Shield

5. Marilyn Manson – One Assassination Under God - Chapter 1



TOP FLOP:

Six Feet Under – Killing for Revenge



FRANCO LEONETTI “FRANKISS”

Il 2024 è stato un anno buono, con uscite particolarmente azzeccate e degne di lodi e un ritorno sulle scene di grandi nomi che in parte hanno deluso (Mr. Big) o dalle quali ci si attendeva sicuramente maggior brillantezza, in memoria dei vecchi tempi andati che hanno contribuito a costruire leggende (Mick Mars). Onesto e particolarmente malinconico l’epitaffio discografico (Riley`s L.A. Guns) di un batterista che ha accompagnato band e dischi che hanno segnato la mia giovinezza rockettara.



TOP 5:

1. Nestor - Teenage Rebel

2. House of Lords - Full Tilt Overdrive

3. The Black Crowes - Happiness Bastards

4. Sonic Universe - It Is What It Is

5. Nightblaze - Omonimo



TOP FLOP:

Babylon A.D. - Rome Wasn’t Built in a Day



LUCA PEZZETTI “PEZ”

Un altro anno è passato e come ormai da un po' non posso lamentarmi delle uscite discografiche, da ritorni inaspettati sorprendenti (Vero Cure?) e altre che solo in futuro saranno veramente valutati con attenzione (Blood Incantation), ma almeno la musica può ancora mandare un messaggio importante come il titolo del nuovo album dei GS!BE. Sperando in un 2025 carico di buona musica e di un ritorno alla normalità tra noi umani, vi auguro un buon anno.



TOP 5:

1. Blood Incantation - Absolute Elsewhere

2. Candy - It's Inside You

3. The Cure - Songs From a Lost World

4. The Body - The Crying Out of Things

5. Godspeed You! Black Emperor - NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD



FRANCESCO GALLINA “RAVEN”

2024 molto simile al 2023 per il sottoscritto: interamente dedicato alla promozione del mio nuovo progetto editoriale e poco spazio per tutto il resto. Ho avuto tempo solo per leggere qualche libro, ascoltare qualche disco e per quanto riguarda la “vita reale”, vale ancor di più ciò che avevo scritto lo scorso anno: guardando a cronaca e politica, ho ancora una volta notato come quelli che “'Sono fiero di essere italiano' sono quelli che ci fanno vergognare di essere italiani” (Cit.)

Senza un particolare ordine, ecco la mia classifica:



TOP 5:

1. Judas Priest - Invincible Shield

2. Opeth - The Last Will And Testament

3. Fleshgod Apocalypse - Opera

4. Blood Incantation - Absolute Elsewhere

5. Bruce Dickinson - The Mandrake Project



TOP FLOP:

Unleash the Archers - Phantoma



GRAZIANO MORETTI “AZOG”

Anno devastante e godurioso per numero di uscite e qualità delle proposte, arrivate tanto dai big che da nuove e agguerrite leve. Elencare solo cinque uscite è un compito al limite dell’impossibile (sono partito da circa trenta titoli) ma per fortuna alcuni album svettano per valore e importanza. In particolar modo non si può che celebrare il ritorno dei The Cure, così come quello dei rinnovati Linkin Park; è oltremodo soddisfacente sentire alla radio una canzone rock/metal al bar mentre prendo un caffè o i colleghi canticchiarla al lavoro. Sono artisti che possono piacere o meno, ma se il rock non sta scomparendo è anche merito loro. I Blood Incantation hanno composto un classico della musica metal. Punto. Gli Opeth recuperano aspetti più taglienti della propria musicalità, ma lo fanno con intelligenza, grazie ad un album che è già tra i migliori della loro discografia. Tra le schiere di giovani band davvero degne di nota un’ultima posizione condivisa da Dool e Slift; nelle provincie di Francia, Belgio e Pesi Bassi sono nate tantissime realtà musicali, originali e degne di essere scoperte e seguite. Menzione d’onore per i nuovi album di House of Lords, Swallow the Sun, Jerry Cantrell, Unto Others, Blues Pills, Witherfall, Sebastian Bach, Early Moods, Alcest, Ponte Del Diavolo, Bobbie Dazzle, Soror Dolorosa e Huntsmen. In qualche universo parallelo li ho sicuramente messi in Top 5. Delusione 2024 il nuovo Bon Jovi, a quando il ritorno all’ovile di Richie Sambora?



TOP 5:

1. The Cure - Songs of a Lost World

2. Blood Incantation - Absolute Elsewhere

3. Opeth - The Last Will and Testament

4. Linkin Park - From Zero

5. Dool - The Shape of Fluidity / Slift - Ilion



TOP FLOP:

Bon Jovi – Forever



SARA RINALDI “LACRIMOSA”

Ho ascoltato tanta musica quest'anno, un anno fra i più brutti della mia vita, necessariamente contemplativo, che mi ha trascinato al punto più basso per poi risalire piano piano. Ho ascoltato tanta musica e mi sono lasciata guidare da ciò la mia rabbia e disperazione necessitavano, lasciandomi tramortire da tanta malinconia. Ci sono stati tanti graditi ritorni, davvero tanta scelta, dischi che non ho ascoltato in maniera ancora approfondita (ad esempio Officium Triste, Swallow The Sun, High Parasite, Opeth, The Vision Bleak, Hideous Divinity), dischi che ancora non sono riuscita ad ascoltare, altri dischi ancora che avrei voluto inserire fra le migliori uscite (ad esempio My Dying Bride, Unto Others, Dark Tranquillity e sicuramente altri) , ma alla fine ciò che rimane impresso sono le sensazioni e le emozioni, le storie che traspaiono dalle note e dalle liriche.



TOP 5:

1. The Foreshadowing - New Wave Order

2. Ulcerate - Cutting the Throat of God

3. Octoploid - Beyond The Aeons

4. Cemetery Skyline - Nordic Gothic

5. Blazing Eternity - A Certain Death Of Everything



TOP FLOP:

Pearl Jam Dark Matter (Album su cui si è posta tantissima aspettativa; piacevole, ma dopo due ascolti sono passata ad altro)



FEDERICO TOGNOLI “TOGNO89”

Un 2024 ricco di belle uscite! Mi sento di dire che nel metal a tirare la carretta sia stato il death, in tutte le sue diramazioni, anzi forse è proprio grazie all’abilità del genere nel saper commistionare ed inglobare altri mondi che alcuni album hanno ricevuto apprezzamenti anche dalla critica non specializzata, vedi Absolute Elsewhere dei Blood Incantation. Rinovamento che, ahimè, da diversi anni orsono non riesce al power: la mia delusione dell’anno sono i Rhapsody of Fire, una band che considero fra i “capitani” del movimento e dalla quale mi sarei aspettato di più.



