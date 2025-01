Quanti album usciti nel 2024 siete riusciti ad ascoltare? A quanti concerti avete assistito? Se avete l'impressione che la risposta a queste due domande sia “non abbastanza”, sappiate che non siete soli. Più il tempo passa, più rimanere al passo con il mercato musicale, sia anche per un genere specifico, diventa un'impresa decisamente ardua. Qui a, abbiamo come sempre provato a dare il meglio. Un anno non vuol dire infatti solo un flusso di uscite discografiche, esibizioni e notizie pressoché infinito; per noi, ciò significa una montagna di materiale da selezionare, gestire, digerire e pubblicare. News, recensioni e articoli si sono susseguiti senza pausa, per 365 giorni. Ed ecco il risultato, in numeri.

Iniziamo con le recensioni. Come detto, di fronte ad un'offerta immensa, 366 dischi sono finiti sul sito, recensiti e analizzati dai nostri redattori -un numero che comprende unicamente le nuove uscite. Il voto medio è 75,5, ciò che ci fa dire che, tutto sommato, gli album sono stati selezionati bene. Poche infatti le sonore bocciature -riterremo in special modo i passi falsi di P.O.D. ed EvilDead . Una sessantina di platter hanno ricevuto un voto compreso tra 80 e 84, mentre abbiamo distribuito in tutto undici 85. Il (nuovo) disco più quotato è stato l'ultimo dei Blood Incantation , che si è beccato un 88, seguito dalle prove di Nestor (87), High on Fire Airbag , tutti premiati con un bell'86.Sì può dire che siamo stati relativamente sobri con la valutazione numerica. Per trovare un voto che inizia con un nove bisogna infatti passare alla rubrica dei rispolverati. Brasil dei, anno 1989, si becca infatti un 90, mentre al colossale Kick Out the Jams è stato assegnato un (meritatissimo) 95. Segnaliamo anche un 100, ovvero Feel the Darkness dei. L'unico dell'anno.E parlando di rispolverati, i dischi del passato recensiti sul sito sono stati 260, distribuiti su oltre 40 anni. Si passa infatti del precitato(1969) a The Pale Emperor di, licenziato originariamente nel 2015. A ciò aggiungiamo 36 album della categoria low gain, comprendente quindi quei lavori non propriamente metal in senso stretto.Gli articoli sono stati una cinquantina, 53 per la precisione. Più della metà, ovvero 28, sono live report, mentre le interviste e gli articoli propriamente detti si equivalgono, con una decina di unità per ogni categoria. Passando alle notizie, i numeri aumentano sensibilmente. Ben 3636 ne sono state pubblicate nel corso dell'anno, ovvero quasi dieci al giorno in media.Tutta questa massa di contenuti non viaggia a senso unico. Molti, moltissimi gli input che vengono da parte vostra, cari lettori, che dimostrate ogni giorni di essere dei veri e propri commentatori seriali -con nostro grande piacere. Diamo un'occhiata, iniziando anche questa volta dalle recensioni.

L'album più atteso del 2024 è anche stato (logicamente) quello più commentato: Invincible Shield deiha generato ben 158 commenti. È innegabile che i dischi più “importanti” siano anche quelli più chiacchierati: così gli ultimi parti di Opeth (108 commenti), Rhapsody of Fire (88), Kerry King (83), Saxon (68) o ancora Bruce Dickinson (67). Ogni tanto, il volume della discussione è più sorprendente: segnaliamo i 30 commenti di Pirates II – Armada deio i 106 di Profane Prayer dei-un lungo e talvolta avvelenato dibattito sull'evoluzione del thrash metal. Altrove, invece, sono i contenuti polemici a generare generose diatribe -si veda Popular Monster dei, forte di 98 messaggi. Artisti particolarmente controversi, anche sul piano legale ( Marilyn Manson Inquisition su tutti) hanno ugualmente fatto colare molto inchiostro, come si suol dire.Malgrado questi picchi, molti sono i dischi parecchio commentati, spesso con una buona ventina di messaggi (citiamo, tra gli altri, Vision Divine Paul Di'Anno ).Per quanto riguarda gli articoli, i report suscitano spesso e volentieri un bel dibattito, specialmente se i nomi in ballo sono importanti. Il resoconto del concerto dei Megadeth ha generato 45 commenti, quello dei Metallica 38 e quello degli AC/DC 30. Citiamo anche i tradizionali articoli di fine anno, molto seguiti: le charts (51 commenti), i dischi più attesi (86) e... il 2023 in numeri (44) -contiamo su di voi per poter citare anche questo nell'edizione dell'anno prossimo.Come per le recensioni, ivincono la palma del maggior numero di commenti anche a livello delle notizie. Più nel dettaglio, la news riportante la pubblicazione del video diha raccolto 149 commenti, ed anche Crown Of Horns ha fatto parecchio discutere, con 75 messaggi.Le notizie sugli imminenti ritorni discografici hanno infatti parecchio successo. Ne sa qualcosa Kerry King , i cui singoli hanno generato, in totale, più di 150 commenti, così come ne sanno qualcosa anche Bon Jovi (55 commenti), i Destruction (41), i Dream Theater (47) e gli Evanescence (35).Un'altra categoria seguitissima riguarda i concerti in Italia. L'annuncio della data a Reggio Emilia degli AC/DC ha generato 134 commenti, quella dei Behemoth a Milano 75 e quella degli Iron Maiden a Padova 63. In tutt'altro registro, ricordiamo il decesso di Paul Di'Anno , accompagnato da 78 messaggi.Ritroviamo anche tanti commenti sotto le news polemiche, come quella riguardante la pubblicazione di un nuovo brano delle Babymetal (115). Talvolta, un dibattito nasce sotto a notizie insospettabili. Così i 149 messaggi che accompagnano la pubblicazione di un singolo dei deathster Christ Denied -un'appassionante disputa sulla natura grafica della copertina-, o i 42 commenti, prevalentemente negativi, sul nuovo singolo dei pittoreschi Folterkammer Segnaliamo infine i 68 commenti generati dal bando nuovi redattori , che campeggia ben in vista nella parte superiore del sito. E se pensate che sia un modo per proporvi di far parte della squadra, sappiate che avete interamente ragione. Fatevi avanti!

Un piccolo fun fact per chiudere: l’anno scorso avete cercato diversi contenuti, in special modo recensioni, con lo strumento di ricerca a sinistra della home page. I termini più ricercati sono stati(107'000 ricerche),(91'000) e 1. Sì, proprio il numero, che è stato cercato, probabilmente per errore, più di 89'000 volte!E per concludere, questa volta sul serio, vorremmo cogliere l'occasione per ringraziarvi per il supporto, la pazienza e l’entusiasmo che mostrate leggendo i nostri contenuti, dibattendo nei commenti, facendo insomma vivere il nostro sito nel migliore dei modi.Grazie e all'anno prossimo!

