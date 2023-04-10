Intervista

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12/10/2026 (489 letture) Uscito il mese scorso, il nuovo album degli Sfregio rimescola parzialmente le carte in tavola. Se il tipico stile della band è sempre lì, i temi affrontati si rivelano nettamente più complessi e delicati. Il disco è infatti un concept sulla religione, un tema che i Nostri affrontano in modo provocatorio quanto critico e talvolta riflessivo -riuscendo sempre e comunque a divertire. Una “svolta” della quale ci parla il leader Seth.



Griso: Inizierei da una domanda apparentemente banale. Che fine ha fatto il vostro logo fallico abituale? Seth: Beh, il mitico logo di cazzi è stato messo un attimo in cantina, diciamo. Non è sparito, esiste sempre e abbiamo anche fatto una versione un po’ più moderna, che abbiamo messo sul retro del disco e che rimarrà comunque il nostro logo. È stato anche oggetto di discussione tra di noi: ci siamo chiesti se fosse il caso di fare un logo completamente diverso oppure di mantenere quello storico, e alla fine abbiamo trovato questo compromesso. Per questo album volevamo qualcosa di un po’ più fine, anche perché la copertina è completamente diversa da quello che abbiamo sempre fatto. Essendo poi un concept, l’immagine aveva un’importanza particolare e un logo così invasivo secondo noi non ci stava bene. Quindi abbiamo deciso semplicemente di metterlo un attimo da parte sulla copertina, senza rinunciare a quello che è comunque il nostro logo.



: Beh, il mitico logo di cazzi è stato messo un attimo in cantina, diciamo. Non è sparito, esiste sempre e abbiamo anche fatto una versione un po’ più moderna, che abbiamo messo sul retro del disco e che rimarrà comunque il nostro logo. È stato anche oggetto di discussione tra di noi: ci siamo chiesti se fosse il caso di fare un logo completamente diverso oppure di mantenere quello storico, e alla fine abbiamo trovato questo compromesso. Per questo album volevamo qualcosa di un po’ più fine, anche perché la copertina è completamente diversa da quello che abbiamo sempre fatto. Essendo poi un concept, l’immagine aveva un’importanza particolare e un logo così invasivo secondo noi non ci stava bene. Quindi abbiamo deciso semplicemente di metterlo un attimo da parte sulla copertina, senza rinunciare a quello che è comunque il nostro logo. Griso: Come dici, anche la copertina è parecchio sobria per i vostri standard. Come mai? Seth: In realtà avevamo provato più volte a farci disegnare qualcosa, ma non ci convinceva niente. Non eravamo nemmeno sicuri di cosa volessimo ottenere veramente. Poi, quando abbiamo visto quella foto, ci siamo guardati e abbiamo detto: “Ok, questa è la copertina”. Da lì è venuto naturale anche pensare a un’immagine diversa dal solito.



: In realtà avevamo provato più volte a farci disegnare qualcosa, ma non ci convinceva niente. Non eravamo nemmeno sicuri di cosa volessimo ottenere veramente. Poi, quando abbiamo visto quella foto, ci siamo guardati e abbiamo detto: “Ok, questa è la copertina”. Da lì è venuto naturale anche pensare a un’immagine diversa dal solito. Griso: La mia interpretazione è che il nuovo album riprenda e porti a compimento le relative novità sperimentate su Malmignotta. Sei d'accordo? Seth: Sì, esattamente. È un percorso che ci sta portando verso una svolta, perché comunque gli Sfregio stanno diventando… stiamo invecchiando, siamo dei poveri stronzi vecchi, in poche parole. (ride) Una volta pensavamo soprattutto a bere, fumare e scopare. Adesso sentiamo anche il bisogno e la voglia di sfregiare altri argomenti, di parlarne a modo nostro, con la nostra ironia e il nostro modo di vedere le cose. È semplicemente cambiato quello che abbiamo voglia di raccontare. E alla fine ci piace vedere dove ci porta quello che facciamo, senza rimanere fermi sempre nello stesso punto.







