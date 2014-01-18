MANTICORA: ascolta ''Necropolitans'' da ''Mycelium''

12/12/23
KNIM
When a Star Falls
15/12/23
SINISTER GHOST
Whats Left of Human?
15/12/23
EVERGREY
From Dark Discoveries to Heartless Portraits
15/12/23
CRUST
Dissolution
15/12/23
CHILDREN OF BODOM
A Chapter Called Children of Bodom (Final Show in Helsinki Ice Hall 2019)
15/12/23
REVULSED
Cerebral Contamination
15/12/23
THERION
Leviathan III
15/12/23
SULFURIC HATRED
Sulfuric Hatred
15/12/23
ABYSMAL GRIEF
Narcissistic Necrophiles - Live at \"Metal Magic\"
09/12/23
EREB ALTOR + ENISUM
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
09/12/23
IMPALED NAZARENE
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA
09/12/23
DESTRAGE
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/12/23
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
BLAH BLAH - TORINO
09/12/23
GENUS ORDINIS DEI - THE BEGINNING RELEASE PARTY
SLAUGHTER CLUB, VIA A. TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
09/12/23
EGOCIDE + HURONIAN + SPLATTERGOAT
COOPERATIVA RINASCITA ABBIATENSE, VIA NOVARA 2 - ABBIATEGRASSO (MI)
09/12/23
EREB ALTOR + ENISUM + BARAD GULDUR
LEGEND CLUB - MILANO
09/12/23
PARTY CANNON + SLUG GORE
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA
09/12/23
OPERA NERA
MAMAMU, VIA SEDILE DI PORTO, 46, NAPOLI
09/12/23
PUNKAMBROEUS VOL. IV
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)