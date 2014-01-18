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When a Star Falls

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Whats Left of Human?

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EVERGREY
From Dark Discoveries to Heartless Portraits

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Dissolution

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CHILDREN OF BODOM
A Chapter Called Children of Bodom (Final Show in Helsinki Ice Hall 2019)

15/12/23
REVULSED
Cerebral Contamination

15/12/23
THERION
Leviathan III

15/12/23
THERION
Leviathan III

15/12/23
SULFURIC HATRED
Sulfuric Hatred

15/12/23
ABYSMAL GRIEF
Narcissistic Necrophiles - Live at \"Metal Magic\"

CONCERTI

09/12/23
EREB ALTOR + ENISUM
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

09/12/23
IMPALED NAZARENE
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA

09/12/23
DESTRAGE
TRAFFIC CLUB - ROMA

09/12/23
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
BLAH BLAH - TORINO

09/12/23
GENUS ORDINIS DEI - THE BEGINNING RELEASE PARTY
SLAUGHTER CLUB, VIA A. TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

09/12/23
EGOCIDE + HURONIAN + SPLATTERGOAT
COOPERATIVA RINASCITA ABBIATENSE, VIA NOVARA 2 - ABBIATEGRASSO (MI)

09/12/23
EREB ALTOR + ENISUM + BARAD GULDUR
LEGEND CLUB - MILANO

09/12/23
PARTY CANNON + SLUG GORE
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA

09/12/23
OPERA NERA
MAMAMU, VIA SEDILE DI PORTO, 46, NAPOLI

09/12/23
PUNKAMBROEUS VOL. IV
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)
MANTICORA: ascolta ''Necropolitans'' da ''Mycelium''
08/12/2023 - 19:43 (57 letture)

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