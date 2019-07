Live Report

ROCK THE CASTLE - DAY 3 - Castello Scaligero, Villafranca di Verona (VR), 07/07/2019

13/07/2019 (295 letture) Rock the Castle 2019 si conferma un appuntamento imperdibile. Al pari della precedente edizione la serata metallica dell'evento presenta un bill di tutto rispetto; è quindi con grandi aspettative che varco il ponte levatoio del maniero di Villafranca. La cornice del castello è semplicemente stupenda e non ha niente da invidiare ai più blasonati festival esteri, anzi: diversi figuranti in abiti medievali aggiungono una nota di colore a quello che si conferma uno dei maggiori eventi dell'anno in Italia, arricchito da diversi stand (anche di CD, libri e gadget), bar e punti ristoro: l'organizzazione è assai migliorata rispetto alla prima edizione e questo è un altro punto a favore del Rock the Castle. In questo modo l'evento è godibile a 360° e non c'è il rischio di cuocersi al sole senza aver nulla da fare se qualche gruppo non interessa particolarmente.

Dopo una coda all'entrata dai tempi ragionevoli passo le mura che i Carved hanno già finito il loro breve show e mi piazzo sul prato in attesa di un altro gruppo nostrano, i ben più famosi Necrodeath: eccoli che arrivano...



NECRODEATH

Tra gli applausi di una platea che sta via via crescendo sempre più fanno il loro ingresso gli storici Necrodeath. Flegias è visibilmente felice di prendere parte a questo evento pur se con orario pomeridiano e non potrebbe essere altrimenti: basta dare un'occhiata ai nomi in cartellone per rendersi conto che oggi si fa sul serio. E pure la band ligure non scherza: partenza a mille con Choose Your Death e via di martellamento come se non ci fosse un domani; Pier Gonella ci incita ulteriormente tra un riff e un assolo mentre la sezione ritmica non fa prigionieri, facendoci sobbalzare tanto con pezzi come The Whore of Salem quanto con la più cadenzata Last Ton(e)s of Hate. A fine set fa la sua comparsa pure l'inquietante demone alato Jacob Angel, grazie al quale lo spettacolo è ancora più affascinante; si chiude con un classico del passato -Mater Tenebrarum- e la soddisfazione per l'ottimo inizio è evidente sia sopra che sotto il palco. E ora sotto con i prossimi...



SETLIST NECRODEATH

1. Choose Your Death

2. Hate and Scorn

3. The Whore of Salem

4. Fragments of Insanity

5. Last Ton(e)s of Hate

6. The Creature

7. Mater Tenebrarum



ONSLAUGHT

Ho già avuto modo di assistere a un paio di live degli Onslaught per cui, una volta appreso che avrebbero sostituito i dimissionari Sacred Reich, la mia reazione è stata più che positiva: gli inglesi sono autori di un thrash vecchia scuola di gran classe lo dimostrano subito aprendo con la terremotante Killing Peace. Mi giro e vedo molti ragazzi che strabuzzano gli occhi e vanno giù di headbanging e non posso fare a meno di sorridere osservando l'impatto che ha avuto su di loro il bonario cantante Sy Keeler, il quale quanto a energia ed estensione vocale sembra un ventenne. Alla batteria siede una delle due new entry, James Perry -l'altra è Wayne Dorman- il cui lavoro è coadiuvato dal basso del corpulento Jeff Williams che, da vero trascinatore, continua a fare avanti e indietro per lo stage incitando i presenti, i quali prontamente rispondono all'invito. The Sound of Violence, Metal Forces, Let There Be Death sono tutte bombe sganciate sul castello di Villafranca dagli invasori albionici che oggi presentano anche un nuovo brano, A Perfect Day to Die. Si chiude con una corale 66 Fucking 6 al cui ritornello partecipa tutto il pubblico sotto l'occhio soddisfatto del fondatore Nigel Rockett: non c'è che dire, questi "ragazzini" sanno fare il loro mestiere. So long, mr.Keeler!



