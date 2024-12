BUON NATALLO - PARTE SESTA: Il Secret Santa

SECRET SANTA

Ah, è di nuovo quel periodo dell'anno: regali, luci, decorazioni, cibi che fanno alzare l'indice glicemico solo guardandoli, traffico impazzito, cene aziendali impossibili cui sottrarsi, battute del tipo “Allora ci vediamo l'anno prossimo”... e chi più ne ha più ne metta. Ma, negli ultimi anni, sta prendendo piede anche nel nostro Paese una tradizione a stelle e strisce che, quantomeno, consente di farsi qualche risata anche a chi proprio non avverte lo spirito natalizio: il Secret Santa; in sostanza, invece di scambiarsi normalmente doni, si crea un gruppo di amici e/o parenti, si scrivono i nomi di tutti su bigliettini e ciascuno estrae uno di essi, senza farlo vedere agli altri. Così facendo, il fortunato estrattore diviene il Babbo Natale segreto della (s)fortunata persona estratta e, fino all'ultimo, nessuno sa chi regala cosa a chi. E' poi anche possibile scrivere una sorta di lista dei desideri, una versione aggiornata della letterina a Babbo Natale, dove elencare suggerimenti più o meno velati per ciò che si vuol ricevere. Naturalmente, il Secret Santa può portare a risvolti alquanto divertenti, soprattutto se il cilindro sforna il nome di qualcuno cui si regalerebbe più volentieri un'infezione che un cadeaux e se la lista dei desideri NON viene affatto seguita.

Il Secret Santa, ovviamente, ha contagiato (a proposito di infezione) anche le nostre band metal preferite e, in tal caso, il sorteggio è stato alquanto... dispettoso. Volete scoprirne di più? Allora non abbandonateci e continuate la lettura.



DAVE MUSTAINE: SECRET SANTA DEI METALLICA

La malefica urna (no, non parliamo di quella dei sorteggi di Champions) ha subito giocato un tiro mancino a Dave Mustaine, incaricandolo di comprare i regali per i suoi vecchi compagni di avventure. Già in passato, a dire il vero, un Secret Santa aveva suscitato l'ilarità dei partecipanti, con la differenza che in quel caso era stato Lars Ulrich il Secret Santa di Mustaine: quest'ultimo, sulla propria lista dei desideri, aveva scritto: “Vorrei un po' di stabilità per i Megadeth” ed il batterista, perfidamente, gli aveva regalato una finta lettera di licenziamento con scritto: “Dave, sei fuori dal gruppo”. Oltre, ovviamente, a riciclargli un'orrenda confezione da bagno di Tesori d'Oriente.

Pur sperando di leggere sulla lista dei desideri dei Metallica il topicida, il nostro ha potuto riscontrare solamente la presenza di un fucile nuovo di zecca per James, un set di bacchette nuove per Lars ed un nuovo cappello per Robert. Come dite? Manca Kirk? No, secondo Dave non manca nessuno. Il crinito frontman dei Megadeth ha ovviamente interpretato a modo suo la lista: per James ha preso del Viagra, accompagnando il tutto con un bigliettino: “Tranquillo, il tuo fucile tornerà a funzionare”; per Lars ha preso uno splendido set di bacchette, nel senso però di bacchette da sushi, accompagnando il tutto con un corso di batteria for dummies. Per Robert, che tutto sommato non gli sta particolarmente sul cazzo, ha invece preso proprio un cappellino: dei Megadeth. Infine, ha preso per se stesso una spilla con scritto: “The Mechanix > The Four Horsemen”.



GENE SIMMONS: SECRET SANTA DEGLI SLIPKNOT

Con un sorteggio alquanto peculiare, Gene Simmons è stato affibbiato quale Secret Santa agli Slipknot. Se in un primo momento il nostro, notoriamente alquanto tirchio, aveva tirato un sospiro di sollievo, avendo capito di dover fare il regalo agli Sleep, che sono in tre, ha avuto un mezzo mancamento quando in realtà gli hanno fatto notare che i mascheroni di Des Moines sono attualmente in otto. E menomale che non ha dovuto fare da Secret Santa prima della separazione da Craig Jones, quando la line-up era ancora quella classica da nove membri! Gene ha provato a salvarsi sostenendo che Eloy Casagrande sia entrato da poco tempo nella band in pianta stabile e che quindi tecnicamente vada ancora conteggiato come membro dei Sepultura, ma gli è stato intimato di non rompere troppo le balle.

