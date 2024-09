SLASH (FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS): in studio a novembre

27/09/2024 - 10:05 (113 letture)



2 Concordo, quelli con Kennedy sono (li trovo) tutti più o meno noiosi o poco incisivi o quello che è. Niente a che vedere con quelli degli Snakepit che erano davvero fantastici. 1 Questa estate sono stato a Imola a vedere una delle date degli Heroes and Monsters, ho potuto fare due chiacchere veloci con Kerns il quale mi aveva confermato che le canzoni erano praticamente pronte e a breve sarebbero entrati in studio a registrare. Spero in un buon album, non sempre Slash ha fatto album validi (cioè di mio gradimento), ma la speranza c\'è sempre.