SETLIST ONSLAUGHT

1. Killing Peace

2. The Sound of Violence

3. Let There Be Death

4. Destroyer of Worlds

5. Metal Forces

6. A Perfect Day to Die

7. Fight With the Beast

8. 66 Fucking 6



OVERKILL

Lasciamo la vecchia Europa per tuffarci nel Nuovo Continente: ora arrivano le vere mazzate con i newyorkesi OverKill! Dopo Blitz abbia mantenuto la parola data nel darci appuntamento a presto- mi preparo al devasto che sta per abbattersi sul veronese, e non sto parlando delle nubi che incombono all'orizzonte. Il prato è ormai gremito quando l'intro registrata esaurisce il suo compito per sfociare in Last Man Standing; sembra quasi che il microfono di Bobby abbia un mancamento, ma immediatamente il volume si aggiusta e son dolori: la gente è già impazzita, pogo totale e dito medio al cielo per tutti! Con Electric Rattlesnake la situazione delle primissime file non migliora (e come potrebbe?); ancora più mosh, ancora più headbanging, tante botte prese mentre D.D.Verni sferraglia col basso come un dannato senza alcuna pietà. I pezzi si susseguono senza respiro, solo una volta terminata Hello From the Gutter Bobby si prende una pausa per raccomandarsi nei nostri confronti: "Don't be a pussy!" e via di Elimination! Skull Tailer e Dave Linsk da dietro i suoi occhiali sciorinano riff a tonnellate, mentre là dietro Bittner rulla come un pazzo. Ellsworth ammette di aver un debole per il nostro Paese -e in particolare le sue abitanti, buongustaio!- e poi fomenta la folla asserendo che tutti assieme, all'interno di queste imponenti mura, siamo Ironbound: il resto potete immaginarlo. Fuck You, inframezzata dalla potente Welcome to the Garden State, pone fine alle ostilità: gli OverKill sono stati perfetti, devastanti, una vera macchina da guerra; è solo metà pomeriggio ma siamo devastati, e tanto ancora deve succedere.



SETLIST OVERKILL

1. Last Man Standing

2. Electric Rattlesnake

3. Hello From the Gutter

4. Elimination

5. Head of a Pin

6. Bastard Nation

7. Rotten to the Core

8. Ironbound

9. Fuck You [The Subhumans cover]

10. Welcome to the Garden State

11. Fuck You (Reprise) [The Subhumans cover]



PHILP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS

Oltre allo show degli headliner del festival un altro nome pesante ha sicuramente stuzzicato i più fin dal suo annuncio: stasera Phil Anselmo, coadiuvato dai The Illegals, proporrà una scaletta completamente incentrata sulla sua ex band storica, gli indimenticabili, mitici Pantera. Purtroppo gli Illegals non annoverano in line up Dimebag Darrell né il fratello Vinnie Paul (R.I.P. bros) ma quello che conta oggi è fare amarcord metallico con il buon Philippo, il quale -va detto- è indisposto a causa di una brutta influenza che gli farà saltare il meet & greet con i fan ma non la sua esibizione, fortunatamente. Ed eccolo lì davanti a noi, tra un'acclamazione per certi versi stupefacente, fa il suo ingresso trionfale Anselmo ed è ora di Mouth for War. Se prima il moshpit era potente qui si esagera addirittura: raramente mi è capitato di stare in mezzo a un pogo di tale forza. Vengo sballottato di qua e di là mentre la violenza di Becoming o di una I'm Broken radono al suolo il castello, mi vola di tutto sulla testa, oggetti e persone, compresa una ragazza sulla sedia a rotelle che coraggiosamente fa crowdsurfing sopra questa bolgia metallica senza soluzione di continuità. Come pugni nello stomaco arrivano anche in serie This Love, Walk e Fucking Hostile sulle quali ovviamente il pubblico non si fa pregare quando Phil chiede il coro; il singer anche se non in perfetta forma è carismatico come pochi, basta che se ne stia lì al centro del palco a braccia allargate e a ogni gesto la gente risponde entusiasta. Quando ad un certo punto chiede quanti tra i presenti non abbiano mai avuto l'occasione di vedere live i Pantera mi ritrovo ad alzare la mano anch'io, incazzato come una bestia perché nell'ottobre 2001 avevo in mano il biglietto per vederli insieme proprio agli Slayer nella data milanese del Tattoo the Planet Tour, poi saltato dai texani per la paura post 11 settembre... caro Phil, se aveste preso quel dannato aereo per l'Europa oggi non avrei questo tremendo rimpianto e terrei la mano orgogliosamente abbassata! Bando alla tristezza, constato come Hellbound si confermi una bella mazzata anche in sede live, poi è il turno della doppietta Domination/Hollow in medley mentre il gran finale è affidato alla pesantezza in musica di A New Level; il gruppo fa il suo senza toccare l'eccellenza dei Pantera, ma il vero cuore dell'operazione era indiscutibilmente il mitico Phil Anselmo e l'operazione-nostalgia ha raggiunto il suo scopo grazie a questo grande frontman, il resto non conta più (purtroppo).