In un secondo momento, Gene ha tentato di organizzarsi su Vinted, Wallapop e Privalia, ma dopo un primo acquisto di un set di tazze a ben 1,20 dollari si è reso conto che si trattava di tazzine da caffè in plastica, peraltro col logo di Starbucks ben impresso. Ha quindi provato con una Smartbox che gli sembrava particolarmente economica, prima che gli spiegassero che prevedeva solo un aperitivo per due persone. “Magari hanno poca fame”, ha provato a giustificarsi. Infine, si è deciso a dare un'occhiata alla lista dei desideri degli ex nove di Des Moines, trovandovi prevedibilmente la richiesta di nuove maschere. Interpretando a suo modo il concetto di maschera, ha quindi avuto il colpo di genio di riciclare loro vecchi trucchi di scena dei KISS, provando peraltro a fingere un furto in magazzino per truffare l'assicurazione, con la segreta speranza di venire arrestato e trascorrere le festività dietro le sbarre, senza tirar fuori un dollaro. Purtroppo per lui, si è ricordato troppo tardi di aver deselezionato dall'ultimo rinnovo della polizza la copertura contro i furti.



ROBB FLYNN: SECRET SANTA DEI DOPE

L'urna è alquanto burlona ed ha sorteggiato Robb Flynn, frontman dei Machine Head, quale Secret Santa dei Dope. Chi cazzo sono i Dope? In realtà non lo so neppure io, li ho conosciuti solo quando il nostro ha vomitato nei loro confronti più veleno di quello che ricevetti io per aver dato 65 a The More Thing Change...

Fatto sta che, pur con palpabile imbarazzo, il nostro ha dichiarato di voler seguire le indicazioni del sorteggio, sostenendo di essere sempre stato estremamente coerente nella propria vita. Sì ok dai, smettetela di ridere. Sulla lista della band di Edsel Dope e soci, in realtà, la scritta presentatasi agli occhi del nostro amico l'ha lasciato un po' interdetto: “Vorremmo essere indicizzati da Google in modo che chi ci cerca trovi noi prima di un fottuto marchio di abbigliamento da neve”. E' tutto vero eh, controllate se non ci credete. Come fare, però, per realizzare effettivamente tale particolare desiderio? Robb ha escluso sin da subito di pagare direttamente Google, giacché già una volta provò a far rimuovere la descrizione “nu metal” dalla pagina di Catharsis su Wikipedia, ricevendo una richiesta che superava di molto l'importo delle vendite stesse del disco. Dai su, non fate gli spiritosi, non gli hanno chiesto due dollari. Il colpo di genio escogitato dal barbuto musicista è quindi stato quello di organizzare un tour dei Machine Head assieme ai Dope, in modo da aiutarli a risalire nell'indicizzazione di Google. Il fatto che abbia messo la sua band come headliner ovviamente non lo turba affatto.



KING DIAMOND: SECRET SANTA DEGLI STRYPER

Il Re Diamante, notoriamente, ama poco il Natale, sia perché afferma di essere un convinto sostenitore del satanismo laveyano, sia perché ha proprio scritto un pezzo intitolato No Presents for Christmas. Voi direte allora: come si è convinto a partecipare ad una tradizione profondamente natalizia quale il Secret Santa? Semplicemente, essendo ormai non più di primo pelo e non avendo più l'udito di un tempo, ha capito di dover prender parte ad un Secret Satan: si è infatti presentato al sorteggio con candele nere ed un gallo pronto da sgozzare, suscitando qualche inquietudine nei presenti. Il sorteggio, poi, lo ha incaricato di farsi latore di pensieri nientemeno che agli Stryper, noti christian rockers. Anche in questo caso, inizialmente il nostro ha chiesto: “Ma non si erano sciolti per poi tornare a suonare dal vivo, un po' come i Mercyful Fate?”. Dopo un iniziale smarrimento, i presenti gli hanno spiegato che non parlavano degli Slayer, bensì degli Stryper, il che ha mandato il singer danese particolarmente in crisi. Mentre qualcuno, sommessamente, gli faceva notare che più che un gallo avrebbe dovuto comprare un apparecchio acustico, King Diamond ha letto sulla lista dei desideri del gruppo di Michael Sweet la scritta: “Pace in terra agli uomini di buona volontà”. Interpretando a modo suo il desiderio, il Re ha impacchettato per il gruppo una copia della Bibbia. Di Satana, si intende.



