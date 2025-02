IO STO CON WILLY COYOTE - Il nuovo libro di Enrico Rocci

10/02/2025 (75 letture) Dell'autore in questione ci siamo già occupati in occasione dell'uscita e della ristampa di Il culto dell'albero porcospino, pubblicazione che ci ha segnalato Rocci come autore interessante e sempre un po' “laterale” nelle argomentazioni scelte. E anche stavola lo ha confermato





FICHI SECCHI PER IL COYOTE

Già autore del libro appena segnalato, ma anche di altre opere tra cui un romanzo intitolato Nozze chimiche coi fichi secchi, Enrico Rocci torna adesso sotto i riflettori con una nuova opera intitolata Io sto con Willy Coyote: C.C. Dai That's All Folks! agli Anuseye, dedicata alla figura di Claudio ColaianniThat's All Folks! e gli Anuseye. Certamente un lavoro di nicchia, riservato a un pubblico di appassionati, ma tra le pagine del libro di Rocci saranno tanti i nomi di interesse comune a venire fuori. Oltre allo spazio dedicato al protagonista, condito da tantissimi aneddoti e completato da una parte fotografica molto gustosa, troviamo infatti un elenco redatto in ordine alfabetico relativo a tantissime band non di rado presenti sulle nostre pagine. Con tanto di cenni biografici su ognuna di loro. Questo consente al lettore esperto di rapportarsi con un terreno conosciuto e di approfondire la storia delle due principali e del loro mentore, e ai meno esperti di farsi un'idea concreta di quanto l'Italia sia comunque protagonista anche in questo campo. Spesso nel disinteresse di molti addetti ai lavori e ascoltatori.



LA MORTE VIENE DALLO SPAZIO E POI SI VA A MESSA

Da non sottacere lo stile di Enrico. “Facile” nel senso migliore del termine e condito spesso da quella sana dose di ironia che rende tutto più leggero e fruibile. Senza contare che si tratta di uno che conosce molto bene la materia che tratta. Davvero divertente, quindi, leggere le storie rock che hanno contraddistinto la vita e la carriera on the road di Colaianni, dalle quali si desume quanta passione e forza di volontà servano dalle nostre parti per andare avanti per anni coi propri progetti musicali. E come detto, dopo la consistente parte fotografica troviamo uno spazio guida organizzato in forma di brevi schede, dedicato a gruppi quali Bretus, Desert Wizard, Di'Aul, Doomraiser, El Rojo, Funeral Mantra, Godwatt, La Morte Viene Dallo Spazio, Messa, Nibiru, Ufomammut e tanti altri che sarebbe troppo lungo citare. Se volete avere una testimonianza di cosa vuol dire fare musica in un ambiente sfavorevole seguendo progetti senza speranza di arrivare al successo e di conoscere tante band italiane che fanno parte di questo schieramento, Io sto con Willy Coyote: C.C. Dai That's All Folks! agli Anuseye è per voi.



Titolo: Io sto con Willy Coyote: C.C. Dai That's All Folks! agli Anuseye

Casa Editrice: Edizioni Vallescrivia

Autore: Enrico Rocci

Formato: 17 x 24

Pagine: 272

Uscita: Settembre 2024

ISBN: 9788889966303

Prezzo: 20,00 €