TOP 5:

1. Jack White – No Name

2. Idles – Tangk

3. Been Stellar - Scream from New York, NY

4. Opeth - The Last Will and Testament

5. Blood Incantation - Absolute Elsewhere



TOP FLOP:

Rhapsody of Fire - Challenge the Wind



ANDREA BARRICELLI “BARRY”

L'anno che si è chiuso pone alcuni interrogativi sul futuro dell'heavy metal: da un lato, il 2024 ci ha regalato alcune conferme graditissime, come i Judas Priest, ma anche l'immarcescibile Bruce Dickinson. Inoltre, abbiamo assistito al ritorno in pompa magna degli Opeth dopo sedici anni di dischi quantomeno discussi ed un inaspettato, eccellente disco da parte del Reverendo Marilyn Manson. Come non citare, inoltre, l'ultimo album di Ihsahn, gemma di black/progressive. Cos'hanno però in comune tutti questi nomi? Semplice, sono band “vecchie”, grandissimi nomi. Se da un lato è piacevolissimo ritrovare ancora questi vecchietti in grande forma, dall'altro viene sempre più spontaneo chiedersi che ne raccoglierà il testimone quando questi si accomiateranno.



TOP 5:

1. Opeth - The Last Will and Testament

2. Marilyn Manson – One Assassination Under God - Chapter 1

3. Bruce Dickinson - The Mandrake Project

4. Judas Priest - Invincible Shield

5. Ihsahn - Ihsahn



TOP FLOP:

P.O.D. - Veritas



NICCOLO’ SACCHI “TYPHON”

Un’altra annata volge al termine e, tirando le somme, possiamo sicuramente affermare che il 2024 non sia stato avaro di buone uscite. Tra ritorni di monicker storici, nuovi nomi che si affacciano sulle scene e ennesime conferme da parte di realtà che raramente tradiscono le aspettative, il materiale di qualità non è certo mancato. Accanto a nomi “metallici” più noti aggiungo la mia ormai consueta chicca dungeon synth per chi come me è amante del genere.

Il mio flop di quest’anno, invece, non vuole essere una blasfemia o, men che meno, un “rage bait”, ma solo la constatazione di una personale delusione nei confronti di una band che avevo letteralmente amato nei lavori precedenti e di cui non sono riuscito ad apprezzare a pieno invece l’ultimo, acclamato disco.

Buon 2025 a tutti, stay metal.



TOP 5:

1. Wintersun – Time II

2. Spectral Voice – Sparagmos

3. High on Fire – Cometh the Storm

4. Opeth – The Last Will and Testament

5. Druadan Forest – Dismal Spells Part II: The Night Circus



TOP FLOP:

Blood Incantation – Absolute Elsewhere



RANIERO MORESE “BARBARO”



TOP 5:

1. Pure Reason Revolution - Coming Up to Consciousness

2. Frost* - Life in the Wires

3. Nick Cave and the Bad Seeds – Wild God

4. Bring Me the Horizon - Post Human: Next Gen

5. Caligula's Horse - Charcoal Grace



TOP FLOP:

Kerry King – From Hell I Rise



ROBERTO DI GAUDIO “VICARIOUS”

Annata ricca di concerti, vissuta sempre rigorosamente sulla fedelissima A4 Torino - Milano, iniziata con i TesseracT e conclusa qualche settimana fa dai Wheel che mi hanno stupito positivamente. Come definire poi l'assurda attesa, alla "Aspettando Godot", per il concerto di fine anno della PFM a Roma che non era trasmesso in TV e che il sottoscritto invece pensava sarebbe andato in onda sul countdown della Rai oppure su Mediaset? Situazione kafkiana. Attendiamo insieme l'album dei Dream Theater con Portnoy piuttosto...



TOP 5:

1. Opeth - The Last Will and Testament

2. Vanden Plas - The Empyrean Equation of the Long Lost Things

3. DGM - Endless

4. Evergrey - Theories of Emptiness

5. Wheel - Charismatic Leaders



TOP FLOP:

Leprous - Melodies of Atonement



FEDERICO LANDINI “VANDROY”

Un anno discretamente interlocutorio finito veramente in schifo. Meno male che si è ascoltata tanta bella roba, ci sono stati concerti clamorosi e siamo riusciti a sopravvivere anche stavolta.



TOP 5:

1. Midnight Force - Severan

2. Writhen Hilt - Ancient Sword Cult (EP)

3. Kissin' Dynamite - Back with a Bang / Royal Republic - LoveCop

4.Savage Oath - Divine Battle

5. Harkane - Argo / Ryujin - Ryujin



TOP FLOP:

Powerwolf - Wake Up the Wicked / DragonForce – Warp Speed Warriors



GIANDOMENICO SESTITO “PANDO”

Non avevo grandi attese per quest’anno in realtà e devo dire che quando Saverio Lizard mi chiese la mia top 5 del 2024 sono stato colto da un sentimento di sconforto e devastazione “non ho una top five amico, non c’è niente che mi ha colpito, quest’anno lo salto” a quel punto arrivò anche l’altro collega dell’area stoner/doom Graziano Azog, facendomi notare le band di cui avevo parlato bene. In effetti andando a ripescare tutti i miei ascolti, mi sono reso conto che invece il materiale per una classifica c’era, lo avevo solo trascurato perchè perso nella riscoperta di alcune perle del passato e perché una certa imprevedibilità me la aspettavo da altri progetti. E devo dire che ho vissuto attimi di stanchezza nell’ascoltare proposte simili nelle sonorità, qualitativamente valide ma prive di caratterizzazione e ciò mi ha rallentato e amareggiato. D’altro canto, vi sono stati album superlativi, sorprendenti ritorni, alcuni meritevoli di ossequio, altri capaci di guardare al futuro con la consapevolezza del presente e tanta altra bella roba. Alla fine, nonostante tutta la visione negativa iniziale, siamo andati anche oltre i cinque dischi.



TOP 5:

1. High on Fire – Cometh the Storm

2. Marilyn Manson – One Assassination Under God: Chapter 1

3. Ponte del Diavolo – Fire Blades From The Tomb

4. Fu Manchu – The Return of Tomorrow

5. Monkey3 – Welcome to the Machine / Colonnelli – Gli Implacabili



SAVERIO COMELLINI “LIZARD”

Un anno denso, lungo e difficile. Tanti avvenimenti, a partire dalla situazione geopolitica mondiale, mai così tesa e drammatica dal Dopoguerra a oggi, per poi passare al ritorno prepotente dei fascismi mondiali, alla crisi della sempre più vecchia e bloccata Europa, alle troppe tragedie del lavoro, le alluvioni e le temperature fuori controllo che ci dicono che stiamo solo perdendo tempo e via elencando, in quest’epoca di crisi dominata dai social. Sorpresa dell’anno, le due serie Midnight Mass e The Fall of the House of Usher, entrambe belle, originali e cariche di significati. Lato musicale, oltre ai Top elencati, un sacco di belle uscite, a conferma di uno stato di salute del metal di alto livello, pur funestato da una incredibile e francamente ingiustificabile quantità di uscite. Aggiungo qualche altro nome che mi ha colpito quest’anno: Officium Triste, Heavy Temple, Crypt Sermon, Judas Priest, Bobbie Dazzle, Birdstone, Abrams, The Neptune Power Federation, Lucifer e Black Pyramid. Artisti dai quali aspettavo qualcosa di più: Pallbearer, Demon Head, Mr. Bison e Rosalie Cunningham.



