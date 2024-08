Live Report

AMON AMARTH + INSOMNIUM + KANONENFIEBER - Arena Alpe Adria, Lignano (UD), 19/08/2024

24/08/2024 (67 letture) Per la loro unica data italiana gli Amon Amarth scelgono l’Arena Alpe Adria di Lignano, dove poche settimane fa si esibirono anche Abbath e soci. Il compito di aprire degnamente il tutto è affidato a Insomnium e Kanonenfieber, per uno spettacolo che si preannuncia davvero molto interessante.



KANONENFIEBER

Purtroppo, questo non è decisamente il mio anno per vedermi le band di apertura; anche in questo caso, essendo la data infrasettimanale, tra orari di lavoro e percorrenza, arrivo giusto a sentire qualche nota dall’esterno dell’arena. Tempo di fare il biglietto e passare la sicurezza, che già si fa il soundcheck per il gruppo successivo. Peccato, perchè gironzolava più di qualche faccia soddisfatta con addosso la maglietta dei tedeschi.



INSOMNIUM

Poi salgono sul palco i finlandesi, e mettono subito in chiaro che non sono lì per caso: l’Arena si infiamma dopo pochissime note di death metal melodico!

La band non ha moltissimo tempo per pescare molte canzoni dalla propria lunga discografia, ma le 8 tracce che propongono al pubblico presente sono più che sufficienti per scatenare già i primi moshpit. In pratica viene fatto un mix degli ultimi due dischi, Sevanen.

Gli Insomnium non concedono e non si danno tregua, le note scorrono veloci e potenti una dopo l’altra, in un crescendo continuo e veemente, giungendo però purtroppo presto a conclusione, visti i tempi stretti. Speriamo di avere altre occasioni per una scaletta più corposa, nel frattempo ci si gode lo stato di grazia dei finlandesi, che nell’euforia generale lasciano la scena, permettendo di preparare l’Arena per il gran finale.



SETLIST INSOMNIUM

1696

Valediction

White Christ

Pale Morning Star

Lilian

Unsung

While We Sleep

Karelia



AMON AMARTH

Si vede subito che gli Amon Amarth hanno altre possibilità, tecniche e di mezzi, quando sul palco viene portato un gigantesco elmo vichingo, sulla quale sommità campeggia l’imponente batteria. Un enorme fondale raffigura un’armata pronta alla battaglia, mentre ai lati vengono issate due torri con le effigi di due guardiani. Vista la dimensione del palco, stavolta non ci saranno fuoco e fiamme, ma dagli svedesi ci si aspetta una grande prestazione, vista anche l’unicità della data.

L’attesa non tradisce le aspettative, già dal loro ingresso i Vichinghi fanno intuire che tutto gira perfettamente al massimo, i suoni si fanno più alti, l’impatto è devastante: la band colpisce con intensità e potenza, le chitarre si rendono da subito protagoniste, assieme alla martellante batteria, per far così svettare l’imponente mole, presenza ed ugola di Johan.

Il buon Hegg però non si limita alla sola prestazione, dialoga e scherza con i fan, anche con qualche parola d’italiano, incinta ai vari pogo, moshpit e cerchi, trovando poi verso tre quarti di concerto anche dei vogatori infaticabili di una gigantesca drakkar immaginaria. E non solo, durante tutta l’esibizione si ritrova ad affrontare e sconfiggere avversari a suon di calci, spintoni e growl efferati, per poi ritrovarsi a brandire un Mjolnir e sconfiggere un enorme drago che aleggia attorno alla batteria.

Gli Amon Amarth non scendono mai di ritmo, complice una scaletta semplicemente perfetta, che prende un po’ da tutta la storia recente e meno della band svedese. Gli effetti si fanno sentire, con una folla estasiata e caricata a mille, tanto che quando finalmente arriva la tanto attesa pioggia rinfrescante, l’atmosfera è così infuocata che in mezzo all’arena praticamente non se ne accorge nessuno!

Nemmeno pagassero l’affitto a tempo, i nostri proseguono senza soste, solo Johan con qualche veloce intermezzo (tra i quali spicca il dovuto sollazzo probabilmente alcolico da un gigantesco corno), permette ai tecnici di modificare la scenografia, cambiando fondali e passando alla già citata drakkar, alla battaglia ed agli scenari nordici, mentre i guardiani lasciano spazio alle torri dove prenderanno qui e là posto i musicisti, oltre allo sfortunato drago che purtroppo per lui incrocia la ferocia della band vichinga.

Scontato acclamare così gli Amon Amarth per un bis che non tarda ad arrivare e che non lascia definitivamente prigionieri: le ultime due sferzate saturano l’Arena di entusiasmo ed energia, e quando gli svedesi abbandonano definitivamente il palco, tra i presenti c’è la certezza di aver partecipato ad una data davvero unica e memorabile!



SETLIST AMON AMARTH

Raven’s Fight

Guardians of Asgaard

The Pursuit of Vikings

Deceiver of the Gods

As Loke Falls

Tattered Banners and Bloody Flags

Heidrun

War of the Gods

Put Your Back Into the Oar

The Way of Vikings

Under the Northern Star

First Kill

Shield Wall

Raise Your Horns

Crack the Sky

Twilight of the Thunder God



CONCLUSIONI

