SCHAMMASCH: ascolta tutto il nuovo album

30/10/24
LAY OF THE AUTUMN
Of Love and Sorrow
31/10/24
DEAD ICARUS
Zealot
31/10/24
SLECHTVALK
At Deaths Gate
01/11/24
PAGANIZER
Flesh Requiem
01/11/24
WARREN HAYNES
Million Voices Whisper
01/11/24
EPITAPH
Path To Oblivion
01/11/24
PLANES MISTAKEN FOR STARS
Do You Still Love Me?
01/11/24
ANOMALIE
Riverchild
01/11/24
CRYPTIC BROOD
Necrotic Flesh Bacteria
01/11/24
BLACK AEONS
Entering the Shadows
26/10/24
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
26/10/24
THE WHITE BUFFALO
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
26/10/24
DREAM THEATER
PALAZZO DELLO SPORT, PIAZZALE PIER LUIGI NERVI 1 - ROMA
26/10/24
NE OBLIVISCARIS + GUESTS
SLAUGTHER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
26/10/24
500 HORSE POWER + KROSS OF KHAOSS
BIRRERIA ZUITA - CAERANO DI SAN MARCO (TV)
26/10/24
GURRIERS
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO
26/10/24
QUALE DESTINO PER N’OI! FEST
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)
26/10/24
THE UNKNOWNS + THUNDER BOMBER
COLORIFICIO KROEN, VIA A. PACINOTTI 19 - VERONA
26/10/24
ENDELØS + DAWZZ
FABRIK - CAGLIARI
26/10/24
THE OSSUARY + STRAMONIA + WARCOE
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO