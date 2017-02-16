NO GOOD ADVICE: ecco il singolo 'Suicide Inside'

28/04/17
IDES OF GEMINI
Women
28/04/17
WOLFPAKK
Wolves Reign
28/04/17
CULT OF EIBON
Lycan Twilight Sorcery
28/04/17
PRIME CREATION
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28/04/17
DEGRADEAD
Live At Wacken
28/04/17
FATES WARNING
Awaken the Guardian Live (DVD/Blu-Ray)
28/04/17
JON LORD
Windows [edizione ristampata]
28/04/17
KINGS OF BROADWAY
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28/04/17
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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
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JAILBREAK - ROMA
29/04/17
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TEATRO SOCIALE - ALBA (CN)
29/04/17
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BARBARA DISCO LAB - CATANIA
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ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)
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30/04/17
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03/05/17
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04/05/17
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