CANDICE NIGHT: ascolta ''The Last Goodbye'' con Ritchie Blackmore

16/03/2025 - 18:09 (144 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 Per quei pochi secondi si poteva a questo punto chiamare il Maestro...perdonami. 3 L\'ho ascoltata due volte. Distrattamente d\'accordo, ma...ma adesso metto su Spotlight kid 2 Rob,dal minuto 1:36 al 2:12 c\' la chitarra acustica 1 E Lui cosa suona? Il piano? Il violoncello?