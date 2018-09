STEVE PERRY: diffuso il video del nuovo singolo

05/09/2018 - 14:03 (128 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 3 Approvo in pieno @Rob! Qui fa un pò piangere noi 2 Per un paio di battute inizia come una versione alternativa di Lights ed ero esaltato, ma poi prosegue senza particolari guizzi: è un brano discreto e poco più. Se deve essere una questione di lacrime allora mi spiace, ma lo preferivo quando piangeva (I'm cryin' è una delle più belle canzoni dei Journey) 1 Mazza...che du coioni....scusate l'espressione 😅...speriamo non siano tutte cosi