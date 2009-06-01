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03/03/18
THERION + IMPERIAL AGE
ZONA ROVERI - BOLOGNA

03/03/18
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OFFICINE SONORE - VERCELLI

03/03/18
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03/03/18
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PATATRACK CLUB - PORCARI (LU)

03/03/18
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DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS - COMO

03/03/18
FOLKSTONE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

03/03/18
SABOTAGE + FINGERNAILS + BAPHOMET'S BLOOD + OTHER
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/03/18
VICENZA FOLK METAL FESTIVAL
ENJOY CLUB - TORRI DI QUARTESOLO (VI)

03/03/18
TMA NIGHT
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

03/03/18
THERION + IMPERIAL AGE + NULL POSITIV
ZONA ROVERI - BOLOGNA
EXHORDER: disponibile il live video ufficiale di 'Legions Of Death' con la nuova line-up
03/03/2018 - 11:36 (96 letture)

Aceshigh
Sabato 3 Marzo 2018, 16.07.10
3
Graditissimo ritorno!!! Mi sembrano in forma!!!!! ... a questo punto voglio un nuovo album (che spero si rifaccia al sound di Slaughter in the Vatican e non a quello di The Law). P.s.: Kyle Thomas è il sosia statunitense del Chiodaroli?
rik bay area thrash
Sabato 3 Marzo 2018, 15.43.23
2
Un ritorno di spessore live molto coinvolgente, acustica del locale molto buona e suoni decisamente all' altezza.
freedom
Sabato 3 Marzo 2018, 12.49.55
1
Assurdo come il suono sia quasi identico a quello del disco. Grande performance.
RECENSIONI
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