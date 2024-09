ADORIOR: in streaming il nuovo ''Bleed On My Teeth''

27/09/2024



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 I vecchi dischi erano veramente ottimi... Mi ascolterò volentieri anche questo disco.. lei ottima vocalist in effetti... 1 Gradito ritorno.Da sempre una garanzia, con le vocals della bella e incazzosa Melissa.Da sposare,(se si calma).