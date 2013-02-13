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Beyond The Abyss

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10/03/25
SUFFOCATION
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

10/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
TEATRO COMUNALE - VICENZA

11/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

12/03/25
TEMPERANCE + IGNEA + INDUCTION
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

12/03/25
WHISPERING SONS
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309/4 - FIRENZE

13/03/25
SAM FENDER
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
WHISPERING SONS
WISHLIST CLUB, VIA DEI VOLSCI 126 - ROMA

13/03/25
SAM FENDER + CMAT
CHORUSLIFE ARENA, VIA CARLO SERASSI 26 - BERGAMO

13/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

14/03/25
STORMLORD + MADVICE + MAULED + IN AEVUM AGERE + DOWNBURST
HYPE LIVE CLUB - CASTEL VOLTURNO (CE)
CARONTE: un primo estratto dal nuovo album ''Spiritus''
10/03/2025 - 09:05 (97 letture)

No Fun
Lunedì 10 Marzo 2025, 12.58.11
2
Bel pezzo tra l\'altro, mi piace.
No Fun
Lunedì 10 Marzo 2025, 12.52.59
1
Coincidenza, sono stato proprio ieri al labirinto della Masone dove, essendo tra l\'altro il gruppo di Parma, credo sia stata scattata la foto qui in alto della band. Quello del 2019 l\'avevo preso, non male, dovrò ascoltare anche questo quindi.
RECENSIONI
ARTICOLI
17/02/2013
Live Report
GRAND MAGUS + ANGEL WITCH + ENFORCER + CARONTE
Legend Club, Milano, 13/02/2013
 
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