KRILLOAN: ascolta la titletrack del nuovo album

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PALAZZETTO DELLO SPORT TOMMASO VALERIANO - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

23/08/24
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23/08/24
MARLENE KUNTZ
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23/08/24
DAIANA LOU
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23/08/24
DISCHARGE + SCHIZO + ADVERSOR
FESTA BIKERS, VIALE PADANIA 1 - COLOGNO AL SERIO (BG)

23/08/24
ROCK INN SOMMA (day 1)
AREA FESTE, VIA ROMA 100 - CASORATE SEMPIONE (VA)

24/08/24
DISTORSIONI FEST (day 2)
PALAZZETTO DELLO SPORT TOMMASO VALERIANO - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

24/08/24
RAW POWER
ROCK IN GENONI, VIA ROMA 4 - GENONI (SU)

24/08/24
NECROT + GUESTS
BLACK INSIDE - LONATE CEPPINO (VA)

24/08/24
TYGERS OF PAN TANG + ROD SACRED + ORDALIA + MEGAHERA
CAMPO SPORTIVO COMUNALE SAN BIAGIO – VILLASOR (SU)
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23/08/2024 - 14:39 (40 letture)

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