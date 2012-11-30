MONO: disponibile la nuova ''Run On''

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17/05/24
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RECENSIONI
ARTICOLI
11/02/2024
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ROME IN MONOCHROME
Il sottile contrasto tra la grazia, le antiche rovine e la monocromia
02/02/2023
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CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN + RITO PAGANO + STEREOKIMONO + ALDI DALLO SPAZIO
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04/11/2019
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15/09/2018
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ROME IN MONOCHROME
Tra i Cure ed i pischelli c'è un Marr di musica
27/12/2016
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ROME IN MONOCHROME + STILEMA + PROTOTYPE LAB
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21/11/2015
Intervista
ROME IN MONOCHROME
La suggestione musicale della monocromia
06/12/2012
Live Report
BUNKER 66 + BARBARIAN + DEMONOMANCY
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