FALKENBACH: annunciato il box ''The Nine Worlds of Falkenbach''

23/09/2020 - 15:17 (93 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Cofanetto da urlo, ma Prophecy raramente sbaglia nelle sue uscite. Peccato che 90 euro per la versione cd siano un po' tantini per me. 1 En Their Medh Riki Fara è stato veramente un album bellissimo. Il resto della produzione però non l'ho mai ascoltata