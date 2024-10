PAUL DI`ANNO - The Prodigal Son is now Running Free

25/10/2024 (535 letture) Disclaimer: Quella che segue non è una sua biografia e nemmeno un ricordo ragionato del cantante, ma uno scritto buttato giù un po' più di pancia e meno di testa rispetto al solito, come è probabilmente più giusto dato il suo soggetto. Niente analisi dei dischi, del canto, dei successi, dei flop e dei ritorni in sala d'incisione, delle accuse di frode, delle violenze sulle donne o altro, ma più che altro una reminiscenza personale basata sulle ore che qualche anno fa abbiamo trascorso insieme e sui miei ricordi di ragazzino filtrati dagli anni. Un approccio che, spero, possa almeno in parte sovrapporsi alle vostre sensazioni.



LA BESTIA CHE CANTAVA COME UN UZI-GNOLO

Chiariamolo subito: sul piano umano non c'è quasi nulla di particolarmente positivo da magnificare, almeno a livello pubblico. Nessun peana privo di senso critico, quindi, e nemmeno “metaldemocristiane beatificazioni post-mortem” che lasciano il tempo che trovano. Della vita fatta da Paul Di'Anno ci siamo già occupati in occasione della recensione della sua autobiografia intitolata non a caso The Beast. A questo proposito, basti il seguente estratto tratto dall'articolo scritto nel 2015 per recensire il libro in questione, riguardante le note inserite in quarta di copertina, per rendersene conto:



Da dove comincio? Dalle bottiglie che ho infilato nel culo alle groupie? Dalle tizie che mi hanno sniffato la coca dall’uccello, dall’arresto in America per aver quasi ucciso una donna, da quando la polizia di Los Angeles mi ha beccato con un Uzi e una montagna di cocaina?

Ho preso a calci un membro della band fin quasi ad ammazzarlo, ho fatto a botte con 15 buttafuori a un concerto, ho minacciato folle intere con le armi, sono caduto dal palco ubriaco, ho dato la caccia alla mia ragazza in un auditorium pieno per cercare di ucciderla, ho fatto scattare risse in ogni continente, mi hanno arrestato, sono stato portato clandestinamente da un paese all’altro, tirando le somme: ho sempre scatenato un inferno. Devo andare avanti?



Un uomo così, quindi, posseduto da pulsioni che lo portavano a eccessi come quelli sopra descritti – solo una piccola parte di quelli poi raccontati – e ai gravi problemi di salute che ne hanno determinato il decadimento fisico, non può in alcun modo essere portato a modello. Non sarà pertanto questo articolo a farlo. Tuttavia, scindendo completamente il giudizio artistico da quello morale e ammesso che sia possibile e giusto farlo, col contributo determinante di Paul rimarranno due graffi permanenti sulla storia del rock denominati Iron Maiden e Killers. Ma sopra tutto le sensazioni indescrivibili che un ragazzetto di tredici anni chiuso nella sua cameretta in una città tagliata fuori da ogni movimento musicale, provava ascoltando quella voce. Osservandolo sui poster mentre impersonava il ruolo che tutti noi avremmo voluto: il frontman degli Iron Maiden. Gli astri nascenti, la band che non suonava metal, era il metal.



DI'ANNO IN ANNO

Il fatto è che, probabilmente, per chi non ha vissuto un certo periodo storico è impossibile capire quanto e come certi dischi e certi musicisti avevano il potere di impattare sulla vita di determinate persone. E non è il solito panegirico a base di irritanti frasi che iniziano invariabilmente con ai miei tempi... - atteggiamento che ho sempre trovato stucchevole - ma la lucida constatazione che il radicale cambio di assetto comunicativo e sociale intercorso da allora e fatti salvi i casi dei singoli, ha reso completamente diverso l'approccio alla questione da almeno vent'anni a questa parte. Vivere da isolati geografici e sociali, sentire di essere completamente diversi da tutti e da tutto ciò che avevi attorno, unitamente alla quantità di musica disponibile, infinitamente inferiore a quella odierna, rendeva quelle voci e quei musicisti molto più che cantanti e strumentisti. L'identificazione era viscerale, totale e totalizzante. Ed è per questo che per chi ha la mia età, il periodo 1980/1983 e i dischi che in questo triennio uscirono, quello dell'imprinting definitivo, sono molto più che album musicali: sono familiari, compagni di vita che ti porterai sempre appresso. Anche se non li ascolti più. Come parenti o amici emigrati lontano, che però saranno sempre parte di te. Paul Di'Anno era per noi il fratello molto, (troppo) scapestrato. Quello che si era buttato via, che aveva fatto un mare di cazzate e del quale magari eri arrivato a vergognarti, ma che era pur sempre tuo fratello e a suo tempo ti aveva aiutato. Oltre a ciò, a farci sentire la perdita più del lecito rispetto a quanto comprensibile dall'esterno, non è nemmeno il fatto che ad andarsene sia stato un compagno di strada. Non è il primo e non sarà l'ultimo. Il punto è che dentro di noi sappiamo che se n'è andato un altro pezzo della nostra gioventù. E noi siamo sempre più vicini all'ultima parte del viaggio, a diventare il compagno perso. È quello a fare più male. Ad ogni modo, al di là dei giudizi sull'uomo e l'artista, mi piace ricordarlo dal punto di vista personale, dato che un po' di anni fa ho avuto modo di trascorrere qualche ora con lui. Un'evenienza che mi ha fatto conoscere in parte – per quanto possibile in una mezza giornata o poco più – l'uno e l'altro aspetto della sua persona.