TOP 5:

1. Anciients - Beyond the Reach of the Sun

2. Hamferd - Men Guðs hond er sterk

3. Ritual – The Story of Mr. Bogd – Part. 1

4. Witherfall – Sounds of the Forgotten

5. Ecclesia – Ecclesia Militans / My Dying Bride - A Mortal Binding



TOP FLOP:

Uncle Acid & The Deadbeats – Nell’Ora Blu

Funeral – Gospel of Bones





TOP 20 COMPLESSIVA

Opeth - The Last Will and Testament

Judas Priest – Invincible Shield

Blood Incantation - Absolute Elsewhere

Marilyn Manson – One Assassination Under God - Chapter 1

Bruce Dickinson - The Mandrake Project

High On Fire - Cometh the Storm

Bring Me the Horizon – Post Human: NeX GeN

Caligula's Horse - Charcoal Grace

Deep Purple - =1

Fleshgod Apocalypse - Opera

Nestor - Teenage Rebel

Rage - Afterlifelines

Riot V - Mean Streets

The Cure - Songs From a Lost World

Vanden Plas - The Empyrean Equation of the Long Lost Things

Wheel - Charismatic Leaders

Witherfall – Sounds of the Forgotten

Fulci – Duck Face Killings

Kissin' Dynamite - Back with a Bang!

