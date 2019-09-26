     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

30/10/24
LAY OF THE AUTUMN
Of Love and Sorrow

31/10/24
DEAD ICARUS
Zealot

31/10/24
SLECHTVALK
At Deaths Gate

01/11/24
PAGANIZER
Flesh Requiem

01/11/24
WARREN HAYNES
Million Voices Whisper

01/11/24
EPITAPH
Path To Oblivion

01/11/24
PLANES MISTAKEN FOR STARS
Do You Still Love Me?

01/11/24
ANOMALIE
Riverchild

01/11/24
CRYPTIC BROOD
Necrotic Flesh Bacteria

01/11/24
BLACK AEONS
Entering the Shadows

CONCERTI

26/10/24
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

26/10/24
THE WHITE BUFFALO
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

26/10/24
DREAM THEATER
PALAZZO DELLO SPORT, PIAZZALE PIER LUIGI NERVI 1 - ROMA

26/10/24
NE OBLIVISCARIS + GUESTS
SLAUGTHER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

26/10/24
500 HORSE POWER + KROSS OF KHAOSS
BIRRERIA ZUITA - CAERANO DI SAN MARCO (TV)

26/10/24
GURRIERS
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO

26/10/24
QUALE DESTINO PER N’OI! FEST
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)

26/10/24
THE UNKNOWNS + THUNDER BOMBER
COLORIFICIO KROEN, VIA A. PACINOTTI 19 - VERONA

26/10/24
ENDELØS + DAWZZ
FABRIK - CAGLIARI

26/10/24
THE OSSUARY + STRAMONIA + WARCOE
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO

SCHAMMASCH: ascolta tutto il nuovo album
25/10/2024 - 21:15 (51 letture)

ALTRE NOTIZIE
25/10/2024 - 21:15
SCHAMMASCH: ascolta tutto il nuovo album
28/09/2024 - 13:06
SCHAMMASCH: pubblicano il singolo ''Image of the Infinite''
18/08/2024 - 11:16
SCHAMMASCH: a ottobre il nuovo ''The Maldoror Chants - Old Ocean''
29/08/2023 - 16:44
SCHAMMASCH: online il live video di ''A Paradigm of Beauty''
22/03/2023 - 16:10
SCHAMMASCH: una data a Milano
31/01/2022 - 15:06
CARONTE: ascolta il singolo ''Solar Void'' con la partecipazione degli Schammasch
01/11/2020 - 13:19
SCHAMMASCH: ecco la clip di ''Ego Sum Omega''
17/11/2019 - 11:33
SCHAMMASCH: tutto il nuovo album in streaming
05/11/2019 - 15:41
SCHAMMASCH: il video di ''A Paradigm of Beauty''
26/09/2019 - 16:04
SCHAMMASCH: diffusi i dettagli del nuovo album e un brano
ULTIME NOTIZIE
25/10/2024 - 21:40
DEVIN TOWNSEND: ecco la clip di ''Knuckledragger''
25/10/2024 - 21:19
BARDOMAGNO: presentano il nuovo singolo ''Giovanna Pulzella''
25/10/2024 - 12:34
THAW: il nuovo album ''Fading Backwards'' in streaming
25/10/2024 - 12:31
BLACK CURSE: online il player per ascoltare il nuovo ''Burning In Celestial Poison''
25/10/2024 - 12:29
IOTUNN: online il nuovo disco ''Kinship''
25/10/2024 - 12:27
ANOMALIE: pubblica il singolo ''Thoughts''
25/10/2024 - 12:24
PSYCHONAUT 4: ascolta il nuovo album ''...Of Mourning''
25/10/2024 - 10:29
EPICA: online la nuova ''The Ghost In Me (Danse Macabre)''
25/10/2024 - 10:24
LINKIN PARK: disponibile la nuova ''Over Each Other'' dal prossimo album
25/10/2024 - 10:21
RICHIE KOTZEN: guarda la clip di ''These Doors''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     