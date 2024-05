DETTAGLI EVENTO SECRET SPHERE + INNER VITRIOL + MVP 24/05/2024 SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO) https://www.facebook.com/events/921742655826817/ GRUPPI

► 20.00 - 𝐀𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐕𝐨𝐢𝐝

► 20.45 - 𝐃𝐚𝐫𝐤 𝐀𝐠𝐞𝐬

► 21.30 - 𝐈𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐕𝐢𝐭𝐫𝐢𝐨𝐥

► 22.20 - 𝐌𝐕𝐏

► 23.15 - 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐒𝐩𝐡𝐞𝐫𝐞 NOTE

- Quota di partecipazione in loco: 12 euro

- Ingresso gratuito per under 12 accompagnati.