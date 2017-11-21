ART OF DECEPTION: diffuso il lyric video di ''Lysjakt''

30/04/18
UHRILAJA
En Fördärvad Värld
30/04/18
DWARROWDELF
The Sons Of Feanor
30/04/18
PANCHRYSIA
Dogma
30/04/18
FALLEN ANGEL
Even Priest Knows
01/05/18
SORGELIG
Apostate
04/05/18
DI`AUL
Nobody`s Heaven
04/05/18
DYSTERSOL
The Fifth Age of Man
04/05/18
LIK
Carnage
04/05/18
PARKWAY DRIVE
Reverence
04/05/18
MERRIMACK
Ashes Of Purification Reissued
30/04/18
FLOTSAM AND JETSAM + GUESTS
DEMODè CLUB - BARI
30/04/18
THE EXPLOITED
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
30/04/18
LOGGIA NERA BLACK METAL FEST
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
30/04/18
BUNKER 66 + INFERNALIA
WHYM BIRRERIA DEL BORGO, AVOLA (SR)
01/05/18
FLOTSAM AND JETSAM
BORDERLINE - PISA
01/05/18
THE EXPLOITED
CUEVAROCK LIVE - CAGLIARI
02/05/18
FLOTSAM AND JETSAM
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
03/05/18
FLOTSAM AND JETSAM
TRAFFIC LIVE - ROMA
03/05/18
GODFLESH + SYK
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
04/05/18
ORANGE GOBLIN + GUEST TBA
PLANET LIVE - ROMA