JACK E COCA (non la solita bibita)

Io: Ciao Paul, sono Francesco e scrivo per Metallized.it.

Paul: Giornalista... a me non piacciono i giornalisti.

Io: Ecco...



Fu questo il mio primo impatto con Paul, un pomeriggio di una dozzina di anni fa. All'epoca stava già male, ma riusciva ancora a reggersi in piedi con un deambulatore, almeno per un po'. Per chi aveva in mente le canzoni e i video degli inizi degli Iron Maiden, basati sopratutto sulla sua presenza fisica e sulla sua aggressività sul palco, vederlo così fu una brutta botta. Inoltre, più che il suo essere scorbutico, a colpirmi fu la sua sostanziale abulia. Dava l'impressione di non essere molto presente a se stesso e di non rendersi bene conto di dove si trovasse. Una situazione che si sarebbe completamente ribaltata di lì a poco. Già prima di salire sul palco, poi durante l'esibizione (pur con dei momenti di evidente crisi, come riportato nel live report della serata che trovate nel nostro Data Base) e più ancora nel post-concerto in camerino, Di'Anno sembrò letteralmente un'altra persona. Solo l'entusiasmo e la felicità per essere on stage e per di più a pochi chilometri dal luogo d'origine della famiglia paterna? In parte anche quello, ma più ancora - e qui entriamo nella “parte scura” del personaggio - da una buona dose di una sostanza bianca in polvere che, abbreviata, ricorda il nome di una nota bibita frizzante. Quella notte abbiamo parlato di musica, di cannoli e di molto altro, sia in intervista che fuori (non ha importanza cosa ci siamo detti, era molto sovra eccitato ed è giusto che la conversazione resti a due). Abbiamo riso di gusto, abbiamo bevuto quantità poco raccomandabili di Jack Daniels e parlato molto più di quanto poi ho trascritto. Tutto questo con la maturità di un adulto da parte mia, che mi faceva comunque restare sempre un passo indietro rispetto alle sue esagerazioni. Ma mentre ero lì a scherzare e a ridere con lui parlando dei Maiden e della sua carriera, dentro di me un ragazzino di 14 anni era troppo felice per evitare che sulla mia faccia restasse costantemente dipinto un largo sorriso. E come ho scritto, il suo ricordo è così forte a dispetto dei suoi tantissimi difetti, perché ad andarsene con lui è stato anche un pezzo di quel quattordicenne.



In conclusione, vi lascio con un estratto dal live report che ho citato dato che, tutto sommato, è un modo per ricordare sia il motivo per cui è passato alla storia del metal, che le sue fragilità.



Siamo al clou della serata […] e quella che sale sul palco è una persona molto diversa rispetto a quella vista nel backstage. I problemi di mobilità sono sempre evidenti, ma arriva al microfono con le sue gambe e sembra palesemente contento di essere nella terra che lo ha generato, visto che - come ricorderà ripetutamente nel corso della serata, fino alla commozione - la sua famiglia paterna è originaria di Taormina. Si parte con Wratchild e Prowler, per poi passare a Marshall Lockjaw, tratta da Murder One, album edito con i Killers nel '92. A seguire altri due classici come Strange World e Charlotte The Harlot, con tanto di ricordi giovanili nei vicoli Londinesi. A questo punto è già possibile trarre talune conclusioni sulla vocalità di Paul. Dal punto di vista prettamente interpretativo ormai c'è poco da dire, la voce ha ormai perso tutto il suo colore [...] tuttavia la grinta, la forza, la decisione, quelle sono intatte e dove non arriva più il fisico, arrivano la voglia di esserci e il mestiere. La scaletta prosegue tra classiconi maideniani e altri pezzi tratti dalla sua carriera solista e, a mio parere, sono proprio questi i momenti migliori del concerto. [...]