SETLIST PHILP H. ANSELMO AND THE ILLEGALS

PANTERA SET

1. Mouth for War

2. Becoming

3. Yesterday Don't Mean Shit

4. I'm Broken

5. This Love

6. Walk

7. Fucking Hostile

8. Hellbound

9. Domination/Hollow

10. A New Level



GOJIRA

Arriva ora la parte più tecnica e "pulita" della giornata che ha il viso di Joe Duplantier e dei suoi Gojira. I francesi si portano appresso un carrozzone di luci, laser, fumogeni e -bontà loro!- ghiaccio secco al servizio della loro proposta che mescola il thrash al prog con il death metal con risultati apprezzabili e apprezzati dai presenti: dall'opener Oroborus a Flying Whales passando per Terra Inc. o una L'Enfant Sauvage i transalpini ci danno dentro sparando colonne di fumo a più riprese: il più agitato è il bassista Jean-Michel Labadie che non sta fermo un attimo e salta su e giù per la scenografia menando rabbiosamente il suo povero strumento. Molto acclamato in particolare il fratello del leader, Mario (forse per via del nome oltre che per le sue indubbie capacità tecniche?) che non lesina di lanciare bacchette in quantità industriale anche durante l'esecuzione dei pezzi o nei passaggi più impegnativi. The Gift of Guilt pone fine all'esibizione dei Gojira, i quali hanno ben figurato all'interno del festival portando le loro sonorità variegate e dando quindi vita ad uno spettacolo assai eclettico come è giusto che sia in una manifestazione di questo tipo: chapeau!



