VICTIMS: a giugno il nuovo album, ascolta un primo singolo

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07/06/2019 - 11:19 (43 letture)

LAMBRUSCORE
Venerdì 7 Giugno 2019, 11.59.12
1
Pezzo che non mi piace, baaah, spero facciano molto meglio, se no sarà un altro gruppo che mollerò, come decine e decine di altri. Ascoltate la loro roba vecchia, se volete sentire del crust / hardcore come si deve !!
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