NOCTURNUS A.D.: tutti i dettagli del nuovo disco e un nuovo brano

21/03/2019 - 15:19 (194 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 11 mazzata . 10 @d.r.i menzionavo The Key non solo perché è effettivamente il più iconico degli album prodotti dai Nocturnus, ma anche perché Browning ha dichiarato esplicitamente che questo nuovo disco è la diretta continuazione di quello. Ora faccio una specifica nel testo per non creare ulteriori fraintendimenti. 9 @dri ok capisco cosa intendi 8 Certo che li consideriamo @Gals ma nel pezzo secondo me ci sta benissimo citare "l'iconico The Key" 7 Silvia più che altro da come è stata scritta la notizia sembra che abbiano fatto solo the key e basta...ethereal ha una formazione differente 6 Quindi Silvia visto che kill em all è stato uno spartiacque, ride e master non li consideriamo? Threshold fu una bomba eh.. Inoltre stilisticamente e tecnicamente era un deciso passo avanti. Etheral tomb non pervenuto. 5 E chi se lo sarebbe mai immaginato che i Nocturnus tornavano in pista... Welcome! Il pezzo non mi dispiace vedremo. 4 Beh però The Key secondo me ha segnato un genere, è stato uno spartiacque a mio parere 3 Bravo DRI. Threshold era una bomba. Speriamo dai. Il suono sembra esserci. 2 Comunque non capisco perchè nella news si parli solo di the key come se fosse l'unico e utlimo album di questa band mentre esiste anche quel capolavoro chiamato threshold con in pratica la stessa formazione. Posso capire non considerare ethereal, ma threshold sì 1 Speriamo in bene!