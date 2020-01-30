      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/04/20
HEGEMONY
Enthroned by Persecution

24/04/20
STONEFLOWER
Finally

24/04/20
MARROWFIELDS
Metamorphoses

24/04/20
SABIENDAS
Repulsive Transgression

24/04/20
LUSTRE
The Ashes Of Light

24/04/20
MANTRIC
False Negative

24/04/20
BLAZE OF SORROW
Absentia

24/04/20
TRIVIUM
What Dead Men Say

24/04/20
SHORTINO
Make A Wish

24/04/20
VOICES OF RUIN
Path To Immortality

CONCERTI

24/04/20
1914 + guests
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

24/04/20
TERRORIZER + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

25/04/20
1914 + guests
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

25/04/20
TERRORIZER + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

26/04/20
EXTREMA + STRANA OFFICINA + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

28/04/20
YES
TEATRO DAL VERME - MILANO

29/04/20
YES
AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE - ROMA

30/04/20
YES
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

01/05/20
DEATHLESS LEGACY
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

02/05/20
DEATHLESS LEGACY
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
BARISHI: ascolta il disco ''Old SMoke'' integralmente
24/04/2020 - 09:03 (40 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
24/04/2020 - 09:03
BARISHI: ascolta il disco ''Old SMoke'' integralmente
24/03/2020 - 09:23
BARISHI: ecco il terzo singolo da ''Old Smoke''
25/02/2020 - 19:21
BARISHI: guarda il video del nuovo singolo
30/01/2020 - 11:01
BARISHI: ascolta '' Blood Aurora'' dal nuovo album
ULTIME NOTIZIE
24/04/2020 - 15:25
ENFORCER: posticipato a maggio 2021 lo show italiano
24/04/2020 - 15:16
SEVENTH WONDER: al lavoro sul sesto album
24/04/2020 - 13:23
PARADISE LOST: ecco il lyric video di ''Ghosts''
24/04/2020 - 11:22
THE ROLLING STONES: online l'inedito ''Living in a Ghost Town''
24/04/2020 - 10:29
U.D.O: a luglio il nuovo disco ''We Are One''
24/04/2020 - 10:24
FALLING IN REVERSE: deceduto il chitarrista Derek Jones
24/04/2020 - 10:16
MINISTRY: ascolta il nuovo singolo ''Alert Level''
24/04/2020 - 09:09
DRACONIAN: svelati i dettagli del nuovo ''Under A Godless Veil''
24/04/2020 - 08:58
CIRITH UNGOL: tutto il nuovo ''Forever Black'' in streaming
23/04/2020 - 22:08
BLAZE OF SORROW: ecco la versione integrale del nuovo disco
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     