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18/04/25
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18/04/25
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18/04/25
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19/04/25
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19/04/25
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20/04/25
ELEINE
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LEGEND CLUB - MILANO
CRYPTOPSY: dettagli e singolo del nuovo album ''An Insatiable Violence''
15/04/2025 - 16:18 (110 letture)

lisablack
Martedì 15 Aprile 2025, 20.56.35
2
Grandissimi... Non vedo l\'ora
lethalzorker
Martedì 15 Aprile 2025, 17.25.26
1
Giganti! As Gomorrah Burns l\'ho finito da quante volte l\'ho sentito, un vero must !! ll mondo ha sempre piu\' bisogno di brutal death metal per tenere alla larga tante cagate pop uscite ultimamente e recensite su questo sito!
RECENSIONI
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