Live Report

KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED - Live Music Club, Trezzo sull'Adda (MI), 21/02/2017

26/02/2017 (593 letture)



ABORTED

Ed ecco fare il loro ingresso gli Aborted, che tra gli applausi di un pubblico già nutrito e piuttosto caldo cominciano a randellare i nostri timpani da par loro a suon di sfuriate death. Pur trattandosi degli opener non si è voluto tralasciare un minimo di scenografia: due cadaveri saponificati racchiusi in altrettante teche fanno bella mostra di sé sul palco, mentre Svencho comincia a martoriare il microfono sulle note di Divine Impediment dimostrando immediatamente di essere in ottima forma. L'act nato in terra belga ma a tutti gli effetti internazionale (la new entry della band, al basso, è il nostrano Stefano Franceschini) ci dà dentro sul serio e la massa apprezza, dando vita al primo circle pit della serata e fomentandosi sempre più man mano che la scaletta procede. Lo statunitense Ken Bedene, a dispetto della sua aria da intellettuale posato e tranquillo, pesta la batteria e va di blast-beat con una violenza fotonica e quando il quintetto chiude il proprio set i commenti entusiastici si sprecano; mi guardo attorno e vedo tanti sorrisi e molto sudore, e siamo solo al primo gruppo!



SETLIST ABORTED

1. Divine Impediment

2. Cadaverous Banquet

3. Meticulous Invagination

4. Necrotic Manifesto

5. Hecatomb

6. Coffin Upon Coffin

7. Termination Redux

8. Threading on Vermillion Deception

9. Bit by Bit



SOILWORK

È ora il momento di un altro nome di grande importanza nel panorama della musica pesante, i Soilwork. La band svedese ha nel tempo spostato il proprio stile da un certo tipo di death verso sonorità sempre più core-oriented, immettendo quindi elementi moderni nel proprio sound; infatti sul palco c'è anche una tastiera che nei pezzi più datati lascia inoperoso Sven Karlsson. Il frontman Björn "Speed" Strid dovrebbe seriamente pensare di cambiare il proprio soprannome in "Spit" Strid, vista la quantità industriale di sputi elargiti su tutto il palco durante la propria performance (probabilmente ettolitri). La scaletta del gruppo proveniente da Helsingborg scorre via tra gli applausi della platea, ma ad essere sinceri sembra che il pubblico sia stato maggiormente colpito dall'impatto più diretto degli Aborted e quindi le prime richieste di circle-pit da parte di Strid vengono ignorate e bisognerà aspettare la seconda metà dello show per vederne finalmente uno. Probabilmente i Soilwork erano in un certo senso il gruppo meno "calzante" nel bill di questa serata, ma al di là del genere o dei gusti personali è innegabile che il loro spettacolo sia stato ineccepibile sotto tutti i punti di vista, data anche la caratura della coppia d'asce Coudret/Andersson e del giovane drummer Bastian Thusgaard.



SETLIST SOILWORK

1. The Ride Majestic

2. Nerve

3. Rise Above the Sentiment

4. Bastard Chain

5. The Living Infinite I

6. The Chainheart Machine

7. Two Lives Worth of Reckoning

8. Late for the Kill, Early for the Slaughter

9. Stabbing the Drama



SEPULTURA

Arriva il turno di un gruppo che ha scritto alcune tra le pagine più belle della storia del thrash, ma che da troppi anni non sembra più essere in grado di scaldare i cuori dei metallari, i Sepultura. L'ultimo disco dei brasiliani però sembra aver riacceso l'interesse dei fan e in ogni caso il loro nome in cartellone fa sempre la sua figura, per cui niente pregiudizi e godiamoci il concerto. Appena Andreas Kisser fa il suo ingresso sullo stage un boato lo accoglie e i Nostri attaccano subito con la validissima I Am the Enemy. Ero molto curioso di vedere all’opera Eloy Casagrande e devo dire che non sono affatto rimasto deluso; già al primo pezzo le bacchette volavano distrutte dall'enfasi del batterista che si è dimostrato un musicista di assoluto valore. Paulo Xisto Junior è sempre rimasto abbastanza in disparte ma il suo apporto si è fatto sentire, soprattutto quando le linee di basso hanno dovuto rimpiazzare la seconda chitarra che nella line up odierna non esiste più. Al di là di alcune pause forse eccessivamente prolungate tra una canzone e l'altra, va detto che i brani sono risultati tutti coinvolgenti, ma è indubbio che come da copione i pezzi che hanno acceso maggiormente l'entusiasmo siano state le varie Desperate Cry e Inner Self. Il possente cantante Derrick Green fa il suo e, nonostante una certa staticità sul palco, suda in maniera copiosa per tutto il set e contribuisce al mood del megaclassico Refuse/Resist prodigandosi alle percussioni, quindi arrivano Arise e Ratamahatta dove anche Kisser partecipa al microfono come seconda voce, terminando quindi con tutta la potenza di Roots Bloody Roots. Lo show dei sudamericani è stato veramente buono e il cantante (forse fin troppo criticato dall'opinione pubblica specie in passato) si è dimostrato all'altezza della situazione; in ogni caso da ciò che mi è stato riferito dai presenti alla serata in cui i fratelli Cavalera hanno festeggiato il ventennale di Roots con un Max praticamente afono il paragone sarebbe impietoso. E comunque chi avrebbe il coraggio di dire in faccia al buon Derrick che non è degno di cantare nei Sepultura? Io no di certo...



