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28/03/25
SERPENT RIDER
The Ichor of Chimaera

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28/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

28/03/25
GORGOROTH + AETERNUS + DEATH RATTLE + ARCHAIC
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

28/03/25
DISCOMOSTRO & guests
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

28/03/25
KARMA
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

28/03/25
FOLKSTONE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/03/25
THE PINEAPPLE THIEF
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

29/03/25
LIMP BIZKIT
UNIPOL ARENA - BOLOGNA

29/03/25
SOAP & SKIN
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

29/03/25
FOLKSTONE
LEGEND CLUB - MILANO

29/03/25
WITCHUNTER + URANIAVORE GOATPHAGO
GARAGE 7/9, VIA VEZZOLA 7 - TERAMO
CARONTE: dettagli e singolo del nuovo ''Spiritvs''
28/03/2025 - 11:23 (57 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
17/02/2013
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GRAND MAGUS + ANGEL WITCH + ENFORCER + CARONTE
Legend Club, Milano, 13/02/2013
 
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