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FORUM 19, VIA ROMA 8 LOC. VERUNO, GATTICO-VERUNO (NO)

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OZRIC TENTACLES
FORUM 19, VIA ROMA 8 LOC. VERUNO, GATTICO-VERUNO (NO)

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CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

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TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

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ABSU + ZEMIAL
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ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

11/04/25
ABSU + ZEMIAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

11/04/25
RAW POWER + NAPOLI VIOLENTA + AVERSA PUNX
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)
GAAHLS WYRD: il video ufficiale di ''Time and Timeless Timeline''
10/04/2025 - 16:05 (35 letture)

lisablack
Giovedì 10 Aprile 2025, 16.58.46
1
Molto bella... Aspettative alte per il disco🤟
RECENSIONI
82
ARTICOLI
09/11/2018
Live Report
ENSLAVED + VREID + GAAHLS WYRD + WHOREDOM RIFE
Parkteateret, Oslo, 03/11/2018
 
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