SETLIST GOJIRA

1. Oroborus

2. Backbone

3. Stranded

4. Flying Whales

5. Love

6. The Cell

7. Terra Inc.

8. Silvera

9. L'Enfant Sauvage

10. Vacuity

11. The Gift of Guilt



SLAYER

Ed infine è giunto il momento degli headliner, sgombriamo la mente da qualunque pensiero e godiamoci il momento: è il turno degli Slayer! Quando il velo sul quale appaiono croci rovesciate e il logo della band cala, un boato squarcia l'aria sulle note dell'intro: eccoli lì a pochi metri, si girano verso di noi pronti a spaccarci le ossa con Repentless! È subito chiaro che il fomento è ai massimi livelli: unuragano di corpi si scatena nelle immediate retrovie ma dalla mia seconda fila dietro la transenna mi "limito" a subire uno schiacciamento e qualche scossone senza volare da una parte all'altra del prato. La furia sonora è devastante, l'opener dell'ultimo album è una scheggia di follia ma subito dopo arriva dal passato il classico Evil Has No Boundaries e neanche qui si scherza, anzi: i molti fan della prima ora si fanno valere nel pogo grazie all'esperienza maturata in anni di battaglie, ma è già il turno di World Painted Blood (menzione particolare per la furiosa Hate Worldwide, proveniente dallo stesso album ma ancora più efficace). A questo punto dopo una prima breve pausa è il turno di una delle mie preferite; un Tom Araya in splendida forma dopo averci ringraziato per essere intervenuti ci chiede se siamo pronti alla guerra e la risposta è ovvia: War Ensemble! Diventiamo tutti parte di un uragano umano che non lascia prigionieri, ma non c'è astio di alcun tipo quando qualcuno ti si scaraventa addosso, solo sorrisi e urla verso il cielo; pazzesco, la musica metal è energia vitale allo stato puro. E dopo questo orgasmo sonoro non credo alle mie orecchie: arriva il rullo compressore intitolato Gemini e io godo! Bostaph e la sua batteria sono padroni assoluti della situazione, questo brano tira giù le mura del castello come un ariete medievale nonostante il ritmo cadenzato dello stesso: non c'è niente da fare, gli Slayer sono la cattiveria fatta musica. Disciple ci asfalta tutti al grido di "God hates us all!" con il batterista ancora impegnato in una prova maiuscola; quindi si rallentano i giri con Mandatory Suicide tra fiammate e luci soffuse, e per i sopravvissuti la ricompensa è nientemeno che Chemical Warfare... "Fuckin' heeeeeeeeeell!!!", tanto vale farsi ricoverare subito in traumatologia! Siamo storditi da tanta violenza sonora, arrivano Payback e Born of Fire ma ormai non sentiamo più dolore, poi è il turno del capolavoro Seasons in the Abyss e non capisco più niente, sono in overdose metallica! Ogni tanto Kerry King, glaciale come sempre, si scambia di postazione con Gary Holt (a proposito, Phil Anselmo lo ha abbracciato a bordo palco durante lo show) sciorinando un riff dietro l'altro su pezzi del calibro di Hell Awaits, South of Heaven e Raining Blood, durante la quale la pioggia di note insanguinate fa sì che qualcuno per un attimo venga fagocitato dal moshpit per poi tornare al mondo con qualche organo fallato. Araya non perde un colpo, urla il titolo a squarciagola come ai bei tempi e forse anche meglio, davvero una prestazione incredibile la sua, come dimostra poi anche nella sinistra Dead Skin Mask, un'altra botta totale che vede Tom sbraitare come un ossesso coadiuvato a dovere dal pubblico entusiasta. Mentre ancora fischia negli speaker l'ultima nota, giunge il tempo del gran finale, affidato come sempre all'immortale Angel of Death che dà letteralmente fuoco al palco; per chi è ancora in vita è il tripudio totale, gli Slayer ci fanno del male fisico: raccogliamo le poche energie rimaste per buttarci nella mischia e celebrare l'epilogo di questa giornata fantastica. Ora la band ci saluta tra lanci di plettri e bacchette, noi li ringraziamo con cori e applausi mentre Araya sembra che ci osservi uno ad uno; no Tom, non voglio sentirti dire che ti mancheremo, preferirei un arrivederci... ma in ogni caso, è valsa la pena esserci per celebrare uno dei più grandi gruppi thrash della storia, gli Slayer!



SETLIST SLAYER

Delusions of Saviour (intro)

