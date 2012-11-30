MONO: disponibile la nuova ''Run On''

16/05/24
SONS OF CULT
Desolation (EP)
17/05/24
STRYCHNOS
Armageddon Patronage
17/05/24
HIGH NOON KAHUNA
This Place is Haunted
17/05/24
DEMON
Invincible
17/05/24
GATECREEPER
Dark Superstition
17/05/24
AYREON
01011001 – Live Beneath the Waves
17/05/24
MARTY FRIEDMAN
Drama
17/05/24
SLASH
Orgy of the Damned
17/05/24
SOULLINE
Reflections
17/05/24
PAIN
I Am
16/05/24
ISOLA ROCK (day one)
PALARISO - ISOLA ALLA SCALA (VR)
16/05/24
BELL WITCH + THE KEENING
ALTROQUANDO - TREVISO
16/05/24
CULTURA TRES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
17/05/24
ELEPHANT GYM
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
17/05/24
ISOLA ROCK (day two)
PALARISO - ISOLA ALLA SCALA (VR)
17/05/24
GLI ATROCI
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO
17/05/24
OCTOBER TIDE + PONTE DEL DIAVOLO + ECHO + FOR THE STORMS
CSA ARCADIA, VIA LAGO DI TOVEL 18 - SCHIO (VI)
17/05/24
HOUR OF PENANCE
BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI)
17/05/24
BIRDFLESH + GUINEAPIG + GRUMO
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
17/05/24
ANCST + METHEDRINE + HELLCRAWLER + EXIT CATACOMB
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)