: Sì, esattamente. È un percorso che ci sta portando verso una svolta, perché comunque glistanno diventando… stiamo invecchiando, siamo dei poveri stronzi vecchi, in poche parole. (ride) Una volta pensavamo soprattutto a bere, fumare e scopare. Adesso sentiamo anche il bisogno e la voglia di sfregiare altri argomenti, di parlarne a modo nostro, con la nostra ironia e il nostro modo di vedere le cose. È semplicemente cambiato quello che abbiamo voglia di raccontare. E alla fine ci piace vedere dove ci porta quello che facciamo, senza rimanere fermi sempre nello stesso punto. Griso: Da dove è venuta la spinta per una tale evoluzione? Si è trattato di uno obiettivo voluto, o piuttosto di un risultato naturale? Seth: È un risultato naturale, è l’evoluzione di una band. Sarebbe stato abbastanza banale e anche poco stimolante rimanere fissati sempre sugli stessi argomenti. Con il tempo cambiano le persone, cambiano le esperienze e cambiano anche le cose che hai voglia di raccontare. Non ci siamo messi a tavolino dicendo “adesso facciamo un disco più evoluto”: semplicemente è quello che ci è venuto da scrivere.



: È un risultato naturale, è l’evoluzione di una band. Sarebbe stato abbastanza banale e anche poco stimolante rimanere fissati sempre sugli stessi argomenti. Con il tempo cambiano le persone, cambiano le esperienze e cambiano anche le cose che hai voglia di raccontare. Non ci siamo messi a tavolino dicendo “adesso facciamo un disco più evoluto”: semplicemente è quello che ci è venuto da scrivere. Griso: L'album non ha perso il vostro tipico marchio di fabbrica, ma alcuni testi sono indubbiamente più impegnati che in passato. Temete di aver deluso o confuso i fan di vecchia data? Seth: Beh, questo è un complimento. Il marchio di fabbrica deve sempre rimanere, perché comunque, anche se trattiamo argomenti diversi, siamo sempre gli Sfregio, con la stessa voglia di essere scomodi. Penso che anche il pubblico, i veri fan, debbano evolversi insieme alla band. La cosa bella è riuscire a mantenere la propria identità senza snaturarsi, e credo che i fan possano apprezzare proprio questo: trovare in ogni album qualcosa di diverso da ascoltare, ma riconoscere comunque gli Sfregio. E poi, a volte, anche una cosa fatta per provocare o per far ridere può portarti a riflettere. Questa per me è una cosa fondamentale, un po’ come nella stand-up comedy: si può parlare di tutto, si può far ridere su tutto, ma allo stesso tempo si può anche far pensare.



: Beh, questo è un complimento. Il marchio di fabbrica deve sempre rimanere, perché comunque, anche se trattiamo argomenti diversi, siamo sempre gli, con la stessa voglia di essere scomodi. Penso che anche il pubblico, i veri fan, debbano evolversi insieme alla band. La cosa bella è riuscire a mantenere la propria identità senza snaturarsi, e credo che i fan possano apprezzare proprio questo: trovare in ogni album qualcosa di diverso da ascoltare, ma riconoscere comunque gli. E poi, a volte, anche una cosa fatta per provocare o per far ridere può portarti a riflettere. Questa per me è una cosa fondamentale, un po’ come nella stand-up comedy: si può parlare di tutto, si può far ridere su tutto, ma allo stesso tempo si può anche far pensare. Griso: Quali riscontri avete avuto fino ad ora? Seth: L’album è uscito da poco, quindi è ancora presto per fare un bilancio vero e proprio. Però la cosa che mi ha fatto veramente piacere è che, sia nei commenti dei fan sia nella stampa, ho visto che è finalmente caduto quel marchio di band demenziale che ci portavamo dietro. Questa è una cosa a cui tenevo particolarmente.



