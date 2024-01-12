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27/02/24
NOTHING BUT THIEVES
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO

27/02/24
X AMBASSADORS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

27/02/24
𝗦𝗖𝗢𝗧𝗧 𝗛𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗢
ZIO LIVE MUSIC, VIA REPUBBLICA 19, TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

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FINE DI MONDO, VIA ROBERT BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

29/02/24
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KILL JOY - ROMA

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DAVIDE VAN DE SFROOS
TEATRO ARCIMBOLDI, VIALE DELL\'INNOVAZIONE 20 - MILANO

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DAVID ELLEFSON + TBA
DRUSO - RANICA (BG)

01/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
PUB AMERICA, PIAZZA STEFENELLI - FONDO (TN)

01/03/24
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ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO

01/03/24
MODENA CITY RAMBLERS
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
NORTH SEA ECHOES: ecco ''Empty'' da ''Really Good Terrible Things''
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