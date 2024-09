EVANESCENCE: a novembre in studio di registrazione

24/09/2024



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 19 Eppure per alcuni suona rap.Ma sai che ti dico,a me non piacciono,però se hanno avuto successo,se di fans ne hanno molti,se si sono affermati negli anni,hanno ragione loro,poco da dire a riguardo. 18 (a me piace l\'industrial degli SW mentre il passaggio all\'alternative rock dell\'omonimo mi aveva davvero spiazzato; lo risentirò per vedere se tali sensazioni nel frattempo sono cambiate). @Spirit, gli Evanescence si sono formati a metà anni novanta e hanno fatto una gavetta lunghissima prima di arrivare al (meritato) successo, quindi nulla di prefabbricato o precostruito. Su Bring me to Life ribadisco che una frase (All this time, I can\'t believe I couldn\'t see Kept in the dark, but you were there in front of me) cantata veloce fatico a considerarla come una parte rap, tutto qui. Non ha niente a che vedere con un flow hip-hop, è solo un verso \"accelerato\" che fa rima però alla fine questo è un dettaglio minimo che non cambia il valore della canzone. @Rob, bella idea quelle di usare le parentesi per gli OT anche se rischiamo di creare un precedente pericoloso(a me piace l\'industrial degli SW mentre il passaggio all\'alternative rock dell\'omonimo mi aveva davvero spiazzato; lo risentirò per vedere se tali sensazioni nel frattempo sono cambiate). @Spirit, gli Evanescence si sono formati a metà anni novanta e hanno fatto una gavetta lunghissima prima di arrivare al (meritato) successo, quindi nulla di prefabbricato o precostruito. Su Bring me to Life ribadisco che una frase (All this time, I can\'t believe I couldn\'t see Kept in the dark, but you were there in front of me) cantata veloce fatico a considerarla come una parte rap, tutto qui. Non ha niente a che vedere con un flow hip-hop, è solo un verso \"accelerato\" che fa rima però alla fine questo è un dettaglio minimo che non cambia il valore della canzone. 17 @Fasanez,riconosco la voce potente e la beltà(quando è ben truccata),io però ho ascoltato pezzi sul tiro di Immortal o Going Under di altre bands(anche meglio e fatte prima di loro)che nessuno si è filato.Resta quel velo di mistero sul perchè a qualcuno vada bene e ad altri male,ma è la storia della vita purtroppo.Mi chiedo questo spesso. 16 Ah, e trovo Amy Lee veramente brava e bella. 15 A me piacciono le hit, non ho nulla di loro, ma pezzi come Bring me to life o My Immortal le ascolto con moto piacere. 14 Lapsus.Non gothic metal ma intendo rock goticheggiante o roba indie che dia certe sensazioni melodrammatiche. 13 (lo scrivo tra parentesi così passa in sordina l\'OT. @Indigo, ho visto. E\' che quel disco non l\'ho preso; mi sono fermato ai primi quattro. E quando chiacchierando tra noi venne fuori il nome, l\'album del \'22 non era stato ancora pubblicato. E aggiungo: il mio preferito è l\'omonimo del 2001). Sugli Evanescence vado ad ascoltarmi Open Door. 12 @Indigo ciao,le parti rappate in Bring Me To Life ci sono,io non lo definirei cantato veloce,poi sono punti di vista.Quel brano lo detesto.Loro mi sembrano una band costruita scientemente per vendere,più che di talento.Io di gothic in loro non sento nulla, sono una band alternative che pesca abilmente qua e là per avere un ampio bacino d\'utenza,abili certo,ma più furbizia che reale talento. Se proprio devo ascoltare gothic metal preferisco i Cayne,o i Giardinh Di Mirò,per dire. 11 @Rain, come scritto nella recensione di The Open Door loro amalgamano vari stili (nu metal, gothic, metal sinfonico e soprattutto in Fallen anche una componente industrial) e quindi a mio avviso la migliore definizione rimane semplicemente alternative metal, certo non gothic perché questo è un genere espresso all\'interno di un sound molto più stratificato. @Rob, se non l\'hai ancora fatto, un ascolto al disco del 2006 te lo consiglio perché lì apprezzi davvero il talento di Amy, sola al comando e priva dell\'ombra di Ben Moody. Ulteriore P.S. per @Rob, prova a digitare nella barra di ricerca del database il nome degli Stabbing Westward e vedrai che almeno un risultato c\'é 10 @Spirit of the forest... nel 2003 le parti rappate erano semi obbligatorie se eri una band americana e volevi essere mainstream proponendo sonorità Metal...il primo album degli Evanscence é stato l\'ultimo bagliore di quel genere visto che già agli inizi del 2004 nessuno voleva più saperne del Nu Metal. 9 Gli Evanescence erano sostanzialmente un grippo più Nu Metal che Gothic... soprattutto ai tempi del primo album, per questo trovavo fuorvianti i paragoni con i Nightwish anche con quelli di Century Child (che erano già diversi da quelli di Oceanborn). Oggi a ripensarci fa strano vedere che gli Evanscence sono sempre più o meno loro con le stesse facce o comunque con la stessa cantante e invece i Nightwish ne hanno già cambiate 3. 8 @Indigo, neanch\'io ricordo parti rappate. Però mi ricordo bene la sensazione di \"assenza\" a causa dell\'abbandono di Moody. Come se fosse venuto meno un equilibrio. Parliamo di 18 anni fa e come dice @Legalise, magari oggi, nel VUOTO più assoluto, mi farei andare bene anche gli Evanescence successivi (auspico a breve una recensione dell\'ultimo Dead Daisies che mi ha letteralmente mandato fuori di cranio a proposito di \"riempire i vuoti\") 7 @Rob, anche The Open Door è un album stupendo e il ritorno del 2021 (insperato) ha prodotto un altro risultato di livello. Solo l\'omonimo del 2011, funestato da infiniti problemi di lavorazione e dissidi con il produttore, ha deluso la maggior parte degli ascoltatori ma poi si sono ripresi con il live orchestrale Synthesis. Ad ogni modo Fallen rimane il loro top album e se proprio vogliamo dirlo, di rap non c\'è assolutamente nulla: le demo di Bring me to Life hanno solo la voce di Amy e la versione con Paul McCoy (cantante dei 12 Stones) è stata imposta dalla label per lanciare un singolo che potesse ricordasse in qualche maniera gli interscambi vocali dei Linkin Park. La differenza è che Paul McCoy si limita ad un breve intervento cantato \"veloce\", ma da qui a definirlo rap.... 6 A me personalmente non piacciono pur amando molte band di quel ,\"filone\". Li ho sempre sentiti troppo usa e getta. Credo però che se la media di MTV fossero loro saremmo tutti più felici. 5 Ritengo \"Bring Me to Life\" una canzone simbolo di quel periodo. Un brano perfetto (inserito in uno schifo di film). Il rap inserito in un contesto rock non mi disturba (penso a Bon Jovi e a Keep the Faith). Poi se mi chiedi quanti dischi ho preso dopo l\'esordio ti rispondo: 0. 4 L\'esordio?!@Rob,ma le reggi quelle parti rappate!?Daii.Salvo solo Going Under e My Immortal,peraltro di un ruffiano e un derivati unici.@Uno,tu dici?Ne dubito... 3 @Spirit cosa ne sai che non facciano un album dedicato alle foreste? Magari eliminano anche le tastiere (che neanche a Satana piacciono, mi dicono).... 2 No! Dai! @Spirit, il primo è molto bello 1 ..si salvi chi può..........