Ne avevamo già parlato ai tempi di Malmignotta, ma fondamentalmente noi non lo siamo mai stati. Abbiamo parlato di cazzate, questo è vero, ma la nostra attitudine è sempre stata molto seria. Soprattutto dal vivo, che è poi l’immagine reale della band: non siamo quattro cazzoni che si mettono quattro maschere e fanno i coglioni. Siamo una band che suona, che fa thrash metal, punk, rock’n’roll, e questa è la nostra identità. Credo che questo disco abbia messo ancora più in evidenza questa attitudine, e sentirsi fare certi tipi di domande e leggere certe osservazioni è veramente un piacere. Significa che quello che volevamo comunicare è arrivato.



: L’album è uscito da poco, quindi è ancora presto per fare un bilancio vero e proprio. Però la cosa che mi ha fatto veramente piacere è che, sia nei commenti dei fan sia nella stampa, ho visto che è finalmente caduto quel marchio di band demenziale che ci portavamo dietro. Questa è una cosa a cui tenevo particolarmente.Ne avevamo già parlato ai tempi di, ma fondamentalmente noi non lo siamo mai stati. Abbiamo parlato di cazzate, questo è vero, ma la nostra attitudine è sempre stata molto seria. Soprattutto dal vivo, che è poi l’immagine reale della band: non siamo quattro cazzoni che si mettono quattro maschere e fanno i coglioni. Siamo una band che suona, che fa thrash metal, punk, rock’n’roll, e questa è la nostra identità. Credo che questo disco abbia messo ancora più in evidenza questa attitudine, e sentirsi fare certi tipi di domande e leggere certe osservazioni è veramente un piacere. Significa che quello che volevamo comunicare è arrivato. Griso: In effetti, in occasione dell'uscita di Malmignotta, mi dicesti che l'etichetta di band demenziale iniziava ad andarvi stretta. Come vedete le cose oggi? Siete ufficialmente passati dall'altro lato? Seth: Sì, assolutamente sì. E di questo siamo molto contenti, anche perché Metallized è stata una delle prime webzine che aveva notato questa cosa e ne aveva parlato già ai tempi di quel disco. Adesso, piano piano, ci sembra che anche gli altri si stiano accodando e siamo molto contenti di aver dato questa nuova immagine di noi. Per noi è importante differenziarci da tutto quel filone pseudo-demenziale italiano, con il quale non ci siamo mai sentiti poi così affini, ecco. Abbiamo sempre avuto un’altra attitudine e adesso ci sembra che questa cosa sia molto più chiara.



: Sì, assolutamente sì. E di questo siamo molto contenti, anche perchéè stata una delle prime webzine che aveva notato questa cosa e ne aveva parlato già ai tempi di quel disco. Adesso, piano piano, ci sembra che anche gli altri si stiano accodando e siamo molto contenti di aver dato questa nuova immagine di noi. Per noi è importante differenziarci da tutto quel filone pseudo-demenziale italiano, con il quale non ci siamo mai sentiti poi così affini, ecco. Abbiamo sempre avuto un’altra attitudine e adesso ci sembra che questa cosa sia molto più chiara. Griso: Come detto, alcuni testi sono più strutturati che in passato, ma il disco non tradisce la vostra identità. È stato difficile conservare questo equilibrio? Seth: No, non è stato difficile, perché diciamo che di solito sono sempre io a lavorare molto sui testi, con l’ausilio del Grinder, con cui ci confrontiamo praticamente ogni giorno, ogni ora. Parliamo di cosa trattare, di cosa fare, di dove andare a parare, poi io elaboro il testo e cerco di dire quello che mi passa per la testa. E poi, quando ci vediamo in sala, diciamo che noi siamo quelli. Quindi qualsiasi tipo di genere venga fuori dalle nostre dita, alla fine rimane sempre quell’attitudine, quel rock’n’roll che ci contraddistingue. La mia chitarra sporca e puzzolente, le batterie di Ylme frenetiche e potenti, il basso incredibile del Grinder, che pesca delle note impossibili, e le note del Doc che si incastrano alla perfezione: quella è la formula. Sarà molto difficile, se non impossibile, spezzare questa magia, perché alla fine quella è la nostra identità musicale.