My Dying Bride - A Mortal Binding



TOP OF THE FLOP

Black Country Communion – V

EvilDead - Toxic Grace

Seether – The Surface Seems So Far Senza rubare troppo spazio alle classifiche dei redattori, è comunque corretto dare uno sguardo sull’anno appena trascorso. Aiutati anche dagli articoli realizzati dall’ottimopossiamo cominciare a fare il su un anno intenso e, a suo modo, difficile. Inutile girarci intorno: per stare dietro tempestivamente al numero di uscite dovremmo quasi raddoppiare l’attuale staff, un obbiettivo che, pur avendo lasciato il bando aperto praticamente da marzo, non siamo riusciti minimamente a ottenere. Alzando un attimo lo sguardo dal nostro ombelico, questo volendo ci dice qualcosa: l’età media della redazione si innalza, mentre i nuovi ingressi under 30 sono sempre meno e questo ha inevitabilmente delle ricadute; se sia il riflesso di un cambiamento generazionale difficile dirlo, dal nostro angolo visuale, ma certo è un qualcosa col quale abbiamo dovuto e dovremo fare i conti.Allo stesso modo, non possiamo nasconderci che la scelta -voluta e che rivendichiamo con orgoglio- di non avere pubblicità sul sito ha le sue conseguenze in altri termini: eventuali investimenti sono a nostro carico ed essendo tutti volontari, è facile capire quante altre opportunità vengano meno.Detto questo, seppure con qualche doloroso ritardo e qualche inevitabile mancanza, cerchiamo se non altro di dare un contributo in termini di qualità dei nostri scritti e di selezione di ciò che, a nostro avviso, davvero merita attenzione. In un mondo nel quale le uscite sono decisamente troppe, per un pubblico che dal lato suo sempre meno investe tempo reale nell’approfondire il singolo disco o la singola band, crediamo che questo resti un riferimento importante. Al tempo stesso, manteniamo uno sguardo sul passato attraverso i Rispolverati e la finestra su ciò che "non è metal, ma potrebbe piacere ai metallari" della Low Gain, nostre rubriche fisse storiche e che ancora riservano sorprese, commenti e, perché no, curiosità e polemiche.Da un punto di vista musicale, registriamo l’assenza di particolari innovazioni o tendenze deflagranti come possono essere stati l’esplosione dei vari sottogeneri negli anni Novanta e le loro derive Post degli anni Duemila. Forse, il filone maggiore degli ultimi anni è proprio quello del Revival, che ormai investe ogni corrente al punto da saturarla oltremodo con uscite che vorrebbero ricreare la "magia dei tempi migliori" e che invece spesso finiscono per banalizzarla e stereotiparla, senza aggiungere nulla a quanto fatto dalle band storiche. Le eccezioni esistono, per fortuna, ma in troppi casi si finisce per accontentarsi della minestra riscaldata, sia chi la propone, che chi la mangia.Alla fine, l’unico aspetto che va oltre anche al semplice fenomeno di costume, è l’apertura sempre più ampia e trasversale al mondo femminile nelle band metal e affini. Un dato questo che merita attenzione: se un tempo gli esempi erano limitati e per questo molto facilmente identificabili, oggi sono tantissime le band interamente al femminile o composte anche da donne. Un elemento che, a sua volta, sta generando moltissima attenzione sui social e non solo, con pagine e pagine dedicate al fenomeno, spesso in realtà esclusivamente incentrate sull’aspetto più o meno avvenente delle artiste, ma che per forza di cose certifica una normalizzazione che appariva tutt’altro che scontata e che ormai va oltre anche agli stereotipi di genere, contribuendo a un ritorno di attenzione per il metal.Un ultimo punto sulle classifiche stesse: al solito, le Top 5 individuali sono esposte in ordine di consegna, mentre la classifica riassuntiva altro non è che quanto deriva dalla sommatoria delle scelte individuali. Quindi, anno travolgente per, con la sorpresa deiche hanno davvero saputo scavarsi uno spazio importante nelle preferenze dei nostri redattori e non solo, con qualche inevitabile distinguo. Al di là dei titoli e dei nomi, scorrendo le scelte dei redattori risulta evidente quanti dischi di rilievo siano usciti quest’anno e tanti ne mancano ancora (aggiungeteli voi!!!), il che sembra confermare che anche in anni di sovrabbondanza di uscite, la qualità c’è ancora e resiste su tutti i fronti e tutti i sottogeneri. Un elemento di riflessione che piace sottolineare, a conferma dello stato di salute del genere hard’n’heavy. Quest’anno abbiamo anche deciso di inserire una categoria per il Top of the Flop, che offre in realtà indicazioni abbastanza nette, seppure sempre molto frastagliate. Da notare il caso dei, die dei citatiche figurano sia tra le scelte delle Top 5 sia nel Top of the Flop, a conferma di dischi che hanno diviso gli ascoltatori e i nostri redattori.Chiudiamo qui, con i migliori auguri per uno splendido 2025 a tutti voi e a noi di Metallized!!!Quest’anno arrivo ad una nuova cifra tonda anagrafica, e di conseguenza mi devo rassegnare a capire che certe cose cambiano inesorabilmente, tra le quali anche il mio beneamato metal. Certo, non lo si scopre ora, il bacino di utenza si è ampliato da parecchio, e con esso alcune atmosfere più oscure e meno accattivanti si sono fatte via via più difficile da trovare, in luogo di una certa “accessibilità e vendibilità”.In ogni caso qualcosa di cui gioire si trova sempre:1. Horna - Nix (Hymnejä Yölle)2. Darkthrone - It Beckons Us All..3. Brodequin - Harbringer of Woe4. Sear Bliss - Heavenly Down5. My Dying Bride - A Mortal BindingIn un mercato stracolmo di album validissimi dal punto di vista tecnico e produttivo, oltre che sistemi di fruizione sempre più inflazionati che devono ricorrere a vari meccanismi per far emergere i prodotti di punta, originalità e sonorità meno accessibili sono sempre più difficili da scovare.Buone feste e buon 2025 🥳Da un punto di vista strettamente personale non vedo l'ora di gettare questo 2024 nella tazza e tirare lo sciacquone. Su come stanno andando le cose là fuori, in un mondo sempre più folle (per non parlare del nostro Paese), è meglio stendere un velo pietoso. Ma scacciamo il pessimismo e guardiamo alle cose belle, come il nostro amato heavy metal, un genere musicale che non sembra conoscere crisi, anzi, si dimostra oggi più vitale e attuale che mai.Ecco la mia (sofferta come sempre) classifica:1. High On Fire - Cometh the Storm2. Knocked Loose - You Won't Go Before You're Supposed