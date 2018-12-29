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SCOTCH CLUB LIVE MUSIC, VIA MILANO 190 - MAGENTA (MI)
DEPARTURE CHANDELIER: dettagli e singolo del nuovo album 'Satan Soldier Of Fortune'
01/12/2023 - 09:52 (81 letture)

No Fun
Venerdì 1 Dicembre 2023, 10.49.11
1
Bella coincidenza l\'uscita di questo album con il film di Ridley Scott anche se non credo che gli serva per un po\' di pubblicità dato il genere di nicchia. L\'album precedente mi era piaciuto, con lo stesso concept napoleonico/satanico.
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