ROCK THE CASTLE: l'edizione 2023 non si farà

06/12/2022 - 21:13



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 9 Sedatelo. 8 Ma meno male che è saltato questo furto legalizzato, meno male... Dovevate vederlo...sembrava di essere a Guantanamo, guardie ovunque a presidiare il perimetro del castello, manco nel medioevo, divieto di portar dentro anche solo un pacchetto di fazzoletti, divieto di uscire dal festival, prezzi delle consumazioni assurde. Ah, per inciso, io non ci sono andato, sono solo passato a curiosare e a parlare con qualche presente. Non mi piace augurare il male a nessuno, ma questi se lo meriterebbero. Anzi magari qualcosa gli sta già arrivando, a quanto pare. Non ci si scappa. 7 Almeno cmq si gode leggendo mentecatti del genere e facendosi le solite grasse risate... tra l'altro pensano che io li legga, qui o altrove... ahahahahahahahah... so già tutto prima, non c'è bisogno di leggerli ogni volta, il "copione" è lo stesso da sempre... come i rosiconi che siccome non apprezzano certe band sperano salti tutto per maltempo o altro... vedi un coglione sotto la news del festival degli Slipknot... ahahahahahah... che merdacce secche, merdallari tipici, rovina da sempre della migliore musica che ci sia. 6 Ovviamente il top sono sempre i "nordisti" che frignano quando ogni tanto ci sono vari grandi eventi - ma anche per tutti quelli medi, piccoli da locale ecc. - anche solo a Bologna (altro mondo insomma... Australia proprio, per chi sta al nord-nord) invece della solita Milano o nord-est o dove siano... patetici, ridicoli. 5 Mamma mia che handicappato, da TSO proprio...... 4 Letto post sulla loro pagina Fb, ma immaginavo il motivo già prima ovviamente (e, ma già come seconda motivazione nettamente distante dalla prima, la non disponibilità del posto per lavori o altro). Tutto semplicissimo e logico, inevitabile direi - e vanno considerati in generale anche tutti gli altri festival e concerti che ancora devono annunciare sia la Vertigo stessa e compagnia che tutte le altre grandi, medie, piccole ecc. - ma ovviamente credo che siano già partite le polemiche e stronzate varie dell'italiota medio. Cmq, solo per la cronaca e precisione e che fossero all'interno del festival chiamato RTC o concerti staccati a sé stanti ma sempre nella bella stagione chiaramente, gli Slipknot mi pare c'abbiano suonato lì al castello (o erano previsti in ogni caso e poi saltò tutto per il covid forse), magari con nomi spalla tutti "minori" di quelli che ci sono al loro festival, questo sì, e quindi richiamo un po' minore di gente forse (anche se di solito la grandissima parte del pubblico va per gli headliner a qualsiasi festival), come c'hanno suonato i Tool se non ricordo male, che richiamano gente da fare il pieno al Visarno a Firenze (dove fanno Firenze Rocks dal 2017)... e altri ancora forse che adesso non ricordo. 3 Con quale cazzo di programma copiate i comunicati spesso nelle news, visto che io non leggo un cazzo, vedo solo lo spazio vuoto dopo le prime righe vostre della news? Sono l'unico? Non credo... 2 Spiace, francamente… dopo gli anni di stop pandemici risospendere di nuovo un festival dal grande potenziale come questo è un peccato. La motivazione, per quanto comprensibile, in realtà lascia l’amaro in bocca. 1 Che palle... Bo, capisco il loro discorso, però ci stanno pure una pletora di band medio/grandi o anche solo medie in giro, che sarebbe bello vedere in un festival. Ormai pare si punti solo sui nomi giganti. Bo vabbè, forse sbaglio io