To3. Decesead - Children of the Morgue4. Fulci - Duck Face Killings5. Mayhemic - TobaEvildead - Toxic GraceCorse e rincorse, attese, tantissimi viaggi, pugni battuti sulla scrivania, ma anche belle emozioni e la consapevolezza di essere arrivati in fondo e a testa alta anche in questo anno. Musicalmente un anno non straordinario ma ben ancorato a solide uscite dei grandi vecchietti, specialmente in ambito hard rock e heavy.1. North Sea Echoes - Really Good Terrible Things2. Deep Purple - =13. Riot V - Mean Streets4. Rage - Afterlifelines5. Vanden Plas - The Empyrean EquationCreepshow, nuovo singolo degli Avantasia, davvero terribile…sperando sia uno scherzo di Tobi e il nuovo album previsto per il 2025 sia di ben altro spessore!Il 2024 è stato un anno particolare per la musica pesante ma sono tre le cose che più mi hanno colpito: parlando dì batteristi c'è stato da un lato il "ritorno a casa" die dall'altro l'addio ai palchi di. Rimanendo in casami ha molto rattristato la dipartita diche, pur con tutti i suoi difetti, ha comunque rappresentato in gioventù lo spirito ribelle del metal. Ecco la mia top 5: nomination fuori concorso perdei1. Judas Priest - Invincible Shield2. Blood Incantation - Absolute Elsewhere3. Marilyn Manson - One Assassination Under God – Chapter I4. Kerry King - From Hell I Rise5. Rage - AfterlifelinesEvilDead - Toxic Grace: ci si aspettava molto di più visto il buon predecessore uscito nel 2020.Un 2024 che si è inserito nel solco tracciato dall’anno precedente, con molte uscite, alcune anche da parte di band blasonate o comunque particolarmente apprezzate dal sottoscritto, ma che talvolta non hanno saputo lasciare il segno; non sono tuttavia mancati momenti di buona musica e di interessanti scoperte. Ecco dunque la mia Top 5 per l’anno appena trascorso; in chiusura, una delusione: non un disco brutto o scarso, ma per il quale nutrivo aspettative ben diverse, che sono risultate invece in un ascolto che non ha lasciato particolari tracce.1. Deep Purple - =12. The Aristocrats - Duck3. Artificial Language - Distant Glow [EP]4. Bruce Dickinson - The Mandrake Project5. Visions of Atlantis - Pirates II: ArmadaBlack Country Communion – V2024 abbastanza buffo per me dal punto di vista musicale: album strepitosi ma ascolti sporadici. Mi sono spesso “rifugiato” nel passato, tra riascolti e riedizioni di album leggendari di. In pieno stile comfort food, insomma, i miei ascolti “nuovi” sono stati notevolmente ridotti rispetto al solito. Ma poco male, perché sono riuscito ad ascoltare una manciata di album che hanno subito conquistato il podio 2024 senza indugi. Ecco i primi che mi vengono in mente:1. Judas Priest - Invincible Shield2. Triumpher – Spirit Invictus3. Darkest Hour – Perpetual | Terminal4. Witherfall – Sounds of the Forgotten5. Riot V – Mean StreetsDust Bolt – Sound & FuryIl 2024 si conferma a livello personale un anno complesso, ma allo stesso tempo soddisfacente, con importanti picchi in campo di status.Musicalmente parlando è stato un anno dO piacevolissime scoperte, purtroppo funestate anche da cocenti delusioni, che nonostante tutto non mi hanno tolto l’entusiasmo per il futuro della nostra musica preferita!1. Nestor - Teenage Rebel2. Kyssin' Dynamite Back With A Bang!3. Myles Kennedy - The Art of Letting Go4. Judas Priest - Invincible Shield5. Magnum - Here Comes the RainBlack Country Communion – VSta cominciando a diventare banale dirlo. Eppure, anche quest'anno, stare dietro alle centinaia di uscite discografiche è stato davvero difficile. In qualità di recensore, ho potuto più facilmente di altri (tentare di) tenere il passo, e il mio giudizio è più che positivo. Tantissimi infatti i prodotti di qualità: dagli immarcescibili “nomi grossi” (è stata la sorpresa dell'anno per me) ai gruppi totalmente e fieramente underground (andate a sentirvi l'ultimo dei), il nostro genere musicale preferito gode di uno stato di salute davvero straordinario. Non possiamo che rallegrarci, e prepararci per un altro anno, ne sono sicuro, altrettanto florido.1. Shrapnel – In Gravity2. Lucifer – Lucifer V3. The Healing Process – Theme and Variations4. Wolfbrigade – Life Knife Death5. Judas Priest – Invincible ShieldMolchat Doma – Belaya PolosaIl 2024 è stato un anno molto complicato per il sottoscritto, e non sono riuscito a dare alla musica lo spazio che avrei voluto. I miei ascolti si sono purtroppo limitati ai soli album recensiti per Metallized e a pochissime altre eccezioni. Nonostante tutto, mi sono fortunatamente trovato a confrontarmi con ottime uscite in ambito prog metal, e questo ha alleggerito non poco alcuni momenti davvero pesanti che mi hanno accompagnato durante questi ultimi mesi. Ecco quindi la mia Top 5:1. Airbag - The Century of The Self2. Opeth - The Last Will and Testament3. Caligula's Horse - Charcoal Grace4. Wheel - Charismatic Leaders5. Leprous - Melodies of AtonementIndubbiamente i Myrath con Karma, veramente deludente date le capacità del gruppo.Il primo termine che userei per descrivere il 2024 in ambito metal è “divisivo”: lo sono stati il clamoroso album dei(la mia recensione più criticata dal 2020!), la girandola PosT-UmANa dei, l’incredibile “quasi-scioglimento” deglie ovviamente il ritorno dei2.0, evento che mi ha spaccato il cuore a metà non approvando l’utilizzo del nome storico in una line-up senza. Di quest’anno mi tengo stretto anche la nascita dei(dalle ceneri degli, per me un gruppo molto speciale) e la bellissima reunion deicon il singer originale, due eventi che mi lasciano buone sensazioni in vista di un 2025 come sempre da vivere all’insegna del metal moderno e alternativo.1. Falling in Reverse – Popular Monster2. Darko (US) – Starfire3. Bring Me the Horizon – Post Human: NeX GeN4. As I Lay Dying – Through Storms Ahead5. Erra - CureSeether – The Surface Seems So FarUna delle cose che ho amato di più quest’anno è vedere ialla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi e la doppia vittoria delle squadre italiane nella coppa Davis di tennis: Epico! Ho amato “Il mio amico robot”, cartone che non ha bisogno di parole e “Terrifier 3” al cinema la notte di Halloween (raga, Damien Leone ha spaccato tutto!).deiè il brano che ho letteralmente “consumato” e isono stati la mia scoperta più figa dell’anno. Cos’altro? Assange è libero e… Questa riforma del codice della strada è vomitevole. Passo e chiudo!1. God is an