SETLIST SEPULTURA

1. I Am the Enemy

2. Phantom Self

3. Choke

4. Desperate Cry

5. Alethea

6. Sworn Oath

7. Inner Self

8. Resistant Parasites

9. Refuse/Resist

10. Arise

11. Ratamahatta

12. Roots Bloody Roots



KREATOR

Dopo un antipasto del genere il fomento è ai massimi livelli e l'eccitazione della platea diventa ancora più palpabile, l'aria è elettrica e la prima scarica la si avverte non appena i Kreator fanno il loro ingresso sulle assi del Live Club: ad aprire le danze sono le note di quello che ormai è diventato un vero e proprio inno per ogni thrasher che si rispetti, vale a dire la devastante Hordes of Chaos... e il delirio ha inizio! La già grande pressione alle mie spalle diventa incredibile, il mosh è incontenibile e arrivano ondate umane che ci spostano come flutti sugli scogli, ma è una festa metal e questo tipo di violenza fa parte del divertimento. L'ipnotica Phobia, suonata tra fumi che sembrano geyser, è un'altra hit immancabile nel set dei crucchi e anche le nuove canzoni si rivelano dei rulli compressori degni di figurare in un live show dei tedeschi -Satan Is Real e Gods of Violence, cantate a squarciagola da tutti i presenti, stanno lì a dimostrarlo. Mille Petrozza ha la situazione saldamente in mano, attira istrionicamente su di sé gli sguardi dei presenti e dopo aver ringraziato il pubblico italiano (che anche stasera dimostra tutto il proprio calore e la propria passione per la band), ordina un wall of death di proporzioni notevoli che per un attimo sembra svuotare la sala, esplodendo poi in tutta la sua forza devastatrice. Phantom Antichrist e Enemy of God sono altri pezzi da novanta sui quali Sami Yli-Sirniö da il meglio di sé, sciorinando riff a profusione e cercando il contatto con le prime file, subito imitato dall'allucinato Christian "Speesy" Giesler che dà delle bordate al basso da far esplodere gli amplificatori. E Ventor? Beh, che dire, il buon Jurgen si conferma come uno dei batteristi migliori della scena e si esalta tanto su una Extreme Aggression quanto su una Civilization Collapse, dando l'impressione di essere un motore inesauribile. Nel frattempo volano persone sulla nostre teste come non ci fosse un domani e il crowdsurfing continuerà fino alla fine dei giochi. Tornando alle novità, come facilmente pronosticabile World War Now è una botta incredibile anche in sede live, mentre durante Hail to the Hordes sugli schermi appaiono i volti dei presenti fotografati poco prima dalla crew. Mille -che confessa che per i suoi gusti è passato fin troppo tempo dall'ultima esibizione della band nel nostro Paese e ci anticipa che la rivedremo prestissimo in Italia- viene acclamato dalla folla così come il nome della band e lui sembra gradire molto l'affetto della gente, restituendo il favore con una prestazione eccellente; dopo una breve pausa i Kreator tornano sul palco incendiando gli animi con Violent Revolution, per poi passare a un trittico di classici immortali; Petrozza impugna fieramente la sua bandiera e dopo aver messo alla prova le corde vocali dei presenti sia nelle retrovie che nelle prime file ci bastona con una Flag of Hate massacrante, cui seguono le altrettanto violente Under the Guillotine e Pleasure to Kill! Adesso è davvero finita, i Kreator ci salutano lanciando plettri e bacchette sulle note registrate di Death Becomes My Light (peccato non averla proposta dal vivo); siamo distrutti, devastati, ammaccati ma felici, consci di aver preso parte a uno dei concerti più appetitosi dell'anno.



SETLIST KREATOR

intro - Choir of the Damned

1. Hordes of Chaos (A Necrologue for the Elite)

2. Phobia

3. Satan Is Real

4. Gods of Violence

5. People of the Lie

6. Total Death

7. Phantom Antichrist

8. Fallen Brother

9. Enemy of God

10. From Flood into Fire

11. World War Now

12. Hail to the Hordes

13. Extreme Aggression

14. Civilization Collapse

---Encore---

15. Violent Revolution

16. Flag of Hate

17. Under the Guillotine

18. Pleasure to Kill

outro - Death Becomes My Light