1. Repentless

2. Evil Has No Boundaries

3. World Painted Blood

4. Postmortem

5. Hate Worldwide

6. War Ensemble

7. Gemini

8. Disciple

9. Mandatory Suicide

10. Chemical Warfare

11. Payback

12. Temptation

13. Born of Fire

14. Seasons in the Abyss

15. Hell Awaits

16. South of Heaven

17. Raining Blood

18. Black Magic

19. Dead Skin Mask

20. Angel of Death Estate: tempo di festival, di quelle giornate passate all'aria aperta a pogare e sudare mentre il sole impietoso ci sbatte sulla testa i suoi raggi roventi. Un po' mi mancava un bel festival: dopo tante date singole un evento che racchiuda più nomi di un certo calibro fa senz'altro piacere, e per un thrasher come il sottoscritto il terzo giorno del2019 si conferma un appuntamento imperdibile. Al pari della precedente edizione la serata metallica dell'evento presenta un bill di tutto rispetto; è quindi con grandi aspettative che varco il ponte levatoio del maniero di Villafranca. La cornice del castello è semplicemente stupenda e non ha niente da invidiare ai più blasonati festival esteri, anzi: diversi figuranti in abiti medievali aggiungono una nota di colore a quello che si conferma uno dei maggiori eventi dell'anno in Italia, arricchito da diversi stand (anche di CD, libri e gadget), bar e punti ristoro: l'organizzazione è assai migliorata rispetto alla prima edizione e questo è un altro punto a favore del. In questo modo l'evento è godibile a 360° e non c'è il rischio di cuocersi al sole senza aver nulla da fare se qualche gruppo non interessa particolarmente.Dopo una coda all'entrata dai tempi ragionevoli passo le mura che ihanno già finito il loro breve show e mi piazzo sul prato in attesa di un altro gruppo nostrano, i ben più famosi: eccoli che arrivano...Tra gli applausi di una platea che sta via via crescendo sempre più fanno il loro ingresso gli storiciè visibilmente felice di prendere parte a questo evento pur se con orario pomeridiano e non potrebbe essere altrimenti: basta dare un'occhiata ai nomi in cartellone per rendersi conto che oggi si fa sul serio. E pure la band ligure non scherza: partenza a mille cone via di martellamento come se non ci fosse un domani;ci incita ulteriormente tra un riff e un assolo mentre la sezione ritmica non fa prigionieri, facendoci sobbalzare tanto con pezzi comequanto con la più cadenzata. A fine set fa la sua comparsa pure l'inquietante demone alato, grazie al quale lo spettacolo è ancora più affascinante; si chiude con un classico del passato -- e la soddisfazione per l'ottimo inizio è evidente sia sopra che sotto il palco. E ora sotto con i prossimi...Ho già avuto modo di assistere a un paio di live degliper cui, una volta appreso che avrebbero sostituito i dimissionari, la mia reazione è stata più che positiva: gli inglesi sono autori di un thrash vecchia scuola di gran classe lo dimostrano subito aprendo con la terremotante. Mi giro e vedo molti ragazzi che strabuzzano gli occhi e vanno giù di headbanging e non posso fare a meno di sorridere osservando l'impatto che ha avuto su di loro il bonario cantante, il quale quanto a energia ed estensione vocale sembra un ventenne. Alla batteria siede una delle due new entry,-l'altra è- il cui lavoro è coadiuvato dal basso del corpulentoche, da vero trascinatore, continua a fare avanti e indietro per lo stage incitando i presenti, i quali prontamente rispondono all'invito.sono tutte bombe sganciate sul castello di Villafranca dagli invasori albionici che oggi presentano anche un nuovo brano,. Si chiude con una coraleal cui ritornello partecipa tutto il pubblico sotto l'occhio soddisfatto del fondatore: non c'è che dire, questi "ragazzini" sanno fare il loro mestiere. So long, mr.Lasciamo la vecchia Europa per tuffarci nel Nuovo Continente: ora arrivano le vere mazzate con i newyorkesi! Dopo averli visti appena pochi mesi fa -e felice cheabbia mantenuto la parola data nel darci appuntamento a presto- mi preparo al devasto che sta per abbattersi sul veronese, e non sto parlando delle nubi che incombono all'orizzonte. Il prato è ormai gremito quando l'intro registrata esaurisce il suo compito per sfociare in; sembra quasi che il microfono diabbia un mancamento, ma immediatamente il volume si aggiusta e son dolori: la gente è già impazzita, pogo totale e dito medio al cielo per tutti! Conla situazione delle primissime file non migliora (e come potrebbe?); ancora più mosh, ancora più headbanging, tante botte prese mentresferraglia col basso come un dannato senza alcuna pietà. I pezzi si susseguono senza respiro, solo una volta terminatasi prende una pausa per raccomandarsi nei nostri confronti:e via dida dietro i suoi occhiali sciorinano riff a tonnellate, mentre là dietrorulla come un pazzo.ammette di aver un debole per il nostro Paese -e in particolare le sue abitanti, buongustaio!- e poi fomenta la folla asserendo che tutti assieme, all'interno di queste imponenti mura, siamo: il resto potete immaginarlo., inframezzata dalla potente, pone fine alle ostilità: glisono stati perfetti, devastanti, una vera macchina da guerra; è solo metà pomeriggio ma siamo devastati, e tanto ancora deve succedere.Oltre allo show degli headliner del festival un altro nome pesante ha sicuramente stuzzicato i più fin dal suo annuncio: stasera, coadiuvato dai, proporrà una scaletta completamente incentrata sulla sua ex band storica, gli indimenticabili, mitici. Purtroppo glinon annoverano in line upné il fratello(R.I.P. bros) ma quello che conta oggi è fare amarcord metallico con il buon, il quale -va detto- è indisposto a causa di una brutta influenza che gli farà saltare il meet & greet con i fan ma non la sua esibizione, fortunatamente. Ed eccolo lì davanti a noi, tra un'acclamazione per certi versi stupefacente, fa il suo ingresso trionfaleed è ora di. Se prima il moshpit era potente qui si esagera addirittura: raramente mi è capitato di stare in mezzo a un pogo di tale forza. Vengo sballottato di qua e di là mentre la violenza dio