ERYN NON DAE.: in streaming il brano 'Halo'

02/03/18
MICHAEL SCHENKER FEST
Resurrection
02/03/18
DEFCTO
Nemesis
02/03/18
ANCST
Ghosts of the Timeless Void
02/03/18
SAVAGE HANDS
Barely Alive
02/03/18
DIVINE REALM
Nordicity
02/03/18
MARCO MENDOZA
Viva La Rock
02/03/18
SCHATTENMANN
Licht An
02/03/18
DISEASE ILLUSION
After the Storm
03/03/18
MICHAEL KRATZ
Live Your Life
05/03/18
MY OWN PRISON
Comatose
01/03/18
THERION + IMPERIAL AGE (ANNULLATO!)
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
01/03/18
AMENRA + BORIS
MONK - ROMA
01/03/18
THERION + IMPERIAL AGE + NULL POSITIV
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
02/03/18
THERION + IMPERIAL AGE
ORION - CIAMPINO (RM)
02/03/18
AMENRA + BORIS
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
02/03/18
LAIBACH
ZONA ROVERI - BOLOGNA
02/03/18
DESPITE EXILE
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
02/03/18
LAMBSTONE
TRAFFIC CLUB - ROMA
02/03/18
THERION + IMPERIAL AGE + NULL POSITIV
ORION LIVE - CIAMPINO (RM)
02/03/18
NEW DISORDER + GAME ZERO
FUCKSIA CLUB - ROMA