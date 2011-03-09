DESTRUCTION: pubblicano il videoclip di ''Scumbag Human Race''

21/02/25
TWINS CREW
Chapter IV
21/02/25
VULTURES VENGEANCE
Dust Age
21/02/25
AMON SETHIS
Part III - Dawn of an Apocalyptic World
21/02/25
RÄUM
Emperor of the Sun
21/02/25
ELLIS MANO BAND
Morph
21/02/25
RETROMORPHOSIS
Psalmus Mortis
21/02/25
SACRIFICE
Volume Six
21/02/25
PISSGRAVE
Malignant Worthlessness
21/02/25
SPY
Seen Enough
21/02/25
MANNTRA
Titans
20/02/25
QUEENSRŸCHE + NIGHT DEMON
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
20/02/25
UNLEASH THE ARCHERS + STIKER + SEVEN KINGDOMS
LEGEND CLUB - MILANO
20/02/25
JETHRO TULL
TEATRO CARTIERE CARRARA FIRENZE, LUNGARNO ALDO MORO 1A - FIRENZE
20/02/25
WILLIAM FITZSIMMONS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
20/02/25
FRANZ FERDINAND
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO
20/02/25
ANIMAUX FORMIDABLES
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO
21/02/25
MARDUK + DOODSWENS + IRAE + LITOST
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)
21/02/25
WILLIAM FITZSIMMONS
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE
21/02/25
MASSIMO ZAMBONI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
21/02/25
SICK N\'BEAUTIFUL + HAND OF JUNO
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA