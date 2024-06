Live Report

AC/DC + THE PRETTY RECKLESS - RCF Arena, Reggio Emilia (RE), 25/05/2024

25/05/24 (529 letture) AC/DC seppur in formazione rimaneggiata: per accaparrarmi i biglietti -polverizzati istantaneamente- ho faticato non poco, riuscendo ad assicurarmi la famigerata Red Zone -quella più vicina al palco- dopo un paio d'ore di tentativi che parevano infruttuosi. Trovo un B&B in centro ad un prezzo tutto sommato ragionevole (vengo a sapere di speculazioni a dir poco vergognose) e una volta arrivato il fatidico giorno mi dirigo a piedi verso Campovolo dove trovo un'organizzazione perfetta: i bagni fissi all'interno della venue vengono puliti regolarmente e dopo una sosta al banco del merch i percorsi dedicati ci portano nel nostro settore senza intoppi; l'arena dà su un declivio per cui anche le ultime file possono vedere agevolmente il palco e così, nonostante sia arrivato nel pomeriggio, mi ritrovo vicino allo stage. Guardo preoccupato il cielo dapprima a causa di nuvoloni minacciosi che però non vanno oltre poche gocce di pioggia, quindi per la presenza di tre cicogne che spero non decidano di farci i propri bisogni in testa, ma ecco che un arcobaleno in lontananza anticipa il sole che ci tranquillizza.



THE PRETTY RECKLESS

Aprono la serata The Pretty Reckless, band capitanata dalla modella e attrice Taylor Momsen, la quale fin da subito riesce ad attirare l'attenzione del pubblico -complice anche una mise che sembra più adatta a una camera da letto che a un palco- grazie a una buona dose di personalità e a una voce vellutata ed avvolgente. La bionda frontwoman si impegna per coinvolgere la platea risultando credibile anche se ci strappa un sorriso quando tenta qualche parola in italiano; apprezzabile e non casuale la cover dei Soundgarden (infatti i Pretty Reckless erano in tour con loro la notte in cui Chris Cornell si tolse la vita) così come i pezzi originali, ad esempio Going to Hell, che presentano un buon tiro e fanno ricredere molti scettici.



SETLIST THE PRETTY RECKLESS

1. Death by Rock and Roll

2. Since You're Gone

3. Follow Me Down

4. Loud Love (Soundgarden cover)

5. Witches Burn

6. Make Me Wanna Die

7. Going to Hell

8. Heaven Knows

9. Take Me Down





AC/DC

Sui megaschermi appare un'auto che sfreccia a gran velocità su una strada -per l'inferno- seguendo le indicazioni per Reggio Emilia e parcheggiando infine virtualmente dietro al palco della RCF Arena: deflagra nell'aria il riff assassino di If You Want Blood (You've Got It) ed ecco spuntare sul palco gli AC/DC! O, meglio, quello che rimane della band accompagnata da Chris Chaney al basso e Matt Laug alla batteria; va detto che la sezione ritmica formata dai due turnisti non fa rimpiangere l'originale, anzi, ma a questi livelli appare una considerazione persino scontata. Quello che appare chiaro fin da subito è che stasera il gruppo è perticolarmente "in palla" e per fortuna tale considerazione troverà conferma al termine dello show: chi temeva di ritrovarsi di fronte un Brian Johnson stanco e acciaccato o un Angus arrancante è stato ben lieto di ricredersi. Qualche piccola stecca c'è stata, certo, su Thunderstruck il tapping di chitarra risultava rallentato rispetto a tanti anni fa e Brian ha abbassato la tonalità del vocalism (così come su Rock 'n' Roll Train), ma per il resto non si sono registrati disastri particolarmente gravi, tutt'altro: ma quando vedi Angus Young fare avanti e indietro per tutta la lunghezza dello stage suonando classici immortali come Back in Black, Shot Down in Flames o Have a Drink on Me si può chiudere un occhio. In scaletta trovano posto anche un paio di brani dell'ultimo album -Demon Fire e Shot in the Dark- con la sorpresa di Stiff Upper Lip la quale ho rivalutato nel tempo avendola apprezzata più oggi che nel 2001 quando venne usata come opener a Torino in uno Stadio delle Alpi inspiegabilmente ridimensionato: guardandomi attorno e vedendo l'oceano di oltre 110.000 persone che mi circondano sembra incredibile ripensare all'esiguo pubblico di quella data di oltre vent'anni fa. E poi ci sono le canzoni che sì, le hai sentite migliaia di volte, ma quando sei lì e assisti al botta e risposta tra Angus e gli altri strumentisti su Whole Lotta Rosie ti sembra sempre la prima volta e non puoi fare a meno di saltare come un pazzo nonostante "quella sia una cover band". Oggi Brian non prende più la rincorsa per appendersi alla campana ma Hells Bells è sempre una goduria, Sin City ha ancora un mood sinistro e letale, Riff Raff e Dirty Deeds Done Dirt Cheap sono pezzi per noi fan di vecchia data, mentre la più popolare You Shook Me All Night Long viene cantata -e ballata- da tutti gli intervenuti, anche da chi è qui per moda piuttosto che per passione verso il rock. Angus dà spettacolo come sempre rimanendo in maniche di camicia per il grande impegno con cui si dedica alla causa, spesso percorre la pedana e chiede l'approvazione della platea mentre sciorina un riff dopo l'altro, raggiungendo l'apice con il lunghissimo assolo che scaturisce da Let There Be Rock che sembra chiudere il set, prima che dopo pochissimi minuti la band si rimaterializzi concludendo il proprio spettacolo dapprima con una tellurica T.N.T. e quindi con i cannoni di For Those About to Rock (We Salute You) che al solito chiude con un tripudio di spari e fuochi d'artificio lo show degli australiani.



