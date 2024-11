DESTRUCTION: i dettagli e un nuovo singolo dal prossimo disco ''Birth of Malice''

15/11/2024 - 09:42 (160 letture)



Simone "McCallon" Calloni 8 Senza Mike per me non esistono 7 Dicevo SCHMIER 6 Pezzo niente male, a parte che la solista mi sa un po\' di power teutonico, poco a vedere con il loro vecchio sound, ma sanno come prendere il loro pubblico. Mi ricordo prima di un loro live a Milano, mi sembra nel 2003, Schmier faceva le foto con chi le chiedeva, lui sarà 1.90, quindi abbracciava quelli più bassi di lui da sopra. Arriva uno più grosso di lui per fare una foto, Scmier si è trovato un po\' in imbarazzo. Sborone sì, però sono dei grandi, dai, anche dal vivo. 5 Sempre grandi i Destruction.. Bel brano 4 Sarebbe ganzo quando tornano lanciare un po d\'arance tarocco. 3 @McCallon: Storia vecchia ma che ha trasformato il gruppo in un meme vivente, almeno in Italia. Nel 2017 il gruppo suonò due volte in Italia (Roma e Firenze). Era anche riportata una terza data al Karisma, un locale in Puglia (che prima fu riportato a Bari, poi si scoprì essere a Foggia. La questione in realtà è controversa, non perché ci fossero avvocati di mezzo, andò a finire che la data di Foggia fu annullata il giorno stesso. Il gruppo pubblicò un post su Facebook la settimana seguente definendo il locale inadeguato (se cerchi la notizia su altri portali/webzine, ci stanno ancora le foto del locale). Giorni prima, il locale aveva pubblicato un post polemico accusando il gruppo di tutto e di più. A ciò si aggiunsero anche gli organizzatori della data di Firenze, dove il concerto si tenne, ma i Destruction suonarono PRIMA dei gruppi di supporto, che andarono a finire alle ore piccole. Nel post di accusa, i fiorentini scrisser per filo e per segno, papale papale: \"Cazzo, ci avete conquistati tutti quanti quando avete ritardato l'inizio del concerto di 20 minuti perché volevate un'altra bottiglia di succo d'arancia che non c'era perché le avevate già finite tutte.\" I post su Facebook furono cancellati per nascondere le prove, senza sapere che le webzine italiane nel frattempo avevano già riportato tutto nero su bianco (o bianco su nero, considerato il layout dei siti). 2 \"La storia dell\'aranciata\"? 1 Oohh...finalmente un po\' di musica seria su questo sito! Bella botta, grandi Destruction! Speriamo che non ci sia il solito demente che ci smarona con la storia dell\'aranciata.