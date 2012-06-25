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BLUE OYSTER CULT
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Vor uns das Feuer, über uns der Himmel

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FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

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CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
BLOOM - MEZZAGO (MB)

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DIVULGATOR + IGNOBLETH + TOL MORWEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA

08/12/23
TOL MORWEN + DIVULGATOR + IGNOBLETH
CENTRALE 66 - MODENA

08/12/23
TOSSIN\' DEBRIS
MACINATO GREZZO, LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO 29 - MONDOLFO (PU)

08/12/23
NUDIST + CARMONA RETUSA + ARTICO
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

08/12/23
ADAM BOMB
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

09/12/23
EREB ALTOR + ENISUM
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

09/12/23
IMPALED NAZARENE
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA
BOLOGNA VIOLENTA: pubblicata la nuova ''Tuk​-​tuk Extravaganza''
07/12/2023 - 08:15 (92 letture)

No Fun
Giovedì 7 Dicembre 2023, 14.56.48
1
Ma è bellissimo e parlo della musica + il video dato che per questo progetto l\'aspetto visivo va insieme alla musica. Lo vidi dal vivo qualche anno fa, aveva proposto l\'album sulla uno bianca con immagini di repertorio sulla vicenda, spettacolo molto interessante. Difficile definirlo \"bello\" in quell\'occasione perché era piuttosto angosciante.
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NAPALM DEATH + ORANGE MAN THEORY + BOLOGNA VIOLENTA + GALERA
Gods of Grind, Traffic Club, Roma, 25/06/2012
 
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