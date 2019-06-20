     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

18/04/25
SUPERHEAVEN
Superheaven

18/04/25
INFECTION CODE
Culto

18/04/25
SVNTH
Pink Noise Youth

18/04/25
HAWKWIND
There Is No Space For Us

18/04/25
DORMANT ORDEAL
Tooth and Nail

18/04/25
KARG
Marodeur

18/04/25
HORRID HUMAN CONDITION
Perpetual Imbalance

18/04/25
MELVINS
Thunderball

18/04/25
LIK
Necro

18/04/25
ANCIENT DEATH
Ego Dissolution

CONCERTI

18/04/25
SHANDON + THIS MUST BE HELL
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE

18/04/25
HERETOIR + SVNTH + BLAZE OF SORROW
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

18/04/25
SATANIC SURFERS
FUORI ORARIO - TANETO (REGGIO EMILIA)

19/04/25
HERETOIR + SVNTH + BLAZE OF SORROW
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

19/04/25
SATANIC SURFERS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

20/04/25
ELEINE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

20/04/25
ELEINE + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

21/04/25
TOMMY EMMANUEL
DRUSO - RANICA (BG)

21/04/25
AND SO I WATCH YOU FROM AFAR + SCALER + ROBOCOBRA QUARTET
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA

21/04/25
MAXIMUM FESTIVAL 2025
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)
MOONLIGHT HAZE: realizzano un video ufficiale per ''Chase The Light''
17/04/2025 - 16:12 (54 letture)

RECENSIONI
75
ARTICOLI
03/09/2022
Live Report
HELLOWEEN + SABATON + BEAST IN BLACK + MOONLIGHT HAZE
Metal Music Festival, Ippodromo SNAI (MI), 27/08/2022
09/07/2022
Live Report
LACUNA COIL + MOONLIGHT HAZE
Rugby Sound Festival - Parco Isola Fluviale del Castello, Legnano (MI), 30/06/2022
06/07/2020
Intervista
MOONLIGHT HAZE
Chiara e Giulio ci presentano Lunaris
20/06/2019
Intervista
MOONLIGHT HAZE
Per aspera ad astra
 
ALTRE NOTIZIE
17/04/2025 - 16:12
MOONLIGHT HAZE: realizzano un video ufficiale per ''Chase The Light''
27/03/2025 - 00:15
MOONLIGHT HAZE: ascolta la nuova ‘‘Tame the Storm’’
05/03/2025 - 00:03
MOONLIGHT HAZE: i dettagli di ''Beyond'', in uscita a maggio
17/05/2023 - 09:35
FESTA BIKERS: i dettagli dell'edizione 2023 con Domine, Ancillotti, Moonlight Haze ed altri
11/03/2023 - 16:21
MOONLIGHT HAZE: entrano in studio per il nuovo disco
28/06/2022 - 16:30
MOONLIGHT HAZE: guarda la clip ufficiale di ''Kintsugi''
25/05/2022 - 13:28
HELLOWEEN: i Beast in Black e i Moonlight Haze apriranno il concerto in Italia
04/02/2022 - 19:00
MOONLIGHT HAZE: presentano un singolo da ''Animus''
17/01/2022 - 15:51
TRICK OR TREAT: coi Moonlight Haze per un doppio release party
11/01/2022 - 12:07
MOONLIGHT HAZE: ascolta il nuovo singolo ''We'll Be Free''
ULTIME NOTIZIE
17/04/2025 - 21:45
PATRISTIC: i dettagli dell'album di debutto ''Catechesis''
17/04/2025 - 21:37
CREMATORY: ecco la clip di un nuovo singolo
17/04/2025 - 21:16
TEASER SWEET: ecco il singolo ''Turn Me On''
17/04/2025 - 17:26
BUSH: in dettagli e il primo singolo da ''I Beat Loneliness''
17/04/2025 - 16:35
A-Z: dettagli e singolo del nuovo disco ''A2Z²''
17/04/2025 - 16:33
FALLUJAH: diffuso il videoclip di ''Labyrinth of Stone''
17/04/2025 - 16:30
NIGHTFALL: online il lyric video del singolo ''Seeking Revenge''
17/04/2025 - 16:26
ABORTED: fuori il batterista Ken Bedene
17/04/2025 - 16:22
JADE: il video ufficiale di ''Darkness in Movement'' dal nuovo album
17/04/2025 - 16:18
BLOOD MONOLITH: diffuso il visualizer di ''Apparatus''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     