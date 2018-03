EXHORDER: disponibile il live video ufficiale di 'Legions Of Death' con la nuova line-up

03/03/2018 - 11:36 (96 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 3 Graditissimo ritorno!!! Mi sembrano in forma!!!!! ... a questo punto voglio un nuovo album (che spero si rifaccia al sound di Slaughter in the Vatican e non a quello di The Law). P.s.: Kyle Thomas il sosia statunitense del Chiodaroli? 2 live molto coinvolgente, acustica del locale molto buona e suoni decisamente all' altezza. Un ritorno di spessorelive molto coinvolgente, acustica del locale molto buona e suoni decisamente all' altezza. 1 Assurdo come il suono sia quasi identico a quello del disco. Grande performance.