di unaradono al suolo il castello, mi vola di tutto sulla testa, oggetti e persone, compresa una ragazza sulla sedia a rotelle che coraggiosamente fa crowdsurfing sopra questa bolgia metallica senza soluzione di continuità. Come pugni nello stomaco arrivano anche in seriesulle quali ovviamente il pubblico non si fa pregare quandochiede il coro; il singer anche se non in perfetta forma è carismatico come pochi, basta che se ne stia lì al centro del palco a braccia allargate e a ogni gesto la gente risponde entusiasta. Quando ad un certo punto chiede quanti tra i presenti non abbiano mai avuto l'occasione di vedere live imi ritrovo ad alzare la mano anch'io, incazzato come una bestia perché nell'ottobre 2001 avevo in mano il biglietto per vederli insieme proprio aglinella data milanese del Tattoo the Planet Tour, poi saltato dai texani per la paura post 11 settembre... caro, se aveste preso quel dannato aereo per l'Europa oggi non avrei questo tremendo rimpianto e terrei la mano orgogliosamente abbassata! Bando alla tristezza, constato comesi confermi una bella mazzata anche in sede live, poi è il turno della doppiettain medley mentre il gran finale è affidato alla pesantezza in musica di; il gruppo fa il suo senza toccare l'eccellenza dei, ma il vero cuore dell'operazione era indiscutibilmente il miticoe l'operazione-nostalgia ha raggiunto il suo scopo grazie a questo grande frontman, il resto non conta più (purtroppo).Arriva ora la parte più tecnica e "pulita" della giornata che ha il viso die dei suoi. I francesi si portano appresso un carrozzone di luci, laser, fumogeni e -bontà loro!- ghiaccio secco al servizio della loro proposta che mescola il thrash al prog con il death metal con risultati apprezzabili e apprezzati dai presenti: dall'openerpassando pero unai transalpini ci danno dentro sparando colonne di fumo a più riprese: il più agitato è il bassistache non sta fermo un attimo e salta su e giù per la scenografia menando rabbiosamente il suo povero strumento. Molto acclamato in particolare il fratello del leader,(forse per via del nome oltre che per le sue indubbie capacità tecniche?) che non lesina di lanciare bacchette in quantità industriale anche durante l'esecuzione dei pezzi o nei passaggi più impegnativi.pone fine all'esibizione dei, i quali hanno ben figurato all'interno del festival portando le loro sonorità variegate e dando quindi vita ad uno spettacolo assai eclettico come è giusto che sia in una manifestazione di questo tipo: chapeau!Ed infine è giunto il momento degli headliner, sgombriamo la mente da qualunque pensiero e godiamoci il momento: è il turno degli! Quando il velo sul quale appaiono croci rovesciate e il logo della band cala, un boato squarcia l'aria sulle note dell'intro: eccoli lì a pochi metri, si girano verso di noi pronti a spaccarci le ossa con! È subito chiaro che il fomento è ai massimi livelli: unuragano di corpi si scatena nelle immediate retrovie ma dalla mia seconda fila dietro la transenna mi "limito" a subire uno schiacciamento e qualche scossone senza volare da una parte all'altra del prato. La furia sonora è devastante, l'opener dell'ultimo album è una scheggia di follia ma subito dopo arriva dal passato il classicoe neanche qui si scherza, anzi: i molti fan della prima ora si fanno valere nel pogo grazie all'esperienza maturata in anni di battaglie, ma è già il turno di(menzione particolare per la furiosa, proveniente dallo stesso album ma ancora più efficace). A questo punto dopo una prima breve pausa è il turno di una delle mie preferite; unin splendida forma dopo averci ringraziato per essere intervenuti ci chiede se siamo pronti alla guerra e la risposta è ovvia:! Diventiamo tutti parte di un uragano umano che non lascia prigionieri, ma non c'è astio di alcun tipo quando qualcuno ti si scaraventa addosso, solo sorrisi e urla verso il cielo; pazzesco, la musica metal è energia vitale allo stato puro. E dopo questo orgasmo sonoro non credo alle mie orecchie: arriva il rullo compressore intitolatoe io godo!e la sua batteria sono padroni assoluti della situazione, questo brano tira giù le mura del castello come un ariete medievale nonostante il ritmo cadenzato dello stesso: non c'è niente da fare, glisono la cattiveria fatta musica.ci asfalta tutti al grido dicon il batterista ancora impegnato in una prova maiuscola; quindi si rallentano i giri contra fiammate e luci soffuse, e per i sopravvissuti la ricompensa è nientemeno che..., tanto vale farsi ricoverare subito in traumatologia! Siamo storditi da tanta violenza sonora, arrivanoma ormai non sentiamo più dolore, poi è il turno del capolavoroe non capisco più niente, sono in overdose metallica! Ogni tanto, glaciale come sempre, si scambia di postazione con(a proposito,lo ha abbracciato a bordo palco durante lo show) sciorinando un riff dietro l'altro su pezzi del calibro di, durante la quale la pioggia di note insanguinate fa sì che qualcuno per un attimo venga fagocitato dal moshpit per poi tornare al mondo con qualche organo fallato.non perde un colpo, urla il titolo a squarciagola come ai bei tempi e forse anche meglio, davvero una prestazione incredibile la sua, come dimostra poi anche nella sinistra, un'altra botta totale che vedesbraitare come un ossesso coadiuvato a dovere dal pubblico entusiasta. Mentre ancora fischia negli speaker l'ultima nota, giunge il tempo del gran finale, affidato come sempre all'immortaleche dà letteralmente fuoco al palco; per chi è ancora in vita è il tripudio totale, glici fanno del male fisico: raccogliamo le poche energie rimaste per buttarci nella mischia e celebrare l'epilogo di questa giornata fantastica. Ora la band ci saluta tra lanci di plettri e bacchette, noi li ringraziamo con cori e applausi mentresembra che ci osservi uno ad uno; no, non voglio sentirti dire che ti mancheremo, preferirei un arrivederci... ma in ogni caso, è valsa la pena esserci per celebrare uno dei più grandi gruppi thrash della storia, gli