: No, non è stato difficile, perché diciamo che di solito sono sempre io a lavorare molto sui testi, con l’ausilio del, con cui ci confrontiamo praticamente ogni giorno, ogni ora. Parliamo di cosa trattare, di cosa fare, di dove andare a parare, poi io elaboro il testo e cerco di dire quello che mi passa per la testa. E poi, quando ci vediamo in sala, diciamo che noi siamo quelli. Quindi qualsiasi tipo di genere venga fuori dalle nostre dita, alla fine rimane sempre quell’attitudine, quel rock’n’roll che ci contraddistingue. La mia chitarra sporca e puzzolente, le batterie difrenetiche e potenti, il basso incredibile del, che pesca delle note impossibili, e le note delche si incastrano alla perfezione: quella è la formula. Sarà molto difficile, se non impossibile, spezzare questa magia, perché alla fine quella è la nostra identità musicale. Griso: Come mai affrontare un tema così vasto ma sul quale è già stato detto di tutto come la religione? Seth: In realtà la cosa è nata quasi all’improvviso. Avevamo semplicemente voglia di dare il nostro punto di vista su un argomento che sappiamo essere trito e ritrito, perché sulla religione è già stato detto veramente di tutto. Proprio per questo volevamo cercare di non essere banali e di dare il nostro punto di vista sulla religione in generale.



: In realtà la cosa è nata quasi all’improvviso. Avevamo semplicemente voglia di dare il nostro punto di vista su un argomento che sappiamo essere trito e ritrito, perché sulla religione è già stato detto veramente di tutto. Proprio per questo volevamo cercare di non essere banali e di dare il nostro punto di vista sulla religione in generale. Griso: Come siete arrivati a questo risultato? Seth: Nonostante si chiami Non Credo, l'album in realtà non critica mai la fede in sé. Quella è una cosa libera, personale, che appartiene alle persone. Critica piuttosto tutto quello che c’è intorno: il modo in cui la religione può essere strumentalizzata, utilizzata e trasformata in qualcosa di diverso. Ho studiato parecchio per arrivare a scrivere questi testi, perché non volevo dire stronzate o affrontare argomenti così complessi in maniera superficiale. Alcuni brani, infatti, trattano temi abbastanza complicati.



: Nonostante si chiami, l'album in realtà non critica mai la fede in sé. Quella è una cosa libera, personale, che appartiene alle persone. Critica piuttosto tutto quello che c’è intorno: il modo in cui la religione può essere strumentalizzata, utilizzata e trasformata in qualcosa di diverso. Ho studiato parecchio per arrivare a scrivere questi testi, perché non volevo dire stronzate o affrontare argomenti così complessi in maniera superficiale. Alcuni brani, infatti, trattano temi abbastanza complicati. Griso: Hai qualche esempio? Seth: Burqa ma donna parla della violenza sulle donne e affronta anche un tema molto delicato come quello del burqa. È un argomento su cui spesso vengono date informazioni parziali o addirittura sbagliate, anche da parte di chi dovrebbe fare informazione, come giornalisti e politici. E alla fine certe cose entrano nella testa della gente e diventano quasi delle verità assolute. Noi non vogliamo certo fare i paladini di sto cazzo, quelli che hanno la verità assoluta in bocca. Però trattare temi così delicati, che vengono anche molto travisati, è difficile. Molto difficile. E proprio per questo mi ha fatto veramente piacere affrontarlo, cercando di dare il nostro punto di vista senza pretendere di avere la verità in tasca.