Il concerto volge al termine: da rimarcare la dedica di Killers al governo Siriano, il disappunto affatto mascherato per un piccolo accenno di rissa, lo stesso disappunto per la presenza di un addetto alla sicurezza sul palco in una posizione non corretta, ma soprattutto un paio di particolari che non accade certo di osservare con frequenza ad un con certo metal. Il primo riguarda la sofferenza di Paul nel riguadagnare il centro dello stage dopo una pausa strumentale, sorretto dal cantante dei Children Of The Damned e i dolori successivi assolutamente malcelati. Ma soprattutto inusuale è vedere un artista metal commuoversi alle lacrime sul palco. Come detto in precedenza, la famiglia Di'Anno è originaria di Taormina e l'artista ha detto di essere stato sinceramente preoccupato, perché non sapeva cosa aspettarsi dal suo ritorno. A questo si aggiunga lo strepitoso successo ottenuto, ma soprattutto una travagliata storia familiare alle spalle tra padre deceduto e nonno non molto apprezzato. Per farla breve, raccontando tutto questo il cantante è stato travolto dall'emozione e si è lasciato andare al pianto e il momento di commozione si è propagato anche alla platea […] Concerto che si chiude con Runnig Free prima dei bis, l'ultimo dei quali è stato con un pezzo dei Ramones, in omaggio alle radici punk del nostro.





Foto del concerto a cura di Carmelo Currò





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 10 Il giudizio sui vizi degli artisti mi interessano, ma non mi interessa giudicarli. Semmai il giudizio lo porto sul lato artistico, sarebbe stato bello vedere una cacciata che si trasformava in una carriera dignitosa per non dire superlativa alla Mustaine. Il nodo per me sta lì, se gli eccessi e le pazzie non sono fini a se stessi ma si coniugano ad un fine artistico di livello, allora per me tutto è “permesso”. Ma evidentemente a differenza di Mustaine è mancato l’uomo, l’artista e forse anche una Sharon/badante a gestire il tutto. 9 Un bell\'articolo onesto che riesce a separare l\'uomo (decisamente discutibile) dall\'artista (cui tutti noi dobbiamo qualcosa). I miei primi Maiden in tempo reale furono quelli tra Somewhere in Time (i video che passavano su Videomusic) e Seventh Son (l\'intero album)... Li conoscevo di nome, ma non li avevo mai realmente ascoltati. Mi piacquero e così andai a ritroso. Beh, bello e perfetto come il debutto per me non ne hanno mai fatti. Canzoni che avevano un fascino oscuro, ancora \"underground\", che pescavano negli anni \'70, ma che suonavano (e suonano tutt\'oggi) fresche. Gli arpeggi di Strange World sono inquietanti e al contempo ipnotici. Devo associare una colonna sonora ai Grandi Antichi di Lovecraft? E a quel disco che penso. E non è possibile immaginarlo senza quella voce: autentica, operaia, violenta e melodica. Un talento buttato via, ma almeno in un disco (per me) è stato un top player, anzi IL top player di quella stagione. 8 Passare un pomeriggio con un idolo di gioventù non è fortuna che capita a tutti, così come far rivivere quel quattordicenne non è cosa per tutti. STAY ROCK Raven!!! Run Free PAUL. 7 da quando sono entrato seriamente nel mondo dell\'hard n heavy paul è forse il primo che vedo andarsene. ronnie james dio, lemmy, quorthon... tutti morti quando manco li conoscevo o manco ero nato. quindi è la prima volta che provo la tristezza per la morte di un personaggio del genere e mi ha colto alla sprovvista perché sì era messo male, ma non pensavo così male. bell\'articolo raven, certe espressioni che hai usato sono proprio perfette 6 Bell\' articolo. Non sono però mai stato vicino a questo personaggio. I Maiden li conobbi e amai con Bruce e i primi due album li recuperai un po\' dopo. Tra l\'altro killers , il secondo ,tranne un paio di pezzi mi ha sempre annoiato a morte. Lui è un perdente, un peccatore seriale, quindi non poteva che starmi simpatico. 5 Non sono mai stato interessato ad andare a vederlo dal vivo e alcuni dei motivi sono stati riportati in questo articolo e lo dico con rammarico... Amo i primi due album degli Iron Maiden (anche la produzione successiva) e del DiAnno post-Maiden non mi sono affatto dispiaciuti i Battlezone che avevano un sound più Americano e in linea con il periodo il resto della sua discografia solistica mi é totalmente ignoto. 4 E io che pensavo avesse dei difetti, e invece... 3 ....ottimo articolo....complimenti.... 2 Di quei early eighties ricordo una incredibile cover su uno dei primi numeri di rockerilla proprio di di anno. Era un modo per riconoscere che gli iron maiden stavano facendo qualcosa di molto importante in ambito heavy metal, considerando che all epoca di metallari eravamo in pochi. Di anno era sicuramente una persona esuberante (per usare un eufemismo) e destabilizzante all interno di una band. Troppo per l equilibrio degli iron maiden. Restano cmq due albums imprescindibili per l heavy metal e il suo lascito iscritto nella storia dell heavy metal. Rip 🤘🎸🔥 1 Complimenti Raven,articolo bello e triste allo stesso tempo.Come al solito invidia per chi ha potuto vivere quel periodo straordinario.