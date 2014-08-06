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29/04/19
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Where The Corpses Sink Forever - Vinyl Reissue

30/04/19
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I, The Devil

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03/05/19
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The Black Powder

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29/04/19
STEVE HACKETT
TEATRO BRANCACCIO - ROMA

30/04/19
STEVE HACKETT
TEATRO EUROPAUDITORIUM - BOLOGNA

30/04/19
SUFFOCATION + BELPHEGOR + GOD DETHRONED + GUESTS
ORION - ROMA

01/05/19
SAINT VITUS + DOPELORD + TELEPATHY
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

01/05/19
SUFFOCATION + BELPHEGOR + GOD DETHRONED + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

01/05/19
MORTADO
REVEL THEATER - TREVIGLIO (BG)

02/05/19
STEVE HACKETT
TEATRO COLOSSEO - ROMA

02/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
LEGEND CLUB - MILANO

02/05/19
GRIM REAPER
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO
MOTIONLESS IN WHITE: pubblicata la nuova clip
29/04/2019 - 17:25 (33 letture)

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26/11/2014
Live Report
LACUNA COIL + MOTIONLESS IN WHITE + DEVILMENT
New Age Club, Roncade (TV), 21/11/2014
 
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