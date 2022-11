PANTERA: i dettagli dell'unica data in Italia in occasione del The Return Of The Gods

30/11/2022 - 10:07 (476 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 20 Ne è passato di tempo... 19 Naturalmente per modena intendo il Moster e Firenze invece la tournee di Ram it down 18 Anselmo ha regalato un senso di ribellione a questo mondo che ci vuole cadaveri ambulanti!!! 17 Nell'ultimo concerto degli slayer in italia (verona) PHIL ANSELMO & THE ILLEGALS hanno fatto tutti brani dei Pantera. Vi assicuro che sono stati una bomba. Certo, io li ho visti anche a Modena e ancora prima a Firenze di spalla ai Priest ed erano tutt'altro, però a Verona è stato un gran bel concerto. 16 Non so se ci siano ancora ma ricordo una tribute dei Pantera che si chiamava Cowboys from hell, da Varese se non sbaglio. Erano impeccabili. Ecco piuttosto andrei a vedere loro.... 15 Considerando che Anselmo è senza voce da quasi vent'anni, non dirri neanche che sia la "migliore"... a questo punto, mi spiace, ma è davvero solo una brutta pagina per quanto mi riguarda. Mi spiace che nel mezzo ci siano musicisti che stimo. 14 Difatti è un tributo. È la miglior cover band dei Pantera che ci possa essere. 13 Sarò banale ma questi non sono i Pantera, possono essere bravi e carismatici ma per quel che mi riguarda hanno la stessa attrattiva che potrebbe avere una cover band da osteria 12 Vulgar Dispense Of Money 11 Mi correggo, loro la definiscono una band di tributo, non una reunion... 10 @MH la penso esattamente come te, ma da quello che ho capito leggendo un pò in rete, per questioni legali devono usare il nome Pantera, così anche le famiglie di Dimebag e Vinnie Paul possono avere dei benefici economici da questo tour, cioè una parte degli introiti va alle famiglie Abbott per contratto: al contrario se usassero un nome diverso non percepirebbero nulla. Tutto ciò è un pò paradossale, considerando che nè Dimebag, nè Vinnie volevano minimamente questa reunion, ma tant'è... 9 Nel video campeggia la scritta "PANTERA - featuring Philip H. Anselmo, Rex Brown, Charlie Benante, Zakk Wilde", con a fianco i fratelli Abbott sorridenti. Un solo grosso "mah" può commentare una simile zozzeria. 8 ma usare un nome tipo Death to All come fecero per il tributo? pareva brutto? 7 PORCA ZOZZA! 6 Spero sia bello per chi ci andrà, io non ci penso minimamente. 5 Forse faranno anche un bel show, ma probabilmente Anselmo cantera' da schifo, lo vidi con i down nel 2009 al gods ed era già bollito ai tempi. 4 Sono convinto che faranno uno show della madonna, sono tutti bravi musicisti, abituati al grande pubblico, e sono certo che spaccheranno il culo a tutti. Detto questo è uno show che onestamente mi interessa poco, i Pantera veri sono morti con i fratelli Abbott, questo è una band tributo, che per quanto bella possa essere, rimane una tribute band. E vedere il nome dei Pantera sventolato così altisonante, non mi piace granchè, dato che alla fine è una roba fatta solo a scopo di denaro... 3 Penso che cover band più carismatica e intrisecamente migliore di questa non esista. Wild userà ampli a valvole o transistor? 2 si dai metal e birra fino a scoppiare 1 chi ne vuole dire qualcosa per questa riunione ???? avete delle aspettative ???? non ne averte ???? cosa ci aspettera ??? boh , ( so solo che secondo me potevano fare questa cosa bene prima ) ma il tempo è ora , chi puo essere il fulcro della band , zakk ??? ho paura che possono fare cose piu che buone o anche meno , chissa .......mi auguro che facciano un buon lavoro e basta