CONCLUSIONI

Questa era la quarta volta che vedevo gli AC/DC dal vivo ed è stato complessivamente migliore dell'Forum di Assago del 2009 rimane inarrivabile) ma l'organizzazione di Campovolo è stata semplicemente perfetta e quindi l'esperienza ha beneficiato anche di questo non trascurabile particolare; se poi aggiungiamo il meteo con nuvoloni e fulmini in lontananza senza però che Giove Pluvio ponesse in pratica la sua passeggera minaccia [cit.] e una temperatura ideale ecco che il quadro di una serata perfetta a base di rock è completo; rincasando verso il B&B pit stop nell'area delle Reggiane dove rifocillarsi con un paio di birre e un po' di fish & chips.



SETLIST AC/DC

1. If You Want Blood (You've Got It)

2. Back in Black

3. Demon Fire

4. Shot Down in Flames

5. Thunderstruck

6. Have a Drink on Me

7. Hells Bells

8. Shot in the Dark

9. Stiff Upper Lip

10. Shoot to Thrill

11. Sin City

12. Rock 'n' Roll Train

13. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

14. High Voltage

15. Riff Raff

16. You Shook Me All Night Long

17. Highway to Hell

18. Whole Lotta Rosie

19. Let There Be Rock / Guitar Solo

---Encore---

20. T.N.T.

Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 11 @Legalised temo che a me succederà la stessa cosa. L\'amico springsteeniano di ferro mi ha comperato il biglietto a \"tradimento\". Se ne parlava l\'anno scorso, quando io, da alluvionato, commentavo il concerto di Ferrara. Ribadii che non coglievo la sua grandezza, ma convenni che una volta nella vita andrebbe visto. E così sono stato messo di fronte al fatto compiuto. E così sono rimasto doppiamente fregato. Però l\'idea di stare a 50m dal palco, in piedi...non so. Non mi va più. Certo che se avessi saputo che c\'era Taylor. Ecco avrei rivisto le mie convinzioni e avrei fatto volentieri il groupie (esiste ancora come categoria?). 10 Meglio gli Ac/Dc mummificati di Springsteen nel pieno della carriera. @Rob io l\'ho visto perchè trascinato, non mi sono mai rotto le palle così tanto a un concerto. 9 D\'accordo in parte con @Andy, aggiungo che molti -anche miei conoscenti- ci sono andati per fare selfie e postare tutto sui social, però per chi non li ha mai visti, credo sia stata l\'ultima occasione per assistere ad un loro concerto, che secondo molti non è stato malvagio, dai. 8 @ Andy : oltre a Torino li ho visti nel 2009 al forum di Assago e ringrazio il cielo che non fossero già in pensione! 7 .....ho saltato volentieri!!!....gli acdc dovevano andare in pensione gia\' nel 2001 quando suonarono al delle alpi a torino...questo e\' solo business fatto di una band rimaneggiata all\'inverosimile e un pubblico composto al 90% di gente presente per sentito dire....o per moda virginradio....il tutto condito con biglietti da 140€....mi dispiace ma questo non e\' piu\' rock\'n\'roll!!! 6 @Rob Gli Ac/dc li avrei rivisti volentieri, ma Campovolo logisticamente non mi si addice. Comunque li ho visti la prima volta nel 1989 a Losanna (gruppo di spalla i Dokken del periodo d\'oro) e mi tengo quei ricordi bellissimi 5 @Barfly, ma mentre con i Metallica \"ho già dato\", gli AcDc non li avevo mai visti. E di certo questa formazione non mi invoglia. Però con il maledettissimo senno di poi - e i Pretty Reckless - adesso mi tira. Ci vedremo a San Siro l\'anno prossimo. Io sarò quello vestito con... 4 @Rob anche io avevo (ho) il biglietto per il boss, bella fregatura , ma almeno una volta nella vita volevo vederlo , e così ho lasciato andare metallica e ac/dc che ho già visto più volte 3 Ecco! Mi avete dato il colpo di grazia. Mia sorella:\"ho un biglietto per gli AcDc, vieni?\". \"No grazie, tra 6gg devo andare a Milano a vedere Springsteen\". Il giorno stesso del concerto degli AcDc, annullano il concerto del boss (mai stato il mio, ma una volta nella vita penso vada visto). Oggi scopro che il gruppo spalla degli AcDc erano i MIEI Pretty Reckless. Sono un uomo finito. 2 Loro (e pochi altri) sono i pochi che portano ancora folle negli stadi, quando si ritireranno i grandi storici da stadio sarà un problema. 1 Evento storico oramai leggendario. Ho avuto la fortuna di esserci e ne è valsa la pena. Organizzazione impeccabile, complimenti. Grandi AC/DC... inarrivabili!