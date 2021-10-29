AD INFINITUM: in streaming il singolo ''Follow Me Down''

16/10/24
CANDY
Flipping
17/10/24
GHOSTHEART NEBULA
Blackshift
17/10/24
HARVESTMAN
Triptych: Part Three
18/10/24
SWALLOW THE SUN
Shining
18/10/24
FIVE THE HIEROPHANT
Apeiron
18/10/24
FROZEN CROWN
War Hearts
18/10/24
FATE
Reconnect N Ignite
18/10/24
ARIES DESCENDANT
From the Ashes of Deceit
18/10/24
CHRYSALID
Breaking the Chains
18/10/24
IMMORTAL BIRD
Sin Querencia
12/10/24
WINE AND FOG FEST
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
12/10/24
ROBERT PLANT
TEATRO VERDI, VIA GHIBELLINA 99 - FIRENZE
12/10/24
ARCANUM FEST 2024 (day 2)
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
12/10/24
RAPPRESAGLIA + THE CROOKS
MASNADA - BRUGHERIO (MB)
12/10/24
PUNK FOR PALESTINE
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO
12/10/24
PLAKKAGGIO + RICCOBELLIS + MINERS + PRODOTTI LOCALI
CSA PACI PACIANA - VIA MARIO CERMENATI - BERGAMO
12/10/24
RONCAGLIA ROCK FESTIVAL 2024
ENIGMA BAR, VIA ALLA ROSSA 14 - MENDRISIO (SVIZZERA)
12/10/24
ROME CARNAGE EXTREME FEST II
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
12/10/24
ROME CARNAGE EXTREME FEST
DEFRAG - ROMA
12/10/24
BIG CITY GERMS
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO