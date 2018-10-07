KISSIN` DYNAMITE: presentano il singolo ''Yoko Ono'' dal nuovo album

17/12/21
IRON FATE
Crimson Messiah
17/12/21
MEMORY GARDEN
1349
17/12/21
HEL`S THRONE
Ravens Flight
17/12/21
DRACONIAN
Arcane Rain Fell (Reissue)
17/12/21
DRACONIAN
Where Lovers Mourn (Reissue)
17/12/21
WICKED SENSATION
Outbreak
17/12/21
BEHEMOTH
In Absentia Dei
17/12/21
FUNERAL MIST
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17/12/21
Crimson Messiah
IRON FATE
17/12/21
KREATOR
Endorama - Ultimate Edition
17/12/21
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA
09/01/22
ESKIMO CALLBOY
LEGEND CLUB - MILANO
12/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
LEGEND CLUB - MILANO
13/01/22
TAAKE + KAMPFAR + NECROWRETCH
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
26/01/22
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LEGEND CLUB - MILANO
27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO
28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)
28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)