GRAVEYARD: iniziate le registrazioni del nuovo disco

18/12/2017 - 21:02 (84 letture)



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 3 Per adesso non hanno mai tradito le attese, vediamo anzi sentiremo... 2 *tra quelle nate recentemente!!! 1 Incrociamo le dita per la mia hard rock band preferita! (insieme ai Kadavar, ovvio!)