E anche la title track, Non Credo, ha un punto di vista particolare. Il testo parla dal punto di vista di un prete che non crede più al marciume che vede all’interno della Chiesa. È un’idea che riprende anche le parole e la figura di Don Gallo e, più in generale, di quei preti che hanno messo in discussione certe dinamiche, hanno rivoluzionato il modo di pensare di molte persone e hanno cercato di fare del bene. Quindi, paradossalmente, anche dentro un disco che si chiama Non Credo c’è spazio per parlare di persone di fede che hanno avuto un ruolo importante e positivo.



parla della violenza sulle donne e affronta anche un tema molto delicato come quello del burqa. È un argomento su cui spesso vengono date informazioni parziali o addirittura sbagliate, anche da parte di chi dovrebbe fare informazione, come giornalisti e politici. E alla fine certe cose entrano nella testa della gente e diventano quasi delle verità assolute. Noi non vogliamo certo fare i paladini di sto cazzo, quelli che hanno la verità assoluta in bocca. Però trattare temi così delicati, che vengono anche molto travisati, è difficile. Molto difficile. E proprio per questo mi ha fatto veramente piacere affrontarlo, cercando di dare il nostro punto di vista senza pretendere di avere la verità in tasca.E anche la title track,, ha un punto di vista particolare. Il testo parla dal punto di vista di un prete che non crede più al marciume che vede all’interno della Chiesa. È un’idea che riprende anche le parole e la figura di Don Gallo e, più in generale, di quei preti che hanno messo in discussione certe dinamiche, hanno rivoluzionato il modo di pensare di molte persone e hanno cercato di fare del bene. Quindi, paradossalmente, anche dentro un disco che si chiamac’è spazio per parlare di persone di fede che hanno avuto un ruolo importante e positivo. Griso: Mi è parso che, musicalmente, Non Credo sia nettamente più duro del predecessore. Come mai? Seth: Non lo so, è uscito così. Probabilmente la pesantezza dei testi ha fatto sì che anche la musica andasse nella stessa direzione. Siamo molto contenti della parte musicale, ci abbiamo lavorato veramente tanto in sala e alla fine siamo riusciti a tirare fuori quello che volevamo. Quindi non è stata una scelta fatta a tavolino del tipo “adesso facciamo un disco più duro”: è venuto fuori così, probabilmente anche perché quello che avevamo da dire ci ha portato naturalmente in quella direzione.



: Non lo so, è uscito così. Probabilmente la pesantezza dei testi ha fatto sì che anche la musica andasse nella stessa direzione. Siamo molto contenti della parte musicale, ci abbiamo lavorato veramente tanto in sala e alla fine siamo riusciti a tirare fuori quello che volevamo. Quindi non è stata una scelta fatta a tavolino del tipo “adesso facciamo un disco più duro”: è venuto fuori così, probabilmente anche perché quello che avevamo da dire ci ha portato naturalmente in quella direzione. Griso: Forse è un po' presto per dirlo, ma Non Credo segna l'inizio di un nuovo corso, o si tratta di un episodio puntuale? Seth: No, sicuramente Non Credo è un disco particolare, anche perché è un concept. Però non credo sia un episodio isolato. Di sicuro non potremo mai tornare indietro e fare dischi come Zabbaglioni e Rock’n’Roll o Marcio nel Cervello, perché ormai abbiamo fatto un percorso e siamo cambiati. Sinceramente non so dove ci porterà, ma stiamo già scrivendo nuovi brani e abbiamo proprio voglia di continuare a parlare di cose che ci sono vicine e che ci riguardano da vicino. Abbiamo tutti più di quarant’anni, quindi è anche normale che siano cambiate le cose che abbiamo voglia di raccontare. Quello che non è cambiato, e che non cambierà, è il modo in cui vogliamo farlo: a modo nostro, senza troppi cazzi e continuando a rompere le palle. : No, sicuramenteè un disco particolare, anche perché è un concept. Però non credo sia un episodio isolato. Di sicuro non potremo mai tornare indietro e fare dischi come, perché ormai abbiamo fatto un percorso e siamo cambiati. Sinceramente non so dove ci porterà, ma stiamo già scrivendo nuovi brani e abbiamo proprio voglia di continuare a parlare di cose che ci sono vicine e che ci riguardano da vicino. Abbiamo tutti più di quarant’anni, quindi è anche normale che siano cambiate le cose che abbiamo voglia di raccontare. Quello che non è cambiato, e che non cambierà, è il modo in cui vogliamo farlo: a modo nostro, senza troppi cazzi e continuando a rompere le palle.





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