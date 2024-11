Live Report

DESTRAGE - Alcatraz, Milano, 20/10/2024

30/10/2024 (343 letture) Finita. La carriera ventennale dei Destrage si è chiusa la scorsa domenica all’Alcatraz, nella Milano che ha dato loro i natali. Forse la migliore band metal italiana di sempre, forse la più innovativa, gruppo di pionieri di un metal estremo, progressivo ed estremamente tecnico fin dal debut Urban Being del 2005, quando i Protest the Hero pubblicavano Kezia e i Between the Buried and Me, Alaska.

Il concerto di addio è anche l’occasione per celebrare il decimo anniversario di Are You Kidding Me? No., verosimilmente punto più alto, più folle -come si può intuire dal titolo- e disco più divertente della loro carriera, per la prima e ultima volta suonato per intero dal vivo.



Ma veniamo al concerto. Un Alcatraz tutto esaurito accoglie la band con un’atmosfera festosa, allo stesso tempo concentrata, ma non malinconica nonostante lo scioglimento annunciato. La location è in questo caso di grande rilievo: è la prima volta che l’acustica rispetta le esigenze di tonalità e accordature della band e della sua musica. Sono stato praticamente a tutti i concerti dei Destrage negli ultimi dieci anni e non ricordo di aver mai sentito un suono così pulito, anzi: nella mia testa ho sempre l’immagine di Paolo Colavolpe quasi sofferente sul palco, che si spinge l’auricolare il più possibile nell’orecchio per avere un’idea di quello che stanno suonando gli altri componenti. Forse solo al concerto di presentazione di A Means to No End al circolo Magnolia, quindi all’aperto, l’acustica era stata migliore, altrimenti alla Santeria Toscana o tanto meno al Mediolanum Forum (quando aprirono per i Protest the Hero di Volition) ampiamente insufficiente. Qui all’Alcatraz Colavolpe si diverte, si muove sul palco e il pubblico può gustare al meglio la sua voce e tutti gli strumenti. Più fermo sul palco Ralph Salati che si esibisce nei suoi mostruosi assoli il cui suono è di una pulizia impressionante; più attivo e interattivo coi fan Matteo Di Gioia, mentre -al solito- è impeccabile il maestro Federico Paulovich alla batteria.

Da segnalare l’assistenza del bassista Giuseppe Colli dei Prospective a rimpiazzare Gabriel Pignata che aveva lasciato nel 2019 con The Chosen One, ora negli RGB invasion. Per l’ultimo album So Much. Too Much questi non era stato rimpiazzato e anche in occasione del concerto alla Santeria Toscana la band si presentava senza bassista, salvo l’apparizione proprio di Pignata per qualche brano degli album precedenti.

Sul palco per due brani anche uno dei più importanti percussionisti italiani, Alex Pacho Rossi -che poi ringrazia la band con una foto su IG-, e per il folle assolo di Are You Kidding Me? No. anche un trombettista di cui purtroppo non sono riuscito a recuperare il nome.

La band vuole che sia una festa e la scaletta rispecchia queste intenzioni. Dopo l’intro, Firestarter dei Prodigy, sale sul palco e apre inaspettatamente con Twice the Price da The Kings Is Fat ‘n’ Old. Con Jade’s Place si chiude anche il miglior concerto dei Destrage, col brano che (anche grazie al music video) li pose all’attenzione dei metallari italiani e del mondo. Sorprendente l’assenza di Double Yeah e la presenza della pesantissima e “oscura” At the Cost of Pleasure rispetto al resto della scaletta. È l’unico brano da The Chosen One (che comunque avrebbe contenuto le più allegre Hey Stranger e About That) e anche l’ultimo album So Much. Too Much. è appena rappresentato con la strumentale Rimashi e l’amata e ironica Italian Boi.

Da notare come il pubblico non si scateni quasi mai in poghi o spintoni, attento e in brodo di giuggiole per l’ultima esibizione dei metalheroes. Si scatena però per il Medley: Matteo di Gioia spiega come per l’ultimo concerto ogni componente avesse in mente brani che desiderava suonare, per cui si sono messi d’accordo con questo mix di tutti i Breakdown più violenti della loro discografia. Mi dispiace non essere riuscito sul momento a prendere nota di tutti i brani coinvolti.



SETLIST Destrage

1. Twice the Price

2. Silent Consent

3. Symphony of the Ego

4. Back Door Epoque

5. Art for Free

6. At the Cost of Pleasure

7. Rimashi

8. Never Ending Mary

9. Are You Kidding Me?No.

- Destroy Create Transform Sublimate

- Purania

- My Green Neighbour

- Hosts, Rifles and Cokes

- G.O.D.

- Where the Things Have No Colour

- Waterpark Bachelorette

- Before, After and All Around

- (Obedience)

- Are You Kidding Me? No.

10. Medley

11. Italian Boi

12. Panda Vs Koala

13. Jade’s Place



I Destrage orgogliosi di dire “All our lives we had more fun saying yes” (come stampato sulle magliette in vendita a 30€) dicono purtroppo di sì anche all’ultima domanda:

-"Ma davvero vi sciogliete?"

-"yes"

-"Are you kidding me?"

-"no"