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 6 Sì Massimo poi ho riletto 😅. X le foto immagino la bolgia ma son comunque venite benissimo, grazie x averne condiviso tante 😃 5 Ah per il discorso di Mario ovviamente la mia era una battuta... 4 @ Silvia le foto le ho un po' ritoccate in maniera "artistica" anche perché molte scattate in mezzo al pogo in condizioni a dir poco proibitive... soprattutto per Overkill, Phil e ovviamente Slayer 3 Ottime foto poi, se avessero avuto maggiore risoluzione alcune sarebbero state incredibili 2 ! Io non ero presente ma ho visto i live dei tanti video amatoriali e ho avuto le stesse impressioni (anche se ovviamente da casa non si puo' percepire l'atmosfera che doveva essere incredibile). Da quel che ho visto Slayer tritatutto, Gojira impeccabili e sicuramente Mario e' acclamato in quanto e' un eccellente batterista, a mio avviso fra i migliori attualmente (a meno che non ci sia stato qualche episodio degno di nota). Phil Anselmo... che aggiungere a cio' che hai detto tu? Pure stando fermo ha un carisma strepitoso, verissimo, e alla fine gli occhi di tutti erano puntati su di lui! A me ha emozionato sentirlo su tonalita' melodiche, cosa che non faceva da tempo, poi si' la band non ha assolutamente il peso dei Pantera ma alla fine questa e' solo una celebrazione che penso abbia emozionato parecchie persone. Massimo, report bellissimo e molto sentito! Io non ero presente ma ho visto i live dei tanti video amatoriali e ho avuto le stesse impressioni (anche se ovviamente da casa non si puo' percepire l'atmosfera che doveva essere incredibile). Da quel che ho visto Slayer tritatutto, Gojira impeccabili e sicuramente Mario e' acclamato in quanto e' un eccellente batterista, a mio avviso fra i migliori attualmente (a meno che non ci sia stato qualche episodio degno di nota). Phil Anselmo... che aggiungere a cio' che hai detto tu? Pure stando fermo ha un carisma strepitoso, verissimo, e alla fine gli occhi di tutti erano puntati su di lui! A me ha emozionato sentirlo su tonalita' melodiche, cosa che non faceva da tempo, poi si' la band non ha assolutamente il peso dei Pantera ma alla fine questa e' solo una celebrazione che penso abbia emozionato parecchie persone. 1 non sono andato ma sembra sia andata più che bene, ottimo, chissà che tom araya non ci ripensi e posticipi la pensione