Astronaut – Embers2. Zeal & Ardor - Greif3. Brittany Howard - What Now4. Metz - Up On Gravity Hill5. Opeth - The Last Will and TestamentSeether - The Surface Seem So FarUn anno che ha visto molti ritorni inaspettati di artisti ormai dati per dispersi provenienti dall’ambiente mainstream come i, e che ha visto invece conferme in ambito estremo sia da parte delle vecchie glorie sia da parte delle nuove leve tra cui sono presenti anche degli artisti italiani che hanno saputo catturare l’interesse a livello internazionale. E per quanto riguarda l’heavy bisogna essere orgogliosi del fatto che vecchie glorie come isiano ancora capaci di fare nuova musica con entusiasmo.1. Blood Incantation – Absolute Elsewhere2. Fleshgod Apocalypse – Opera3. Fulci – Duck Face Killings4. Judas Priest – Invincible Shield5. Marilyn Manson – One Assassination Under God - Chapter 1Six Feet Under – Killing for RevengeIl 2024 è stato un anno buono, con uscite particolarmente azzeccate e degne di lodi e un ritorno sulle scene di grandi nomi che in parte hanno deluso (Mr. Big) o dalle quali ci si attendeva sicuramente maggior brillantezza, in memoria dei vecchi tempi andati che hanno contribuito a costruire leggende (Mick Mars). Onesto e particolarmente malinconico l’epitaffio discografico (Riley`s L.A. Guns) di un batterista che ha accompagnato band e dischi che hanno segnato la mia giovinezza rockettara.1. Nestor - Teenage Rebel2. House of Lords - Full Tilt Overdrive3. The Black Crowes - Happiness Bastards4. Sonic Universe - It Is What It Is5. Nightblaze - OmonimoBabylon A.D. - Rome Wasn’t Built in a DayUn altro anno è passato e come ormai da un po' non posso lamentarmi delle uscite discografiche, da ritorni inaspettati sorprendenti (Vero?) e altre che solo in futuro saranno veramente valutati con attenzione (), ma almeno la musica può ancora mandare un messaggio importante come il titolo del nuovo album dei. Sperando in un 2025 carico di buona musica e di un ritorno alla normalità tra noi umani, vi auguro un buon anno.1. Blood Incantation - Absolute Elsewhere2. Candy - It's Inside You3. The Cure - Songs From a Lost World4. The Body - The Crying Out of Things5. Godspeed You! Black Emperor - NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD2024 molto simile al 2023 per il sottoscritto: interamente dedicato alla promozione del mio nuovo progetto editoriale e poco spazio per tutto il resto. Ho avuto tempo solo per leggere qualche libro, ascoltare qualche disco e per quanto riguarda la “vita reale”, vale ancor di più ciò che avevo scritto lo scorso anno:Senza un particolare ordine, ecco la mia classifica:1. Judas Priest - Invincible Shield2. Opeth - The Last Will And Testament3. Fleshgod Apocalypse - Opera4. Blood Incantation - Absolute Elsewhere5. Bruce Dickinson - The Mandrake ProjectUnleash the Archers - PhantomaAnno devastante e godurioso per numero di uscite e qualità delle proposte, arrivate tanto dai big che da nuove e agguerrite leve. Elencare solo cinque uscite è un compito al limite dell’impossibile (sono partito da circa trenta titoli) ma per fortuna alcuni album svettano per valore e importanza. In particolar modo non si può che celebrare il ritorno dei, così come quello dei rinnovati; è oltremodo soddisfacente sentire alla radio una canzone rock/metal al bar mentre prendo un caffè o i colleghi canticchiarla al lavoro. Sono artisti che possono piacere o meno, ma se il rock non sta scomparendo è anche merito loro. Ihanno composto un classico della musica metal. Punto. Glirecuperano aspetti più taglienti della propria musicalità, ma lo fanno con intelligenza, grazie ad un album che è già tra i migliori della loro discografia. Tra le schiere di giovani band davvero degne di nota un’ultima posizione condivisa da; nelle provincie di Francia, Belgio e Pesi Bassi sono nate tantissime realtà musicali, originali e degne di essere scoperte e seguite. Menzione d’onore per i nuovi album di. In qualche universo parallelo li ho sicuramente messi in Top 5. Delusione 2024 il nuovo Bon Jovi, a quando il ritorno all’ovile di Richie Sambora?1. The Cure - Songs of a Lost World2. Blood Incantation - Absolute Elsewhere3. Opeth - The Last Will and Testament4. Linkin Park - From Zero5. Dool - The Shape of Fluidity / Slift - IlionBon Jovi – ForeverHo ascoltato tanta musica quest'anno, un anno fra i più brutti della mia vita, necessariamente contemplativo, che mi ha trascinato al punto più basso per poi risalire piano piano. Ho ascoltato tanta musica e mi sono lasciata guidare da ciò la mia rabbia e disperazione necessitavano, lasciandomi tramortire da tanta malinconia. Ci sono stati tanti graditi ritorni, davvero tanta scelta, dischi che non ho ascoltato in maniera ancora approfondita (ad esempio), dischi che ancora non sono riuscita ad ascoltare, altri dischi ancora che avrei voluto inserire fra le migliori uscite (ad esempioe sicuramente altri) , ma alla fine ciò che rimane impresso sono le sensazioni e le emozioni, le storie che traspaiono dalle note e dalle liriche.1. The Foreshadowing - New Wave Order2. Ulcerate - Cutting the Throat of God3. Octoploid - Beyond The Aeons4. Cemetery Skyline - Nordic Gothic5. Blazing Eternity - A Certain Death Of EverythingPearl Jam Dark Matter (Album su cui si è posta tantissima aspettativa; piacevole, ma dopo due ascolti sono passata ad altro)Un 2024 ricco di belle uscite! Mi sento di dire che nel metal a tirare la carretta sia stato il death, in tutte le sue diramazioni, anzi forse è proprio grazie all’abilità del genere nel saper commistionare ed inglobare altri mondi che alcuni album hanno ricevuto apprezzamenti anche dalla critica non specializzata, vedi Absolute Elsewhere dei Blood Incantation. Rinovamento che, ahimè, da diversi anni orsono non riesce al power: la mia delusione dell’anno sono i Rhapsody of Fire, una band che considero fra i “capitani” del movimento e dalla quale mi sarei aspettato di più.1. Jack White – No Name2. Idles – Tangk3. Been Stellar - Scream from New York, NY4. Opeth - The Last Will and Testament5. Blood Incantation - Absolute ElsewhereRhapsody of Fire - Challenge the WindL'anno che si è chiuso pone alcuni interrogativi sul futuro dell'heavy metal: da un lato, il 2024 ci ha regalato alcune conferme graditissime, come i, ma anche l'immarcescibile. Inoltre, abbiamo assistito al ritorno in pompa magna deglidopo sedici anni di dischi