BRUCE DICKINSON: SECRET SANTA DEI MOTLEY CRUE

Lo so, ne avete abbastanza delle mie battute su Bruce Dickinson appassionato di storia che rompe le balle sulla storicità di Babbo Natale, ma cercate di capire, non è facile tirar fuori un articolo natalizio all'anno. Il cantante dei Maiden è stato convinto con minor difficoltà del previsto a partecipare al Secret Santa, in quanto tradizione che affonda le sue radici nella leggenda di San Nicola. Tuttavia, l'urna è stata -ovviamente- molto cattiva con lui, affibbiandogli in sorte l'incarico di fungere da Babbo Natale segreto ai Motley Crue dell'odiato Nikki Sixx. Per chi non lo dovesse sapere, parecchi anni fa il bassista della band di Los Angeles confessò di aver trascorso una notte con l'allora moglie di Bruce, pur dichiarandosi estraneo del fatto che fosse sposata. Il singer, notoriamente poco rancoroso, pare non l'abbia comprensibilmente presa bene. Fatto sta che, ormai, l'urna aveva parlato e non c'era modo di tirarsi indietro. Sfogliando con malcelato disgusto la lista dei desideri dei Crue, Bruce vi ha prevedibilmente trovato la scritta: “Sesso, droga & rock 'n' roll”. Interpretando a modo suo la richiesta, ha quindi rimediato una copia pirata del tristemente celebre famoso video di Tommy Lee e Pamela Anderson, appiccicandovi il biglietto “Sesso”; per quanto riguarda la “Droga”, ha comprato un paio di barattoli di antidolorifici, scrivendo oltretutto come postilla: “Vi saluta Mick Mars. Infine, per quanto riguarda il rock 'n' roll, ha comprato per Neil una copia di Motley Crue e per Sixx ha autografato una copia del suo Tattooed Millionaire. Gira però voce che anche Sixx abbia fatto un regalo al singer, facendogli imbalsamare una testa di cervo con scritto: “Tuo ritratto”.



K.K. DOWNING: SECRET SANTA DEI JUDAS PRIEST

K.K. era stato invitato ma, quando ha saputo di dover fare un regalo ai suoi vecchi compagni di band, si è rifiutato: prima ha cercato di creare un gruppo alternativo di fautori del Secet Santa, ma non ha trovato l'accordo né con Luca Turilli, né con Bartek Krysiuk, né con Krzysztof Drabikowski, che volevano tutti dare il proprio nome al Secret Santa. Alla fine, vistosi nell'impossibilità di fondare il K.K. Downing's Secret Santa, ha ingoiato orgoglio e bile e si è deciso a leggere la lista dei desideri dei Priest; quando vi ha letto le parole: “Non perdere per strada un altro membro storico”, ha quindi perfidamente optato per un navigatore satellitare.



OZZY: SECRET SANTA DI SHARON

Ma com'è possibile che Ozzy sia stato assegnato come Secret Santa alla propria moglie, che non è una musicista? Beh, mica pretenderete che i soldi di Ozzy escano dalla famiglia, no? Ma almeno lei si sarà profusa in regali per il suo adorato marito, direte. In realtà, no: quando Ozzy ha chiesto alla consorte un particolare regalo, pare che lei gli abbia risposto: “Ti ho già donato una carriera, che altro vuoi?”



DEMONAZ: SECRET SANTA DI ABBATH

Sarebbe stato un Secret Santa bellissimo, ammettiamolo. Purtroppo, essendo anche Demonaz non proprio in formissima a livello di udito, avreste dovuto vedere la faccia di Abbath quando ha ricevuto una scatola glitterata ripiena di trucchi e profumi, destinata secondo il pessimo udito di Demonaz agli ABBA. Poco male ad ogni modo: Abbath ha controllato che i profumi contenessero alcool, li ha trincati ed ha buttato via i trucchi. Dai due, in compenso, noi vorremmo avere in regalo la spiegazione, una volta per tutte, di che cazzo sia il Blashyrkh.



Buon Natale (segreto o meno) a tutti!”



Si ringrazia Saverio Comellini “Lizard” per la collaborazione





