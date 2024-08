Live Report

FORGOTTEN TOMB + UNVIÂR + CVINGER + BRÜNNDL - Summer Music Arena, Lonca di Codroipo (UD), 09/08/2024

15/08/2024 (31 letture) Cosa c’è di meglio di una bella serata in un ambiente rilassato e confortevole, accompagnati da tanta buona musica metal? Al Summer Music di Codroipo lo sanno molto bene, e come da tradizione, mettono in campo un bill entusiasmante, ad ingresso gratuito, che prevede i Forgotten Tomb come apice, in compagnia di Unviâr, Cvinger e Bründi. Vediamo com’è andata!



BRÜNDI

Il lavoro purtroppo non ci permette di arrivare in tempo per la loro esibizione; ci vedremo alla prossima occasione.



CVINGER

Cominciamo quindi con l’esibizione degli sloveni, che si fanno forti di un black metal violento, deciso e potente, sulla falsariga di Marduk et similia. Giunta al terzo disco, la band sfodera una prestazione davvero convincente, coinvolgendo i presenti in un primo pogo, nonostante la canicola, dando bella mostra delle proprie particolarità. Le chitarre di Tom ed Igor producono ritmiche possenti e veloci, pronte a far scuotere teste e capelli in continui headbanging, basso e batteria di Corvus e Morgoth impattano con energia e violenza, mentre il vocione di Lucerus ammalia i presenti con un timbro sinistro e maligno, passando ogni tanto in pulito, rendendo varia e significativa la sua prova.

Si prosegue incessantemente da una traccia all’altra senza sosta, in un vortice di vibrazione violenta e sanguinolenta che non lascia certamente indifferenti. Quasi dispiace che infine portino a termine il loro spettacolo, ma d’altronde lo show deve proseguire, ed i tempi previsti vengono ben rispettati. Grazie ai Cvinger la serata è già caldissima, in attesa di ascoltare la prossima band!



SETLIST CVINGER

Intro

Embodied in Incense

Beheading The Desert Prophet

Blood Katharsis And The Mantra of Depravity

Among The Crucified

Cosmic Realm

Monastery of Fallen

Slava

Revelation of The Three-Headed One

Outro: Amen



UNVIÂR

Arriva quindi in scena la band friulana degli Unviâr, e si cambia direzione con un black metal potente ed atmosferico, meno violento e veloce rispetto ai Cvinger, ma non per questo meno deciso ed impattante! Il sound dei nostri infatti avvolge la Summer Music Arena con un sound gelido e sinistro, che penetra fin nelle viscere dei fan che si scatenano sotto il palco. Si resta quindi ammaliati dalle "melodie" delle sei corde, dalle ritmiche martellanti di basso e batteria, e dal growl profondo e rarefatto del cantato, in un crescendo coinvolgente ed elettrizzante. Senza scaletta reperibile sul palco od online, possiamo solo ipotizzare che i friulani presentino, oltre alle tracce incluse nel loro primo EP, anche le canzoni che andranno a comporre il loro futuro primo album.

Sperando che l’attesa non sia estenuante, i presenti hanno potuto godere di un sound davvero riuscito ed avvincente, che ha intrattenuto come meglio non poteva il pubblico accorso, che si prende così il meritato ristoro ai baracchini del festival, fremendo impaziente per la band in arrivo!



FORGOTTEN TOMB

Finalmente entra in scena la band piacentina; gli emiliani oramai si fanno forti di una presenza ventennale, che li vede partire da un black metal depressivo, per poi mutare nel tempo, inglobando varie influenze e sonorità diverse nell’arco della loro carriera, arrivando così ad un suono unico e personalissimo.

Si comincia con Active Shooter dall’ultimo disco Nihilistic Estrangement, per poi passare ai primi lavori e proseguendo per il resto della discografia, i Forgotten Tomb macinano un metal violento, diretto ed evocativo, rendendo impossibile stare fermi davanti alla ferocia di Nightfloating o Reject Existance, impressionando tutti per la particolarità ed efficacia della loro proposta.

L’ugola di Morbid è sempre affilata e suggestiva, mentre la chitarra sprigiona energia nera al massimo del volume possibile (tanto che, verso fine concerto, una parte dell’impianto, stretto tra il caldo atmosferico e musicale ed i livelli notevoli, comincerà ad andare in protezione!), mentre Algol ed Asher al basso e batteria compongono una sezione ritmica eccezionale per intensità e trasporto.

Qualche parola da scambiare con i fan, ma per gli emiliani non c’è pausa che tenga, la scaletta scivola veloce, le canzoni si susseguono creando un’aura oscura ed emozionante, il pogo è assicurato sotto palco, il pubblico segue e si muove estasiato, incanalando la potenza scaturita dalla band.

Si chiude infine con la cover di I Wanna Be Your Dog, che ancora una volta rende chiaro come i Forgotten Tomb riescano agevolmente a spaziare nel loro bagaglio musicale, pur mantenendo una propria identità sonora.

Sfortunatamente non c’è tempo per il bis, ma va bene così, la prova dei nostri è stata eccellente sotto tutti i punti di vista, ed i presenti lasciano l’area palco appagati e soddisfatti.



SETTLIST FORGOTTEN TOMB

Active Shooter

Nightfloating

This Sickness

Todestrieb

Reject Existance

Disheartnment, Alone, Steal

I Wanna Be Your Dog



CONCLUSIONI

E dunque anche una bella serata come questa deve finire in fondo, lasciando una sensazione che ultimamente si ritrova sempre meno, e cioè quella di aver assistito ad un ottimo spettacolo, aver ascoltato tanta buona musica (peraltro a gratis!), in una cornice contenuta, piacevole e familiare, incontrando vecchie e nuove conoscenze, scambiando qualche chiacchiera, respirando la musica che ci piace, dove sentirsi in pace ed armonia con il proprio universo metal. E non dite che è sempre così, quante volte capita di trovarsi in ambienti freddi, poco curati, senza quel senso di “fratellanza metal” che dovrebbe (o vorremmo) farci contraddistinguere?

Per fortuna c’è il Summer Metal che racchiude tutto ciò, stagliandosi come un’oasi felice dove trovare il nostro metallico ristoro. Un’occasione di musica e festa raccomandata a tutti gli appassionati metallari, friulani e non.