quantomeno discussi ed un inaspettato, eccellente disco da parte del Reverendo. Come non citare, inoltre, l'ultimo album di, gemma di black/progressive. Cos'hanno però in comune tutti questi nomi? Semplice, sono band “vecchie”, grandissimi nomi. Se da un lato è piacevolissimo ritrovare ancora questi vecchietti in grande forma, dall'altro viene sempre più spontaneo chiedersi che ne raccoglierà il testimone quando questi si accomiateranno.1. Opeth - The Last Will and Testament2. Marilyn Manson – One Assassination Under God - Chapter 13. Bruce Dickinson - The Mandrake Project4. Judas Priest - Invincible Shield5. Ihsahn - IhsahnP.O.D. - VeritasUn’altra annata volge al termine e, tirando le somme, possiamo sicuramente affermare che il 2024 non sia stato avaro di buone uscite. Tra ritorni di monicker storici, nuovi nomi che si affacciano sulle scene e ennesime conferme da parte di realtà che raramente tradiscono le aspettative, il materiale di qualità non è certo mancato. Accanto a nomi “metallici” più noti aggiungo la mia ormai consueta chicca dungeon synth per chi come me è amante del genere.Il mio flop di quest’anno, invece, non vuole essere una blasfemia o, men che meno, un “rage bait”, ma solo la constatazione di una personale delusione nei confronti di una band che avevo letteralmente amato nei lavori precedenti e di cui non sono riuscito ad apprezzare a pieno invece l’ultimo, acclamato disco.Buon 2025 a tutti, stay metal.1. Wintersun – Time II2. Spectral Voice – Sparagmos3. High on Fire – Cometh the Storm4. Opeth – The Last Will and Testament5. Druadan Forest – Dismal Spells Part II: The Night CircusBlood Incantation – Absolute Elsewhere1. Pure Reason Revolution - Coming Up to Consciousness2. Frost* - Life in the Wires3. Nick Cave and the Bad Seeds – Wild God4. Bring Me the Horizon - Post Human: Next Gen5. Caligula's Horse - Charcoal GraceKerry King – From Hell I RiseAnnata ricca di concerti, vissuta sempre rigorosamente sulla fedelissima A4 Torino - Milano, iniziata con ie conclusa qualche settimana fa daiche mi hanno stupito positivamente. Come definire poi l'assurda attesa, alla "Aspettando Godot", per il concerto di fine anno dellaa Roma che non era trasmesso in TV e che il sottoscritto invece pensava sarebbe andato in onda sul countdown della Rai oppure su Mediaset? Situazione kafkiana. Attendiamo insieme l'album deiconpiuttosto...1. Opeth - The Last Will and Testament2. Vanden Plas - The Empyrean Equation of the Long Lost Things3. DGM - Endless4. Evergrey - Theories of Emptiness5. Wheel - Charismatic LeadersLeprous - Melodies of AtonementUn anno discretamente interlocutorio finito veramente in schifo. Meno male che si è ascoltata tanta bella roba, ci sono stati concerti clamorosi e siamo riusciti a sopravvivere anche stavolta.1. Midnight Force - Severan2. Writhen Hilt - Ancient Sword Cult (EP)3. Kissin' Dynamite - Back with a Bang / Royal Republic - LoveCop4.Savage Oath - Divine Battle5. Harkane - Argo / Ryujin - RyujinPowerwolf - Wake Up the Wicked / DragonForce – Warp Speed WarriorsNon avevo grandi attese per quest’anno in realtà e devo dire che quando Saverio Lizard mi chiese la mia top 5 del 2024 sono stato colto da un sentimento di sconforto e devastazione “non ho una top five amico, non c’è niente che mi ha colpito, quest’anno lo salto” a quel punto arrivò anche l’altro collega dell’area stoner/doom Graziano Azog, facendomi notare le band di cui avevo parlato bene. In effetti andando a ripescare tutti i miei ascolti, mi sono reso conto che invece il materiale per una classifica c’era, lo avevo solo trascurato perchè perso nella riscoperta di alcune perle del passato e perché una certa imprevedibilità me la aspettavo da altri progetti. E devo dire che ho vissuto attimi di stanchezza nell’ascoltare proposte simili nelle sonorità, qualitativamente valide ma prive di caratterizzazione e ciò mi ha rallentato e amareggiato. D’altro canto, vi sono stati album superlativi, sorprendenti ritorni, alcuni meritevoli di ossequio, altri capaci di guardare al futuro con la consapevolezza del presente e tanta altra bella roba. Alla fine, nonostante tutta la visione negativa iniziale, siamo andati anche oltre i cinque dischi.1. High on Fire – Cometh the Storm2. Marilyn Manson – One Assassination Under God: Chapter 13. Ponte del Diavolo – Fire Blades From The Tomb4. Fu Manchu – The Return of Tomorrow5. Monkey3 – Welcome to the Machine / Colonnelli – Gli ImplacabiliUn anno denso, lungo e difficile. Tanti avvenimenti, a partire dalla situazione geopolitica mondiale, mai così tesa e drammatica dal Dopoguerra a oggi, per poi passare al ritorno prepotente dei fascismi mondiali, alla crisi della sempre più vecchia e bloccata Europa, alle troppe tragedie del lavoro, le alluvioni e le temperature fuori controllo che ci dicono che stiamo solo perdendo tempo e via elencando, in quest’epoca di crisi dominata dai social. Sorpresa dell’anno, le due serie Midnight Mass e The Fall of the House of Usher, entrambe belle, originali e cariche di significati. Lato musicale, oltre ai Top elencati, un sacco di belle uscite, a conferma di uno stato di salute del metal di alto livello, pur funestato da una incredibile e francamente ingiustificabile quantità di uscite. Aggiungo qualche altro nome che mi ha colpito quest’anno:. Artisti dai quali aspettavo qualcosa di più:1. Anciients - Beyond the Reach of the Sun2. Hamferd - Men Guðs hond er sterk3. Ritual – The Story of Mr. Bogd – Part. 14. Witherfall – Sounds of the Forgotten5. Ecclesia – Ecclesia Militans / My Dying Bride - A Mortal BindingUncle Acid & The Deadbeats – Nell’Ora BluFuneral – Gospel of BonesOpeth - The Last Will and TestamentJudas Priest – Invincible ShieldBlood Incantation - Absolute ElsewhereMarilyn Manson – One Assassination Under God - Chapter 1Bruce Dickinson - The Mandrake ProjectHigh On Fire - Cometh the StormBring Me the Horizon – Post Human: NeX GeNCaligula's Horse - Charcoal GraceDeep Purple - =1Fleshgod Apocalypse - OperaNestor - Teenage RebelRage - AfterlifelinesRiot V - Mean StreetsThe Cure - Songs From a Lost WorldVanden Plas - The Empyrean Equation of the Long Lost ThingsWheel - Charismatic LeadersWitherfall – Sounds of the ForgottenFulci – Duck Face KillingsKissin' Dynamite - Back with a Bang!My Dying Bride - A Mortal BindingBlack Country Communion – VEvilDead - Toxic GraceSeether – The Surface Seems So Far





Discutine con noi sul FORUM Saverio Comellini "Lizard" 32 Siamo alla frutta....e non è una bella cosa perché forse vuol dire che siamo proprio alla fine (inteso come creatività). Tirando le somme mi aggrappo al black metal delle origini (terre del nord) e forse mi sbaglio ma l\'ultima espressione libera e non sintetica di arte. Punto, passo e chiudo. 31 Ah certo. 30 @Carmine: com\'è giusto che sia.. 29 Alt! Fermi tutti! Ma qualcuno di voi ha ascoltato i Sergeant Thunderhoof? Mi hanno fulminato. Ci ho sentito un pò di tutto: Warlord, Hypnos, Night...quel metallo puro arcano oscuro di molta NWOBHM. Adesso lo riascolto perché non mi Parè vero. E non vorrei essermelo sognato 28 #26, in effetti è vero. Strano non appaia qui in mezzo, ricordo che è stato accolto più che bene. Sarà l\'effetto dell\'ultimo disco dei Blood Incantation, ha fatto terra bruciata attorno a sé. 27 Il 2024 è stato un anno strepitoso per la musica. Mi dispiace non vedere in queste liste i Ritual che a mio parere con The story of Mr Bogd part 1 per me hanno prodotto uno dei più emozionanti album prog degli ultimi dieci anni, un graditissimo ritorno e un instant classic. Tutte liste valide, scelte non facili fra tanti buoni prodotti. Sempre imho Challenge the Wind mi ha preso non poco, comunque 26 Ma i Nile non sono piaciuti a nessuno? 25 Anno onesto il 2024. I due album che più mi hanno preso sono stati NORTH SEA ECHOES Really good terrible things e CEMETERY SKYLINE Nordic gothic. Quindi, roba tranquilla. In ordine sparso a seguire: Witherfall, la divina Beth Hart, i Deep Purple, i GOAT, i Dead Daisies, Alcest e gli italianissimi Life in the Woods. Le sorprese sono stati i Fountain DC mai ascoltati prima e i Linkin Park. Al momento l\'unico cd che mi ha lasciato più o meno indifferente è stato quello dei Black Mountain Commmunion. Non brutto, non delusione, ma del tutto bypassabile 24 Io voto i Nestor e i Judas. Bissando i già ottimi album precedenti. 23 Anciients e Marche Funébre 22 Uscendo dai territori metal, se escludiamo i Judas Priest che ho ascoltato centinaia di volte , i Blood incantation e gli Operh che ho ascoltato poco e devo recuperare, citerei i già menzionati The Cure che se ne sono usciti con un signor album, ma anche David Gilmour. A questi non posso che aggiungere i grandissimi Fontaine DC e il nuovo doppio dei The Smile. 21 Tante belle uscite nel 2024, ma se devo citarne alcune che mi hanno colpito più delle altre allora direi Blood Incantation (per i miei ascolti diciamo piu “pesanti”) e Nestor (tra le cose più “melodiche”). Forse negli anni passati qualche picco in più lo avevo avuto, ma - viste le premesse - ho grande fiducia nel 2025. Comunque, come dicevo, ci sono tanti album che ho ascoltato e ascolto con immenso piacere. Così, in ordine sparso: Opeth, Nile, Judas Priest, Magnum, Riot V; gli italiani Fulci, Cosmic Putrefaction e Dgm; House of Lords, Fm, Warlord, Nocturnus, Benighted, Aborted, Morbid Saint, Borknagar… e sicuramente altre che non ricordo al volo. E, tra i low gain, direi The Cure e Ulver. 20 Fra le uscite del 2024 che ho avuto modo di ascoltare, Fossil Gardens degli Hail Spirit Noir è l\' Album che mi ha preso maggiormente. 19 E infatti non posso non citare rage e Bruce Dickinson Invece il disco che mi ha deluso è quello di Kerry King 18 Allora così si due piedi direi : Judas, Deep purple, opeth, Blood incantation , cure, il reverendo, warlord, riot v, iotunn, wintersun. Sono sicuro che mi sto dimenticando il mondo 🤣 17 Anche gli accept a parere mio hanno deluso molto. Mi aspetto sempre di più da una band del loro calibro piuttosto che il solito compitino. Per il resto l ultimo del judas più lo sento più lo amo, ottimo bruce dickinson, ottime le ristampe degli album dei black sabbath cin tony martin, rivalutato l ultimo dei black country comunion e bello anche l ultimo dei cure 16 Al di là dei miei amati Judas ho gradito molto il ritorno di Bruce Dickinson. In album solido, ben suonato, ben prodotto, non scontato e meglio di quando fatto dai Maiden con gli ultimi dischi. Ottima poi la sua versione di eternity has failed. Citare come delusione i Bon Jovi forse non è corretto, perché da troppo tempo non fanno un disco decente: purtroppo Jon è rimasto senza voce ed anche un ritorno di Sambora non potrebbe cambiare questo fatto, però un disco acustico di valore potrebbero ancora farlo. I Vision of Atlantis mi hanno deluso, Armada rispetto al predecessore é meno incisivo ed alla lunga stufa. Anche Kerry King ha pubblicato un disco troppo monolitico e noioso. Ma il vero FLOP è stato il disco dei Nightwish, una vera palla al piede senza chitarra e senza idee, delusione totale. 15 Questa la mia top ten 2024, rigorosamente in ordine sparso: THE BLACK CROWES happiness bastards, UNTO OTHERS never neverland, PONTE DEL DIAVOLO fire blades from the tomb, NORTH SEA ECHOES really good terrible things, VANDEN PLAS the empyrean equation of the long lost things, KISSIN\' DYNAMITE back with a bang, JERRY CANTRELL i want blood, VISIONS OF ATLANTIS pirates II armada, IOTUNN kinship, CEMETERY SKYLINE nordic gothic, Top of the flop: Nightwish e Mr.Big Canzone dell\'anno: Nick Cave & the Bad Seeds, Wild God 14 1) Vola - Friend of a Phantom 2) Witherfall – Sounds of the Forgotten 3) Wheel - Charismatic Leaders 4) Opeth - The Last Will and Testament 5) Evergrey - Theories of Emptiness 13 Top album 2024 1 Winterfylleth: The Imperious horizon 2 Vemod: The deepening 3 Solbrud: IIII 4 Houle: Ciel cendre et misere noire 5 Griffon: De republica 6 Gaerea: Coma 7 Waidelotte: Celestial shrine 8 Borknagar: Fall 9 Dodsrit: Nocturnal will 10 Darkestrah: Nomad 12 anche quest\'anno mi sono mosso in territori heavy/epic e speed/thrash... non saprei in che ordine, ma alla buona posso dire 1) Judas Priest 2) Triumpher 3) Saxon 4) Riot V 5) Morgul Blade. Per lo più quest\'anno ho cercato di recuperare mie lacune, soprattutto in ambito folk/pagan nostrano e extra metal; piacevoli scoperte inaspettate: Caparezza, frankie hi nrg, alan parson project, Elio, folkstone, medina azahara, pooh... mezze delusioni dell\'anno invece warlod e morbid saint 11 Come giustamente menzionato da \"Snap\", il momento top dell\'annata è stato senza dubbio lo spettacolare concerto dei Gojira alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Senza dubbio la migliore esibizione nella storia delle Olimpiadi, da brividi. Aggiungerei questo momento alla mia Top 5, se fosse un album. 10 Come sempre, per me è difficile fare una classifica, poiché io ascolto musica soprattutto in formato fisico e quindi conosco, rispetto alla maggioranza, davvero poco di ciò che esce. Comunque, tra quello che ho ascoltato, i Fans of the dark con l\' album Video, li metto al primo posto, un disco tra i migliori di sempre, per me ovviamente. 9 ...per poi passare al ritorno prepotente dei fascismi mondiali..., vabbe\', ma dai.... 8 Ho ascoltato poca roba quest\'anno per stilare una classifica. Poco tempo e pochi soldi. Appena potrò però Blood incantation e Opeth li recupererò. 7 Il problema dell eventuale ricambio generazionale in ambito heavy metal ( lo chiamo ancora così) lo scopriremo solo vivendo ( non vuole essere una battutaccia). Da quello che so e da quello che ho modo di capire parlando con chi lavora quotidianamente con il pubblico ( chi vende dischi), la situazione concernente la nostra amata musica, non è tra le migliori. L età degli acquirenti è elevata nel nostro ambito. La gioventù ha altri interessi musicali. I generi li conoscete tutti bene. Resiste uno zoccolo duro di appassionati all heavy metal e qualcuno riesce a trasmettere ai propri figli questa passione. Ma è una minoranza. Qui nella città dove abito ha chiuso definitivamente un negozio di dischi, tanto per farvi capire che tipo di approccio ha la gente in generale su come usufruisce la musica. Nel mio piccolo compro i cds, niente files. Sempre belli i vostri articoli e buon proseguimento di anno musicale 🤘🎸 6 Altro simpatico articolo. Ovviamente l gusti sono personali ma metto la mia classifica. Diciamo che sono gli album che hanno girato di più sui miei device. 1. Blood Incantation - Absolute Elsewhere 2. Iotunn - Kinship 3. Wintersun - Time II 4. Rotting Christ - Pro Xristou 5. Oceans of Slumber - Where Gods Fear to Speak e Invernoir - Aimin\' for Oblivion. Menzioni anche per Officium Triste, Darkend, Atra Vetosus, Cistvaen, Winterfylleth e i due di Order of Nosferat. Come delusioni, mi aspettavo di più dai Rhapsody of Fire, poi Axel Rudi Pell ed Eclipse. Veramente scarso Sonata Arctica e inascoltabile Fluisteraars. Au revoir. 5 Aggiungo Bruce Dickinson e i Visions Of Atlantis. 4 Ce ne sono una marea...Opeth. North Sea Echoes. Blood Incantation. Witherfall. Wintersun. Sonata Arctica. Oceans Of Slumber. The Warning. Evergrey. Judas Priest. Dgm. Caligula\'s Horse. Evergrey........devo ancora ascoltare gli Athena XIX ma da quel che sento in giro hanno fatto un bel disco. 3 ...per me ..judas priest. Witherfall...arka n asrafokor...opeth...riot v..i giapponesi ryujin...hemferd...oceans of slumber...evergrey... 2 TOP album direi: Nails “every bridge burning” Body count “merciless” Cemetery skyline “nordic gothic” Mega colossus “showdown” Knocked loose “You Won’t Go Before You’re Supposed To” Kublai khan TX “exhibition of prowess” Fulci “duck face killings” Judas priest “invincible shield” Altra roba che ho gradito (non tanto come i top album però): Cavalera “schizofrenia” Jasta “and jasta for all” Morbid saint “swallowed by hell” Obnoxious youth “burning savage” Gatecreeper “dark superstion” Slug gore “they slime! They ooze! They kill!” The Obsessed “gilded sorrow” Slope “freak dreams” Kruelty “profane usurpation” Saxon “hell fire and damnation” Powerflo “gorilla warfare” Borknagar “fall” Delusioni : darkthrone, deicide, dust bolt, kerry king (ma neanche tanto dai), wraith,bewitcher e midnight 1 Cari, colgo l’occasione per estendere un po’ la mia toplist personale per il 2024: 1. North Sea Echoes 2. ⁠Deep Purple 3. ⁠Riot V 4. ⁠Rage 5. ⁠Vanden Plas 6. ⁠Magnum 7. Neal Morse 8. ⁠Michael Schenker 9. ⁠David Gilmour 10. ⁠Marty Friedman 11. ⁠Helloween 12. Devin Townsend 13. DGM 14. Mr Big 15. ⁠Athena 16. ⁠Wheel 17. ⁠Opeth 18. Vision Divine 19. ⁠Sonata Arctica 20. ⁠Sunstorm IMMAGINI

Rage

Riot V

The Cure

Vanden Plas

Wheel

WitherFall

Fulci

Kissin\' Dynamite

My Dying Bride

Black Country Communion

EvilDead

Seether ARTICOLI 12/01/2025 Articolo METALLIZED CHARTS 2024 Le classifiche della Redazione - - - CONTATTACI STAFF - - -